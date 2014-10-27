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Почему я покупаю еще больше биткойнов

27.10.2014 12:47 15 2 578 просмотров
ДИСКЛАЙМЕР Цель написания статьи - продемонстрировать читателю перспективность технологии Биткойна. Я НЕ оказываю никаких услуг и не продаю/покупаю биткойны (вернее, покупаю, конечно, но на бирже, которую даже называть специально не буду).

В последнее время все больше признаков появляется того, что монетарная система находится на краю если не пропасти, то как минимум, довольно крутого пригорка в глубокую яму очередного кризиса. ФРС печатает доллары, центробанки вслед за долларом печатают свою валюту (некоторые даже опережающими темпами). Новостной фон говорит об ускорении инфляции, и все чаще и чаще люди задаются вопросом: так в какой же валюте держать сбережения, чтобы избежать инфляционных потерь капитала? Большинство из обывателей не хотят ввязываться в инвестиционные авантюры: это требует слишком много времени и сил. Да и мошенников, готовых нагреть руки на паникующих гражданах, тоже немалое количество. И вот, на местном форуме появляется огромное количество обусждений на тему того, в какой валюте все-таки лучше хранить свои сбережения. В контексте того, что инфляции подвержены все фиатные деньги, этот вопрос становится вопросом выбора меньшего из зол. Но есть ли какой-нибудь нейтральный инструмент, не подверженный инфляции, но в то же время обладающий достаточной ликвидностью, чтобы его можно было быстро конвертировать в рубли или любую другую валюту?
Оказывается, такой инструмент существует в действительности, притом уже довольно давно. В 2008 году неким человеком или группой людей под псевдонимом Satoshi Nakamoto на специализированных форумах, посвященных информационной безопасности и криптографии была предложена идея децентрализованной валюты и одновременно - платежной системы, основанной на математических законах и не требующая доверенной стороны для хранения учетных единиц (цифровых монет) и осуществления транзакций. Идея была опубликована в виде документа, детально описывающего работу протокола, и приложения с открытым исходным кодом, которое этот протокол реализует. Открытый исходный код подразумевает, что любой человек, которому для этого достаточно знаний, может самостоятельно его проанализировать и удостовериться, что сам алгоритм и его реализация работоспособны, надежны и безопасны. Сатоши и его соратникам-программистам удалось решить все проблемы, присущие обычным деньгам с их централизованной структурой. Мы все привыкли к тому, что платежеспособность валюты гарантирует эмитирующий её центробанк и монетарная политика государства. Но по сути, все, что нам гарантирует государство, это то, что товары и услуги, предлагаемые на локальном рынке, будут доступны для приобретения за национальную валюту, принуждая к этому законодательно. Тем не менее, государство не гарантирует (и не может гарантировать) покупательскую способность валюты: она определяется как общее количество её в обращении на единицу ВВП. Государство печатает столько денег, сколько считает нужным, но как правило, их мнение чаще всего отражает потребности не реального сектора и простых граждан, а крупных корпораций и банков (как "системообразующих"). Мы видим, как средства из бюджета уходят на поддержку госмонополий, дотации отдельным регионам и санацию убыточных банков. Хотя лично мне совершенно очевидно, что сам факт нужды в такой поддержке говорит о неэффективности функционирования субъекта.
Итак, какими же преимуществами обладает Биткойн по сравнению с обычными валютами? Попробую кратко их здесь перечислить.
  • Неподверженность инфляции. Система устроена таким образом, что эмиссия строго предсказуема математически и ограничена 21 000 000 монет.
