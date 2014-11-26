Купить биткойны - проще, чем сходить в обменник!

Всем привет! недавно на портале bitnovosti я опубликовал свою статью с детальным описанием способов купить или продать биткойны. Немного затронул правовые вопросы, но в целом сосредоточился именно на процессах покупки и продажи и постарался изложить их максимально доступным образом. Благо, это совершенно несложно, так что интересующимся предлагаю ознакомиться с полной версией, а здесь закопипастю сокращенную версию этой статьи.
Дисклаймер
Статья представляет собой анализ возможностей приобретения и продажи биткойнов. Я призываю не совершать никаких противоправных действий и самостоятельно и всесторонне оценивать все потенциальные правовые последствия тех или иных действий. Ну и разумеется, Биткойн считается высокорискованным активом, стоимость которого может вдруг упасть до нуля, и никакому путину претензий предъявить не получится (децентрализация, отсутствие эмитента, вот это всё), так что подумайте 29205782095873 раз перед совершением инвестиционных операций с ним Ну а самым смелым всё написанное ниже и посвящено!
Способ 1. Биткойн-банк Circle.com
Интерфейс. На мой взгляд, Circle – самый удобный и быстрый способ купить и продать цифровые монеты на сегодняшний день. Интерфейс приятный и удобный, хотя русского языка нет. Но уверен, что у человека, дочитавшего до этого места с этим сложностей не возникнет. Регистрация не займет больше минуты, привязка карты и процесс покупки - тоже. Конвертация внутри сервиса — бесплатная, но при переводе с карты с Вас удержат небольшую комиссию за процессинг по карте (Вы сможете её увидеть непосредственно перед подтверждением операции). Кроме того, будьте внимательны при конвертации рублей в доллары — уточните курс у Вашего банка-эмитента. На момент публикации без проблем работала привязка карты Промсвязьбанка и Альфабанка. Курс и на покупку и на продажу — одинаковый, хотя и немного выше рынка. Покупка монет мгновенная, а вот продажа может занять пару дней из-за задержек процессинга.
Способ 2. Обменный сервис https://matbea.com/
Этот способ пока не описан в основной статье, мне о нём рассказали уже после публикации. Но действительно, я попробовал и убедился в том, что сервис очень удобный, есть русский язык и ввод-вывод рублей через QIWI (соответсвенно, наличными через терминал или привязанную карту) или Альфа-клик, все операции проходят мгновенно и прозрачно, интерфейс не вызовет затруднений даже у самой консервативной публики. Биткойны можно хранить прямо в сервисе, но я всё равно предпочитаю тут же переводить на свой личный адрес.
Способ 3. Биткойн-биржи
Биржи — самый распространённый способ среди ранних энтузиастов, а также среди тех, кто проводит операции на регулярной основе. У большинства новичков он может вызвать смятение из-за ассоциации со «взрослыми» регулируемыми валютными биржами типа ММВБ: у людей прочно укрепилось в сознании, что для того, чтобы начать торговать, надо идти куда-то, открывать у брокера счета, и так далее. Конечно, в случае с Биткойн-биржами всё совершенно по-другому, и главное, намного проще: регистрируемся, вносим депозит одним из доступных способов и проводим операции. Конечно, интерфейс бирж немного сложнее обычного интернет-банка, и Вы должны по крайней мере иметь представление о том, как вообще работает биржа. Если знаете, что такое книга ордеров и чем отличаются рыночные ордера от лимитных, то этого будет более чем достаточно. У многих новичков биткойн-биржи также вызывают недоверие из-за обанкротившейся в 2014 году биржи MtGox, но здесь важно понимать, что биржа несёт ответственность только за свои депозиты. Если Вы используете биржу, чтобы проводить редкие сделки, то время хранения средств на депозите биржи будет минимальным, и, соответственно, минимальным будет и риск: вводите рубли - проводите сделку - выводите монеты. После этого монеты хранятся уже на вашем кошельке и биржа к ним никакого отношения больше не имеет, даже если трижды в будущем обанкротится. Кроме того, из-за высокой конкуренции, Биткойн-биржи стараются не отставать от своих старших собратьев и друг друга в вопросах безопасности депозитов, прозрачности и подтверждения резервов.
Из всех биткойн-бирж (их сейчас около 60) рублёвые операции стабильно проводят две: BTC-e и ExMo. Обе весьма неприхотливы в использовании, имеют русскоязычный интерфейс и поддержку.
