Как мне заблокировали 25 карт в 20 банках

Цитата "Сроки на разблокировку карты до трех рабочих дней" - сказали по горячей линии.

Цитата К нам поступил звонок предполагаемого держателя карты, согласно регламенту Банка, если даже предполагаемый клиент предоставляется информация о том, что карта украдена мы производим блокировку.

Если Вы не обращались и производили блокировку карты, нам необходимо прослушать звонок и оценить работу сотрудника.

..В январе