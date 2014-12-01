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Объем покупок биткойнов за рубли растёт

01.12.2014 22:02 1 1 413 просмотров
На фоне разгорающегося валютного кризиса, возрос интерес россиян не только к доллару или евро, но и к биткойну, о чем свидетельствует значительный прирост транзакций в рублях на LocalBitcoins.

По последним данным, на сайте за рубли приобретается порядка 400 BTC ($130 тыс.) в неделю. Это, конечно не такие большие объемы, если говорить об общей капитализации биткойна, но можно увидеть, что за последние 6 месяцев прирост транзакций в рублях на LocalBitcoins составил порядка 350%, что почти десятикратно превышает прирост операций в долларах, евро, фунтах или юанях за тот же период.

Это говорит о том, что на фоне падения курса рубля российские инвесторы начинают все больше доверять биткойну для хранения сбережений. Как видно на рисунке, прослеживается четкая корреляция между падением рубля к доллару и ростом объема торгов на LocalBitcoins в российской валюте.

Получается, что в сегодняшних условиях многие предпочитают хранить средства в биткойнах, которые как раз так часто критикуют за нестабильность курса.

Кроме того, LocalBitcoins – это далеко не весь рынок биткойнов в России. Объем торгов BTC/RUR на основных биржах BTC-E и ExMo также постоянно растет. На фоне происходящего такие официальные причины вероятного запрета операций с биткойнами как создание “денежных суррогатов” или использование цифровых валют в криминальных целях, выглядят, мягко говоря, забавно.

По материалам CoinSpot

Комментарии 1

Михаил Федоров  (mikhailexmo)
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https://exmo.com
На деле оказались мошенниками, работал с ними целый год все было хорошо!
Сегодня произошла не ясная ситуация, при пополнении счета в систему, произвел обмен.
В результате вывода выскочила ошибка - Ошибка 10220. Вывод заблокирован

Написал в поддержку - сказали ждать ответа на почту, и что моя проблема будет решена и скоро мне вернут мои деньги. Спустя час! Мне на почту пришел ответ в которым оператор гласит о следующем :
Добрый день, ваш вывод заблокирован по причине ошибочного начисления на ваш аккаунт вот этой транзакции

12.02.2015 19:12
Пополнение 13982.4 RUB ,
Ecommpay: Яндекс.Деньги (PP)

Хочу заметить что пополнение в данной системе производится Яндекс кошельком, при авторизации на сайте Ексмоней И Яндекс деньги - и только при заполнении формы платеж, может поступить в мой аккаунт, все действия при пополнении происходят через личный аккаунт в системе. Следовательно баланс системы пополнить могу только я.

Сегодня 25.02 спустя 2 недели мне заблокировали вывод, вопрос назревает действительно серьезный, если платеж был ошибочным то об этом должны были оповестить немедленно, но не спустя почти месяц.

Ни каких оповещений о блокировке заранее и после блокировки не поступало, я делаю вывод что данная контора удерживает мои денежные средства не законным путем в своей системе, прошу разобраться в этом и вернуть мои деньги. Ник в системе Varik.
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