  • Отсутсвие доверенных лиц. Все имеющиеся в вашем кошельке монеты - только ваша и ничья другая собственность. Никто без вашего согласия не сможет списать средства с кошелька или ограничить транзакции по времени, получателю или размеру транзакции. Никаких лишних условий, ограничений, административных или коррупционных рисков. Если вы слышали о том, что кто-то терял биткойны, то это всегда было связано с ненадежностью доверенного посредника, у которого они хранились, или недостаточным уровнем безопасности персонального хранилища (как правило, отсутствие элементарной сетевой гигиены).
  • Бесперебойная работа. Биткойн - децентрализованная система. Фактически, чтобы отправлять в сеть транзакции, достаточно, чтобы в любой момент времени было запущено хотя бы одно приложение-клиент.
  • Любая степень анонимности. Чтобы заветси себе счет не нужны никакие личные данные. Достаточно придумать себе пароль и на его основе сгенерировать один или несколько адресов для входящих транзакций. Исходящие же транзакции отправляются в сеть как текстовые сообщения с электронной цифровой подписью на основе придуманного пароля. Тут же хочу заметить, что если вы предпочитаете доверенное хранение ваших секретных ключей с возможностью восстановить доступ при помощи, например, мобильного телефона или электронной почты, пожертвовав анонимностью личных данных, то вы всегда можете это сделать, воспользовавшись одним из облачных кошельков, например здесь. Кроме того, вы можете распечатать секретные ключи и положить их на хранение, например, в том же банке. Более того, вы можете даже разделить ключи на несколько частей и хранить разные части в разных банках, чтобы на случай пожара в одном или даже двух, вы всегда смогли бы все равно восстановить доступ к своим средствам: биткойн позволяет всегда найти оптимальный баланс между надежностью, анонимностью и безопасностью.
  • Открытая архитектура. Система устроена таким образом, что начать пользоваться биткойнами можно в считаные секунды (а для продавцов - пару часов несложной интеграции). Купить или продать биткойны можно за любую валюту огромным количеством способов: биржи (один, два, три, четыре, пять), онлайн-банки (один, два, три, четыре), частные объявления, биткойн-банкоматы по всему миру, или даже прямо в мобильном приложении-кошельке. Этих возможностей день ото дня становится только все больше и больше.
  • Исчезающе низкая стоимость транзакций. Комиссия за транзакции в биткойн-сети, вообще-то необязательна. Но если включить небольшую добровольную комиссию, то ваша транзакция будет обработана сетью быстрее. Например, стандартная на сегодняшний день добровольная комиссия - 0,0001 BTC, или примерно 1,5 р (полтора рубля) по текущему курсу за транзакцию любой величины: хоть 100 рублей, хоть 1 000 000 долларов.
  • Удобство использования. Завести себе кошелек и начать принимать транзакции может каждый, даже без доступа к интернету (напомню, что надо всего лишь придумать пароль и по известному алгоритму сгенерировать адрес для входящих транзакций). Чтобы совершить исходящую транзакцию нужно всего лишь подписать соответствующее сообщение с помощью секретного ключа и передать её в сеть. Эти простые функции реализуют огромное (и постоянно растущее) множество различных приложений-кошельков: и настольные, и облачные, и мобильные, на специализированных отдельных устройствах и даже в форме бумажных банкнот. Какой бы способ управления своими биткойнами вы ни выбрали, отправка платежа всегда будет гораздо проще, чем с использованием банковских карт.
  • Нарастающая покупательская способность. Все больше и больше продавцов товаров и услуг предлагают по всему миру свои продукты за биткойны в качестве средства оплаты. Среди них такие гиганты, как dell, overstock, expedia, gyft
  • Трансграничность платежей. Отправить биткойны можно в любую точку планеты за считанные секунды, а получатель может в тот же день обменять их на локальную валюту или сразу тратить биткойны у продавцов
  • Растущая стоимость. За недолгие 5 лет существования цена на биткойн выросла с 0,08 цента до 350 долларов за одну монету на сегодняшний день. Такой рост является беспрецедентным в мировой монетарной экономике и повторить его никогда до этого не удавалось и вряд ли удастся. Разве что если будет придумана какая-нибудь новая технология, еще лучше чем Биткойн.