Способ 4. Сервисы прямого обмена
Кроме указанных выше сервисов биткойн-банкинга и бирж, также существуют сервисы прямого обмена между пользователями. Самый популярный — LocalBitcoins. Там Вы сможете найти множество разнообразных частных предложений как на покупку, так и на продажу биткойнов. Те, кто размещают объявления, предлагают самые разные способы перевода фиатной валюты: и онлайн, и наличными при встрече. Каждому пользователю присваивается биткойн-кошелёк, через который проводится обмен криптовалютой.
Например, Вы покупаете биткойны, находите подходящее объявление, инициируете сделку. При этом у продавца на его кошельке LocalBitcoins должно быть необходимое для осуществления сделки количество биткойнов. Если продавец подтверждает, что готов к сделке и отправляет нужное количество биткойнов в депонирование, Вы договариваетесь с ним в чате, каким способом перешлёте ему рубли. Биткойны в депонировании больше не будут доступны продавцу до тех пор, пока Вы сами не отмените сделку или внутренний арбитраж не решит, что сделка не была совершена и вернёт депозит — так обеспечивается безопасность сделки и защита от мошенничества. Как только рубли отправлены, Вы нажимаете соответствующую кнопку в кабинете, а продавец со своей стороны подтверждает, что получил рубли, и биткойны в ту же секунду отправляются в Ваш кошелёк. После этого Вы сможете перевести купленные монеты на любой другой адрес.
Ограничение суммы, цена сделки и способы перевода устанавливаются трейдерами и видны в объявлениях. По итогам сделки трейдеру можно оставить отзыв, который будет виден другим пользователям. Эти отзывы также могут Вам помочь в выборе надёжного трейдера. Комиссия на сделки применяется только для трейдеров, размещающих объявления и уже включена в отображаемую цену. Вывод монет из кошелька LocalBitcoins — без комиссии (только стандартная комиссия за транзакцию 0,0001 btc или около 2 р).
Способ 5. Прямо в мобильном кошельке
Ещё один очень интересный способ обмена биткойнов из рук в руки даёт мобильное приложение-кошелёк Mycelium (к сожалению, пока оно доступно только для владельцев Android-девайсов). Лично мне это приложение очень нравится за свой невероятно удобный и понятный интерфейс (в том числе и на русском языке), и продвинутый механизм безопасности кошелька. Но давайте вернёмся к торговле.
Осуществить сделку в интерфейсе этого приложения проще простого, есть поиск ближайших по расположению трейдеров, система рейтинга и зашифрованный чат внутри сделки. Система не даст продавцу открыть сделку, если на его кошельке недостаточно монет. Ну и разумеется, Вы сможете сами создать объявление для регулярной торговли. Купленные монеты сразу появятся в Вашем кошельке, что безусловно тоже очень удобно. Система взимает 0,2% комиссии за операцию и применяется только к владельцам объявлений. Пожалуй, единственный недостаток этого метода — отсутствует внутренний арбитраж для разрешения спорных ситуаций, поэтому рекомендую совершать сделки с осторожностью, предварительно пробовать небольшую сумму, чтобы убедиться в добросовестности трейдера. Впрочем, опять же, система рейтинга будет хорошим подспорьем.
Комментарии 5
Завёл я как то биткоин-кошелёк, скопипастил Bitcoin-адрес и пароль, через пол года
решил зайти посмотреть свой кошелёк - не пускает система (неверный логин)?
- хорошо ещё что там был ноль BTC.
Задумано неплохо, но не хватает демократии, опять кто то стал коин-миллионером задёшево и быстро в начале процесса, а новые пользователи должны выкладывать сейчас более 17тыс.руб. кровных за 1 биток.
По поводу преумножения - здесь тоже есть несколько вариантов с различной степенью риска и прибыльностью. Самое простое, Вы можете участвовать в прямом кредитовании проектов на BTCjam (только английский интерфейс), ну а также Вы, конечно, можете попробовать себя в трейдинге - волатильность при определённой сноровке даст Вам возможность заработать.
Насчёт демократии с Вами не соглашусь. Все ведь первоначально находились в равных условиях, никто не мешал людям следить за развитием технологий: информация с самого начала была всем доступна, никаких инсайдов нет и быть не может. В этом смысле, Биткойн даже более демократичный, чем любой централизованный актив типа акций. Ну а если Вам накладно покупать целую монету, так купите только на ту сумму, которую не жалко. Эти монеты на горизонте 1-2 года, по крайней мере, не потеряют свою ценность в долларовом/евровом эквиваленте.
