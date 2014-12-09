Биткойн и Circle решили мои проблемы с международными денежными переводами. Я живу в Белоруссии и зарплату получаю тут же, на долларовую карту местного банка. Одной из моих существенных проблем была пересылка зарплаты на мой счет в США с минимальными издержками, чтобы я мог оплачивать мои студенческие кредиты и тому подобное.



Circle позволяет пересылать любые суммы денег на мой аккаунт в Coinbase, а затем снимать их в местном банке с незначительными комиссионными. Биткойн меняет правила игры. И мне не важно, упадет ли курс Биткойна до $0,1. Я всё равно буду пользоваться только этим способом для пересылки денег.