Скорость, с которой развивается биткойн-инфраструктура поражает воображение. За каких-то 5 лет она из темы на форуме для гиков превратилась в настоящую международную платежную систему с капитализацией около 5 млрд долларов, с множеством различных удобных и безопасных сервисов, с высокой конкуренцией среди этих сервисов, благодаря открытой архитектуре, что конечно же нам, конечным потребителям, идет только на пользу. Конечно, биткойн пока что нельзя назвать по-настоящему массовым, но к этому все идет, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы это движение даже затормозилось. Венчурные инвестиции в биткойн-индустрию растут экспоненциально. Конечно, есть и риски: относительно высокая волатильность, мошенничества, сложности регулирования. Но если просто аккуратно подойти к этим вопросам, то биткойн оказывается великолепным средством сбережения капитала.

В комментариях готов аргументированно ответить на любые вопросы и критику, как положено, со ссылками. К сожалению, большинство материалов, которыми я оперирую, на английском языке, но если кому-то что-нибудь будет непонятно, готов помочь и с переводом первоисточников.

Комментарии 15

Upliner  (Upliner)
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Осталось только придумать, где и как оперировать крупными суммами биткоинов, чтобы тебя не обвинили в отмывке/обнале/уходе от налогов/торговле наркотой/финансировании терроризма.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
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Тезис довольно расплывчатый, но Ваши опасения мне понятны. Если копнуть в этом направлении поглубже, то можно обнаружить, что:
1. Биткойн является вполне законным средством платежа на территории уже довольно большого количества юрисдикций, например штат Калифорния (кто бы сомневался, что дальновидный Джерри Браун обратит на эту технологию свое внимание), Германия признала Биткойн частными деньгами, также разрешенными для расчетов, Швейцария также на пути к признанию Биткойна формой денег на официальном уровне. Я уж не говорю об оффшорных юристдикциях, где регуляторы приняли Биткойн с распростертыми объятиями. Во многих странах Биткойн приравнен к имуществу. Во всех этих юрисдикциях на совершенно законных основаниях функционируют многочисленные криптовалютные биржи и банкоматы. Даже на территории консервативного Китая вполне жизнеспособно функционируют несколько бирж, торгующих парой юань/биткойн. Международная некоммерческая организация Bitcoin Foundation сейчас прорабатывает вопросы стандартизации: внесения символа и знака биткойна, и в 2015 году мы увидим эти необходимые любой валюте атрибуты включенными в стандарт. Я уже не говорю об огромном количестве вполне легальных и обычных товаров и услуг, которые можно купить за биткойны уже сейчас. К чему я это всё? К тому, что сам по себе факт владения биткойнами вовсе не говорит о том, что Вы - преступник. Мы же сейчас рассматриваем Биткойн как средство для инвестиций, так что совершенно законно будем считать себя инвесторами.
2. Как можно доказать владение биткойнами? Только каким-либо образом связав личные данные с биткойн-адресом, на котором есть биткойны. Поскольку адреса для хранения вы создаете себе сами, не указывая нигде своих личных данных (вплоть до того, что кроме пароля, который вы храните в своей голове, вы можете нигде не оставить никаких свидетельств о принадлежности адреса именно вам - ни на бумагах, ни на устройствах). Кроме того, вы можете совершенно спокойно раскидать свои сбережения по нескольким адресам (лично я всегда создаю новый адрес для каждой входящей транзакции). Выходит, доказать владение биткойнами - уже сама по себе задачка весьма нетривиальная. Если озаботиться вопросом безопасности, то сделать это будет даже сложнее, чем найти пачку спрятанной валюты.
3. Изъять биткойны с ваших адресов невозможно никаким иным способом, кроме получения от вас секретного ключа. Нет никакого "Центрального Биткойн Банка", в который можно было бы прийти с судебным ордером или постановлением правительства и забрать ваши сбережения. Также невозможно ограничить транзакции с ваших адресов: ни по времени, ни в пространстве, ни по объему. Система не накладывает никаких условных ограничений и совершенно индифферентна к владельцам адресов и суммам, на них записанным.
4. Поскольку секретный ключ от биткойн-адреса является в чистом виде куском информации, без обязательств третьих лиц, то запретить владеть этим куском информации никто вам не вправе запретить законодательно, даже в России. Вам могут запретить обменивать рубли на биткойны или принимать их к оплате за товары и услуги, если вы являетесь налоговым резидентом РФ. Предложенные поправки к закону как раз эти виды активностей и затрагивают. Они предусматривают ответственность за "эмиссию" денежных суррогатов (скорее всего, Биткойн так и будет классифицирован), а также за создание и распространение ПО для эмиссии. Разумеется, трактовать наши законодатели эти расплывчатые формулировки могут как угодно, но формально, программные кошельки не подпадают под определение такого ПО, поскольку сами ничего не эмитируют, а всего лишь "переписывают" монеты с одного адреса на другой, а эмиссия в контексте биткойна - это так называемый майнинг - узкая, но очень бурно развивающаяся индустрия. Однако нас, как обычных инвесторов, она не интересует. Раз её хотят поставить вне закона - мы туда не полезем.

