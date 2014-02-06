С осени прошлого года стало возможным производить вывод средств с международной платежной системы Paypal на банковские счета россиян
Однако, курс доллара и сроки вывода оставляют желать лучшего, но об этом вы узнаете в статье ниже.
Как выводить Paypal гражданам России.
Заходим в личный кабинет через сайт paypal.com.
Сразу же вверху кликаем на меню "вывести средства":
Вводим свои данные: ФИО, БИК, номер счета.
На следующем шаге вас предупредят, что отправят на банковский счет две небольшие суммы, которые Вы должны узнать (через интернет-банк, мобильный банк, контакт-центр):
И действительно, через два рабочих дня мне поступили два перевода: на 8 и 17 коп:
Переводы пришли от ООО Небанковская кредитная организация "Пэйпал ру" из некого Дойче банка:
После этого я зашел в Paypal и в меню Вывести средства нажал на кнопку Подтвердите свой банковский счет.
Ввёл суммы переводов и нажал Отправить:
Вуаля, счёт подтверждён:
Теперь вывод средств - формальность: нужно ввести сумму в долларах и кликнуть продолжить, причем минимальная сумма равна 10 usd:
Курс, кстати, на вывод воистину конский на сегодня:
Удачи!
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