- особенно ясельного возраста или ещё не родившиеся
Надо было организовать всё так, чтобы каждый имел начальный минимум монет и у всех были практически равные стартовые возможности!
Да и надёжности нет никакой, - не смог залогиниться как я и привет всем накоплениям (:
плюс нужен международный независимый арбитраж, оспаривать хакер-воровство коинов.
Почему весь год курс BTC падает? - чисто психологически народ продаёт эту виртуальность, меняя на более привычную валюту, ещё научились роботами доить профит с криптобирж без особых затрат.
Вот недавно попал на замануху от bit-x.com, а кто там и зачем они дают доли битков?
Для начала нужна чистая и защищённая операционка, а сейчас службы разных стран наперегонки так и роятся в компах юзеров.
Вы говорите - "практически равные", но прелесть в том, что изначально ВСЕ были в СОВЕРШЕННО равных условиях. У всех был равный доступ к информации, как, собственно и сейчас.
О том, как надо было всё организовать сейчас смысла уже обсуждать не имеет. Не будем забывать, что первые энтузиасты получили свои монеты только благодаря своему интересу к технологии и предвидению его потенциала. На мой взгляд, вознаграждение, которое они за это получили - совершенно справедливое. И практика показывает, что в своем большинстве эти люди используют накопленный капитал не для строительства шубохранилищ, а для того, чтобы и дальше развивать инфраструктуру и находить новые применения технологии криптовалют, а также занимаются просвещением, образованием, проводят консультации по поводу правового регулирования. В общем делают всё для популяризации технологии и её адаптации к повседневной жизни, что в конечном итоге для обычных людей только хорошо. Лично Вам же ничуть не стало хуже, оттого, что появился Биткойн? В этом и состоит суть. Чем раньше человек обратил внимание на Биткойн, тем больше преимуществ от его использования он получил. Но эти преимущества - не жертва чему-либо ещё, а всего лишь альтернатива. Чем больше альтернатив - тем больше свободы. Именно поэтому я и стараюсь как можно больше публично говорить об этом, чтобы как можно больше людей услышали и узнали о том, что такая штука существует, и что её, в принципе, уже можно использовать для некоторых повседневных задач. Тот, кому хватит любознательности изучить вопрос дальше - тот и молодец. Всё справедливо!
Биткойн - это технология свободы. Не нужно забывать, что вместе со свободой всегда приходит и ответственность. Люди привыкли жертвовать своей свободой ради того, чтобы уйти от ответственности. В случае с Биткойном каждый несёт персональную ответственность за сохранность своих монет. Тем более, что существет множество различных способов хранить биткойны: можно персонально на своём устройстве, а можно и в облачном кошельке, где Вы с лёгкостью сможете восстановить доступ по электронной почте или номеру мобильного телефона, если забудете логин/пароль. Можно даже в специализированных сервисах наподобие Xapo, где монеты хранятся в защищенных хранилищах на отключенных от сети серверах, но разумеется, в этом есть смысл для большого количества монет.
На деле оказались мошенниками, работал с ними целый год все было хорошо!
Сегодня произошла не ясная ситуация, при пополнении счета в систему, произвел обмен.
В результате вывода выскочила ошибка - Ошибка 10220. Вывод заблокирован
Написал в поддержку - сказали ждать ответа на почту, и что моя проблема будет решена и скоро мне вернут мои деньги. Спустя час! Мне на почту пришел ответ в которым оператор гласит о следующем :
Добрый день, ваш вывод заблокирован по причине ошибочного начисления на ваш аккаунт вот этой транзакции
12.02.2015 19:12
Пополнение 13982.4 RUB ,
Ecommpay: Яндекс.Деньги (PP)
Хочу заметить что пополнение в данной системе производится Яндекс кошельком, при авторизации на сайте Ексмоней И Яндекс деньги - и только при заполнении формы платеж, может поступить в мой аккаунт, все действия при пополнении происходят через личный аккаунт в системе. Следовательно баланс системы пополнить могу только я.
Сегодня 25.02 спустя 2 недели мне заблокировали вывод, вопрос назревает действительно серьезный, если платеж был ошибочным то об этом должны были оповестить немедленно, но не спустя почти месяц.
Ни каких оповещений о блокировке заранее и после блокировки не поступало, я делаю вывод что данная контора удерживает мои денежные средства не законным путем в своей системе, прошу разобраться в этом и вернуть мои деньги. Ник в системе Varik.