Выходит, что все ограничения, которые мы получим после принятия закона, это невозможность производить обмен в юрисдикции РФ и покупать в России товары и услуги за биткойны. Второе ограничение, в принципе, работает точно так же, как и другая валюта: вы не можете за евро или доллары в России ничего купить. А первое совершенно легко обходится, если покупать/продавать биткойны через зарубежные сервисы за доллары или евро.
Бонусом вы получите возможность тратить биткойны, например, в поездках или интернет-магазинах. При пересечении границы вы не должны их декларировать, так как по факту вы и так ничего никуда не вывозите: ваши монеты хранятся децентрализованно в виртуальном пространстве. Равно, вы не обязаны никому ничего доказывать: уже очень много людей и компаний по всему миру используют Биткойн для вполне законных целей: ведение бизнеса, переводы, да и те же накопления.
Adamant-GEO  (Adamant-GEO)
#
Готовится же законопроект запрещающий не только любые операции с криптовалютами, но распростанение информации о них. Штрафы предлагаются не маленькие... Так что всё это хорошо, но не в этом государстве.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
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Я уже написал об этом выше, но на Ваш вопрос тоже кратко отвечу. В законопроекте предлагают запретить все, что связано с эмиссией. Хранение и передача монет и так происходит вне всяких юрисдикций, а покупать и продавать вполне законно можно на зарубежных биржах. Как пример, Вас ведь не станут арестовывать в России за то, что вы употребляли марихуану в Голландии.
Понятное дело, что если Вы вдруг стали кому-то "интересны" то ректально-термическим методом в России у вас смогут отобрать всё, что угодно, и пришить также все, что угодно. Но со счетами в банках такую манипуляцию вполне можно провести намного проще, и даже без вашего участия. В отличие от биткойнов, для доступа к которым "интересующимся" всё же понадобится секретный ключ, который знаете только Вы.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Что касается распространения информации, то, во-первых, это противоречит конституции, а во-вторых, пока закон не принят и не вступил в силу, я с удовольствием буду эту информацию распространять и не считаю это чем-то преступным ни с юридической, ни с морально-этической точки зрения. Я инженер и рассказываю о технологии, как инженер, немного отступая в юридическую тематику. Ведь не запрещают же у нас распространять информацию о том, как написать вирус или взломать что-нибудь. Просто везде и всегда есть приписка "в ознакомительных целях", которая стоит и у меня в начале статьи =)
Константин Кутузов  (Kutuzov_666)
#
Непонятен курс биткоина. Как правило его почему-то сравнивают с долларом а не наоборот.
Биржи, на которых происходит торговля принадлежат конкретным людям, имеющим свои рычаги.
Имеются офигенные скачки курса, не поддающиеся логике. налицо спекулятивный фактор.
В целом - НЕУД.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Прежде чем дать развернутый комментарий по поводу курса и волатильности, хотел задать пару уточняющих вопросов:
Цитата
Как правило его почему-то сравнивают с долларом а не наоборот.

