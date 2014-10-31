Экономисты должны полюбить Биткойн

1. Биткойн упрощает торговлю
Экономисты, как правило, должны приветствовать технологии и регулирование, направленные на упрощение международной торговли. И здесь в игру вступает биткойн. Биткойн — первая глобальная сеть для мгновенной передачи ценности на расстояние — мог бы в случае успешного развития стать невероятно мощным инструментом ускорения глобализации и, следовательно, увеличения общего благосостояния всего человечества. Экономисты, верные идеям Адама Смита, изложенным в работе «Богатство народов», должны приветствовать такую возможность.
2. Биткойн поможет развивающимся экономикам
Криптовалюты вместе с технологиями умной собственности (smart property) — именно то, что нужно развивающимся странам. Экономисты должны бы быть поражены возможностью дать беднейшим людям на планете доступ к свободному, демократичному и децентрализованному механизму защиты прав собственности. Умная собственность пока находится на начальном этапе развития, но при достаточном финансировании и качественной реализации она могла бы произвести революцию, открыв беднейшим людям доступ к общемировым финансовым рынкам.
3. Биткойн свободен от политических манипуляций
Джон Матонис, исполнительный директор Bitcoin Foundation:
Цитата
|«Если бы мне пришлось определить биткойн тремя словами, я бы сказал: «деньги без правительства». Биткойн, основываясь на свободном рынке, доказал миру, что для определения ценности не нужна центральная организация. Нам не нужен центральный банк или правительство, чтобы понять, что является законным средством платежа. Биткойн демонстрирует легитимность, полученную от рынка. Только сам этот факт уже влечет за собой коренные изменения для общества, финансовых услуг и человеческих взаимодействий в общем, если говорить о цифровых активах и других технологиях будущего, которые пока даже сложно себе представить… Биткойн решил фундаментальную математическую проблему в области распределенных вычислений, и всего лишь за пять лет приобрел капитализацию в десять миллиардов долларов.»
Благодаря этому революционному изобретению, экономисты более не обязаны доверять некомпетентным правительствам задачу управления самым важным экономическим инструментом — нашими деньгами.
4. Биткойн — это невероятный эксперимент
Экономика — это наука. Источниками данных для науки являются наблюдение и эксперимент. Почему же экономисты ненавидят биткойн — самый интересный экономический эксперимент нового тысячелетия?
Настоящие ученые не отвергают идею, идущую вразрез с устоявшимися нормами. Напротив, они ее приветствуют. Научный подход состоит в том, чтобы предъявить миру новое решение и дать всем желающим возможность испытать его на прочность. К сожалению, когда речь заходит о биткойне, переворачивающем традиционные представления о деньгах, ученые-экономисты лишь глупо хихикают.
Скорее всего, экономисты продолжат игнорировать биткойн. И это хорошо: нам достанется больше.
Комментарии 6
А простой человек пропустил. И даже в блог сюда написал. И так всегда и будет. Хоть с юанями, хоть с биткойнами ...