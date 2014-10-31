Экономисты должны полюбить Биткойн

«Если бы мне пришлось определить биткойн тремя словами, я бы сказал: «деньги без правительства». Биткойн, основываясь на свободном рынке, доказал миру, что для определения ценности не нужна центральная организация. Нам не нужен центральный банк или правительство, чтобы понять, что является законным средством платежа. Биткойн демонстрирует легитимность, полученную от рынка. Только сам этот факт уже влечет за собой коренные изменения для общества, финансовых услуг и человеческих взаимодействий в общем, если говорить о цифровых активах и других технологиях будущего, которые пока даже сложно себе представить… Биткойн решил фундаментальную математическую проблему в области распределенных вычислений, и всего лишь за пять лет приобрел капитализацию в десять миллиардов долларов.»