С чем, по-Вашему, нужно сравнивать Биткойн, если не с долларом? Что значит "наоборот"?

Цитата
Биржи, на которых происходит торговля принадлежат конкретным людям, имеющим свои рычаги.

Какие "рычаги" вы имеете ввиду, и для чего они могут быть использованы?

Цитата
Имеются офигенные скачки курса, не поддающиеся логике.

Какую именно логику вы пытались применить к курсу?

Цитата
налицо спекулятивный фактор.

Спекуляции есть на любом рынке. Чем спекуляция на рынке биткойна принципиально отличается от спекуляции на рынке любого другого инструмента?
Константин Кутузов  (Kutuzov_666)
#
Цитата
С чем, по-Вашему, нужно сравнивать Биткойн, если не с долларом? Что значит "наоборот"?

В идеале - ни с чем, ни с одной валютой.
Наоборот, значит когда все бюджеты и некие общемировые затраты приводятся в биткоинах. Сейчас это доллар.
Цитата
Какие "рычаги" вы имеете ввиду, и для чего они могут быть использованы?

Как это для чего? либо обогащение, либо хаос. А рычаги любые, которые можно физически применить к человеку.
Цитата
Какую именно логику вы пытались применить к курсу?

Логику ценообразования, формируемого спросом и предложением. Неоднократные обвалыи последующий резкий откат нельзя объяснить этим. Значит есть ещё факторы.
Цитата
Спекуляции есть на любом рынке. Чем спекуляция на рынке биткойна принципиально отличается от спекуляции на рынке любого другого инструмента?

Во-о-от. А зачем мне столь волатильный инструмент?

Хотя вот в чем правота Ваша, что когда-то на заре биткоин ничего не стоил и тот человек, который если не ошибаюсь за 100 тыс биткоинов купил пиццу сейчас наверняка кусает локти. С момента зачатия движухи биткоина покупательная способность нехило выросла.

Резюме: как игрушка спекулянта - подойдет.
Как средство сохранения капитала - очень условно, разве что используя свободные средства, которые не жалко потерять.

П.С. Ещё бесят всякие клоны-коины, плодятся и плодятся.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Цитата
А рычаги любые, которые можно физически применить к человеку.

Если Вы не являетесь активным трейдером, то жизнеспособность биржи Вас никак не касается. Средства на депозите биржи лежат только на время сделки. К тому же, ввиду трансграничности Биткойна, биржи свободны выбирать наиболее безопасные и удобные юрисдикции, чтобы оставаться конкурентоспособными. Ну а жертвовать репутацией в таком конкурентном бизнесе ради одноразовой наживы даже с точки зрения того же бизнеса - дело невыгодное. Признание и авторитет, завоеванные сейчас, на заре развития технологии - очень дорогой капитал, и многие инвесторы это прекрасно понимают. Яркий пример - обанкротившаяся биржа MtGox и её навсегда утратившее доверие руководство. А могли бы сейчас быть крупнейшей биржей криптовалют и неплохо зарабатывать. Тем более, скоро, когда в штате Нью-Йорк выйдет законопроект, регулирующий деятельность криптовалютных посредников, и биржи, зарегистрированные там, станут ничем не хуже, чем, например, NYSE.

Цитата
Логику ценообразования, формируемого спросом и предложением. Неоднократные обвалыи последующий резкий откат нельзя объяснить этим. Значит есть ещё факторы.

Ввиду отсутствия в структуре Биткойн-протокола каких-либо инсайдов, работать с ценой довольно легко. В качестве доказательства можете почитать, как ученые из MIT сделали алгоритм для торговли Биткойном. Процитирую оттуда один абзац:
Цитата
В частности, в течение 50 дней, они сделали в общей сложности 2872 денежных операций в размере 1 биткоина для каждой сделки. В результате они получили 89% прибыли при отношении рисков - 4,1.


