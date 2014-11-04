Загрузка плеера

В вашем браузере отключен JavaScript

Автократы объявляют себя правителями, законодателями, судьями, ассоциируют себя с государством, и действуют в интересах государства (то есть себя самих). Если компетенции такого аппарата хватает, то он может сколь угодно долго поддерживать "стабильность" в балансе между довольными (или попросту запуганными законами) людьми и теми, кто готов к решительным действиям, направленным либо на разрушение существующей системы, либо на развитие альтернативной инфраструктуры, конкурирующей с государственными институтами.Примеров таких альтернативных инфраструктур можно привести очень много: частная медицина, образование, охрана, и даже управление пенсионными накоплениями. Разумеется, автократам не нравится конкуренция в тех отраслях, которые они исторически считают своими монополиями, поэтому для них создаются многочисленные регламенты, законы и условия, в которых вести деятельность оказывается очень сложно, а закрыть любое из предприятий можно очень быстро, придравшись к нарушению какой-нибудь несущественной части регулирующего законодательства, при том, что сами государственные институты всех своих предписаний не очень-то и придерживаются.Альтернативный путь борьбы со статизмом, если вы не приемлете кровавых сценариев, заключается как раз в создании независимых автомомных институций, способных конкурировать с государственными аналогами и защищенных от влияния на них со стороны автократии. Нередко такие институции работают вне правового поля: они либо запрещены законом, либо вообще никак не урегулированы. "Законные" и "урегулированные" отрасли (такие, как например, та же медицина или образование) в рассчет не берем: в случае, когда эти организации начнут представлять реальную угрозу поступлениям доходов в бюджет, их ограничат еще сильнее, сделав неконкурентоспособными, или вовсе устранят.У предприятий альтернативной инфраструктуры есть 2 основные проблемы:1. Централизация. У таких организаций всегда есть "вершина" (как правило, человек или группа людей), на которую можно воздействовать для достижения каких бы то ни было целей. В любом правовом государстве такое воздействие называется шантажом или грабежом (в зависимости от достигаемого результата), но если это давление оказывает государственный орган, то это всегда происходит строго "Именем Закона". Противодействовать такому давлению либо попросту невозможно, либо очень дорого, что нивелирует полезный для общества эффект.2. Доходы автократии не предполагают, что люди могут потратить средства, которые должны быть уплачены государству. Например, вы все равно обязаны платить налоги, выплаты в фонд социального страхования, акцизы и так далее.Но в любой автократии есть одно, как оказалось, слабое звено. И называется это звено - монетарная система. Любое государство оставляет за собой монополььное право выпускать национальную валюту, таким образом, присвоив себе любое нужное количество ресурсов. Всевозможные налоги и сборы - это ширма, которой прикрывается самое ужасное и кровавое преступление - инфляция. По сути, государству все равно, платите вы налоги или нет. В любой стране борьба с уклонением от уплаты налогов сводится к тому, что если кого-то ловят за руку, у него просто все отбирают и отпускают с миром (или по миру - кому как, знаете ли, повезет). На самом же деле, главный источник доходов государства - эмиссия нацвалюты: сколько нужно денег, столько и будет напечататно. Налоги, сборы - это такой механизм, который утилизирует часть денежной массы, чтобы её разрастание не бросалось в глаза и не вызывало лишних вопросов. И вот, закон велит нам получать зарплату только в рублях и тратить в магазинах только рубли. действия всех банков строго зарегулированы, чтобы не возникло частного "частичного резервирования". Частичное резервирование - один из основных факторов инфляции, а значит, и способов отъема себережений у населения. Центробанк же не просто оставляет за собой право частичного резервирования, он может эмиттировать валюту даже при полном отсутстствии резерва. Так все-таки, почему, при таком строгом регулировании, монетарная система является слабым звеном автократии? Ну хотя бы потому, что на монетарной политике завязаны абсолютно все отрасли. А все блага, которыми распоряжается автократия, так или иначе приобретаются за счет средств, сгенерированных монетарной системой. Лиши государство монетарной системы - и автократичному режиму станет не на что покупать шубохранилища."Причем здесь Биткойн?" - резонно спросите вы. А дело в том, что Биткойн - это альтернативная монетарная институция, которая лишена обоих недостатков. Она децентрализованна, а значит - нет рубильника или человека, на который можно воздействовать, чтобы отключить, ограничить или хотя бы даже изменить правила его функционирования. Если вы принимаете к оплате Биткойны, и не имеете юридического лица, то можете совершенно спокойно не платить никому налоги и сборы, поскольку действуете вне юрисдикций. Плюс ко всему, оборот биткойнов невероятно сложно отследить, а физически ограничить его использование и вовсе невозможно: ни по времени, ни по получателю или его местонахождению, ни по сумме перевода. Во-первых, очень сложно отследить владельца конкретных монет в случае, когда вам нужно исследовать какую-нибудь транзакцию. Всего одно анонимное звено, и отследить транзакционную цепочку становится вовсе невозможно. Во-вторых, уличить конкретного человека в использовании Биткойна - тоже весьма непростая задача. В отличие от банка, который выдаст всю финансовую информацию о вас "по звонку", обнаружить у конкретного пользователя Биткойны можно только установив за ним слежку. И то, вряд ли удастся получить убедительные доказательства принадлежности человеку биткойнов на определенном адресе, потому что адрес можно создать даже на устройстве, не подключенном к сети. Если кто-то за свои товары и услуги также принимает биткойны, то формально он совершенно не обязан проводить сделку под российской юрисдикцией. Это совершенно законная практика, когда речь идет, например, об онлайн-услугах, покупках в зарубежных интернет-магазинах, и т.д. Вы можете открыть интернет-магазин, предлагающий свои товары и услуги за биткойны якобы в другой стране. Конечно, покупатель не получит кассовый чек на сумму в рублях, но транзакция навечно сохранится в цепочке блоков, с подтверждением на вашей электронной почте, поэтому недобросовестная компания попросту рискует своей репутацией, если недовольный покупатель обнародует сведения о заказе и укажет при этом ссылку на транзакцию, которую кто угодно сможет проверить меньше чем за минуту. Вводя всевозможные ограничения, законодатели сами подталкивают людей к переходу на Биткойн, который принципиально любые такие ограничения игнорирует.Сегодня вся мировая экономика заперта в железных стенах современной монетарной системы. И все валюты мира в той или иной степени подвержены инфляции. Но на эти стены с появлением биткойна была вылита кислота, которая медленно, но верно их растворит. Через уже образовавшиеся бреши в этой стене капитал начал перетекать в Биткойн, притом растущими темпами, и ни один центробанк, никакие правоохранительные органы никак не смогут этот процесс остановить. Более того, я уверен, что любые действия против Биткойна ограничатся всего лишь нелепыми законами, ну и может быть, несколькими показательными порками, потому как бороться с Биткойном сложно настолько, что это попросту невыгодно.