Цитата
Во-о-от. А зачем мне столь волатильный инструмент?
Как я уже упоминал, волатильность делает биткойн плохим средством для повседневного использования, но при инвестициях сроком от года доходность очень хороша. К тому же, на глобальных коррекциях можно свободно перевести биткойны в доллары или евро и переждать её. Да и диверсификацию тоже никто не отменял. Инвестируйте 10% валютных сбережений в биткойн. Даже если цена за год вырастет "всего лишь" в 2 раза, этот рост все равно компенсирует Вам инфляционные потери остальных 90%. Лично мои сбережения тоже диверсифицированы (хоть и в другом соотношении), потому что мне бы хотелось считать себя более-менее грамотным инвестором smile:)
Константин Кутузов  (Kutuzov_666)
#
Цитата
Инвестируйте 10% валютных сбережений в биткойн.

Я подумаю об этом.
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Сначала расскажу абстрактно об особенностях технологии в контексте формирования цены, а потом рассмотрим конкретные кейсы использования Биткойна в приземленных целях, как говорится, для широкой публики.

Одним из основных недостатков Биткойна называют волатильность его цены. Действительно, цена за одну монету в течение суток может колебаться с амплитудой до 10%. Для определенных сфер использования биткойна, включая использование его для повседневных расчетов, это, конечно же является существенным препятствием. Перечислю факторы, усугубляющие волатильность, и кратко их прокомментирую:
  • Отсутствие регулирования. Цена формируется исключительно как баланс спроса и предложения и принцииально никем не может регулироваться. Никакой центробанк не придет с интервенциями с целью выровнять колебания цены
  • Доминирование на рынке спекулянтов. Все указывает на то, что на рынке преобладают больше спекулянты, чем те, кто использует Биткойн в других целях (переводы, платежи, долгосрочные инвестиции). Об этом, в частности, говорит существенное увеличение объемов торгов в моменты роста волатильности.
  • Продавцы не фиксируют цены в биткойнах. В основном, цена указывается в долларах/евро, и пересчитывается в Биткойны на момент покупки по текущему курсу. Конечно, продавцы не готовы брать на себя риски волатильности, тем более, что процессинговые операторы позволяют легко их избежать. Но в то же время, появляются различные инструменты для хеджирования рисков волатильности: деривативы на биржах и хедж-фонды.

Однако, перечисленные факторы имеют также и другие, более позитивные эффекты. Отсутствие регулирования и неподконтрольность биткойна означает, что "инсайд" отсутствует в принципе. Условия для всех равны и ничто в Биткойн-экосистеме не происходит внезапно: никаких непредвиденных эмиссий, изменений ставок, интервенций и прочей центробанковской ерунды. Вся информация доступна всем, её весьма несложно анализировать, если включить простейшую логику.
Спекуляции - тоже не всегда плохо. Если инструмент заслуживает внимание к себе, то естественно, первыми свое внимание обращают спекулянты. Поэтому для меня большой (а главное - нарастающий) интерес спекулянтов к Биткойну означает, что Биткойн это внимание заслуживает

Теперь приведу тенденции, которые подтверждают рост биткойн-экономики и взросление инфраструктуры:
[LIST]
  • Число транзакций растет, приближаясь к историческому максимуму, установленному в прошлом году во время очередного спекулятивного всплеска. Разница в том, что тогда это был действительно спекулятивный всплеск, а сейчас число транзакций растет равномерно, что говорит о развитии инфраструктуры.
  • Волатильность в последнее время остается весьма низкой, даже несмотря на растущие объемы на биржах. Это говорит о том, что спекулятивный интерес постепенно уходит в тень, уступая интересу тех, кто рассмотрел в Биткойне его фундаментальный технологический потенциал.

    Теперь рассмотрим влияние цены и волатильности в конкретных случаях использования Биткойна.
    1. Биткойн как средство сбережения капитала на длительный срок (1 год+). Глобальный тренд цены на Биткойн - это очень мощный рост. Минимальная цена, до которой цена опускалась за последнее время ($297) всё еще почти в 3 раза выше цены в аналогичный период прошлого года ($99). Так что на мой взгляд, биткойн вполне безопасен для долгосрочных инвестиций.

    2. Биткойн как средство перевода капитала. Если вы хотите воспользоваться Биткйоном, чтобы перевести капитал из одной точки планеты в другую, то время, которое капитал будет храниться в Биткойнах очень мало, поэтому ни цена, ни волатильность не окажут существенного негативного влияния.

    3. Биткойн как средство для каждодневных расчетов. Конечно, эта сфера использования Биткойна еще, можно сказать, все ещё в зачаточном состоянии и волатильность сильно мешает её развитию. К тому же, пока еще слишком мало продавцов предлагают Биткойн в качестве метода платежа.

    Для меня Биткойн сейчас - это, в первую очередь, способ уберечь капитал от инфляции на длительный срок (2 года и больше). Так что если вы думаете, в какой валюте лучше всего держать сбережения, - обязательно посмотрите в сторону Биткойна.
    • Sheila  (Sheila)
    #
    "За недолгие 5 лет существования цена на биткойн выросла с 0,08 цента до 350 долларов за одну монету..."
    И ни слова о том, что биткойн уже стоил 1145 долларов в 2013...
    Максим Божко  (SkyFlyerr)
    #
    Да, я об этом не упомянул. Впрочем, это очень легко доступная информация, и каждый, кто начнет изучать Биткойн более детально (например, Вы), обязательно на этот факт натолкнется. Его (как и предыдущие "пузыри") довольно активно обсуждали в сообществе. Тем не менее, это всего лишь следствие большой волатильности и большой доли спекулятивных сделок на рынке (об этих факторах я уже рассказывал, и их, безусловно, нельзя игнорировать), но на больших временны́х интервалах это не имеет значения. Значение имеет лишь время, которое вы держите Биткойны на руках. Разумеется, те, кто приобрел Биткойн по 1000 долларов тогда, сейчас находятся в проигрыше. Но все, что нужно даже в такой невыгодной ситуации, если хватило терпения не слить - просто еще немного терпения. В этом или следующем году цена обязательно снова поднимется выше этой планки.
    Exp0  (Exp0)
    #
    Что то график котировок биткойна в этом году похож на график золота - оба падают smile:(
    А главное, здесь народ привык от вложений получать проценты, - есть банк дающий %% по биткойнам?
    Максим Божко  (SkyFlyerr)
    #
    Да, Вы правы, динамика цены за последний год не выглядит оптимистично. Однако, глобальный тренд имеет волнообразную структуру: взлет, коррекция и закрепление цены выше предыдущего плато. Как видно, коррекция после взлета цены в коце 2013 года немного подзатянулась. Однако, подавляющее число аналитиков, знакомых с Биткойном, говорят о том, что точка насыщения цены ещё очень и очень далеко вверху. По мере вовлечения в Биткойн-экономику все новых участников, давление спроса только нарастает.

    Есть некий Intercoinbank, но как-то у них сайт нестабильно работает... Они вроде принимают в депозит Биткойны под 1,2% ежемесячно с ежедневным начислением процента. Также они выдают кредиты под залог биткойнов. Есть также инвестиционный сервис BTCjam для прямого участия в финансировании проектов. Есть внутренняя система скоринга и рейтинга заёмщиков, процентные ставки разные и зависят от проекта и оценки заёмщика.

    Вообще, я предпочитаю держать монеты просто на своём кошельке: так безопаснее всего. А доходность самого биткойна, в принципе, уже достаточна для меня.
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