Шло время, появлялось все больше альткойнов (самыми заметными из которых являются Litecoin и Peercoin). Litecoin преподносится нам как более быстрый и эффективный, а Peercoin использует концепцию доказательства владения, то есть опирается не на производительность вашего компьютера, а на размер вашего криптовалютного баланса.
В этом году Биткойн получил достаточный импульс, чтобы стать доминирующей силой на рынке криптовалют: в настоящее время более 60 000 бизнесов используют Биткойн для расчетов, а объем венчурных инвестиций во втором квартале вырос на 28% по сравнению с первым.
Каких тенденций и вызовов можно ожидать в ближайшие годы?
Один из пользователей Reddit заявил, что Биткойн может стать новым «Western Union»:
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| Биткойн и Circle решили мои проблемы с международными денежными переводами. Я живу в Белоруссии и зарплату получаю тут же, на долларовую карту местного банка. Одной из моих существенных проблем была пересылка зарплаты на мой счет в США с минимальными издержками, чтобы я мог оплачивать мои студенческие кредиты и тому подобное.
Circle позволяет пересылать любые суммы денег на мой аккаунт в Coinbase, а затем снимать их в местном банке с незначительными комиссионными. Биткойн меняет правила игры. И мне не важно, упадет ли курс Биткойна до $0,1. Я всё равно буду пользоваться только этим способом для пересылки денег.
Криптовалюты разрушают старые правила игры в сфере денежных переводов по всему миру. Сервисы подобные Circle делают переводы быстрыми, надежными и бесплатными — именно такими, какими они и должны быть.
Большие компании хорошо встретили Биткойн: уже довольно много крупных компаний, где вы можете потратить ваши с трудом заработанные биткойны. В их список, например, входят Newegg, Amazon, и TigerDirect. Большие игроки ускоряют принятие миром криптовалют.
Биткойн меняет процесс совершения покупок: также как международные расчеты приобрели цифровой вид, можно ожидать того же и в сфере шоппинга. Это означает, что традиционных магазинов будет становиться все меньше. Цифровые платежи станут невидимы для обывателя и будут проходить без проблем. Спасибо за это криптовалютам.
Регуляторы постепенно смягчают своё отношение к криптовалютам: Китай понемногу сменяет своё отношение к криптовалютам от первоначально настороженного до умеренно-нормального. Россия же открыто рассматривает возможность запрета криптовалют уже в 2015 году, что сделает её третьей (после Эквадора и Боливии) в списке стран, официально запретивших Биткойн.
Тем не менее, в большинстве стран Биткойн не является предметом запрета. И чем больше мир будет интегрироваться, тем больше будет расти Интернет торговля. В конечном итоге, это заставит репрессивные меры отступить.
Революционный блокчейн: Что такое блокчейн? Если сравнивать с традиционным банкингом, то блокчейн это список банковских операций. Однако, в реальности блокчейн нечто гораздо большее.
Джон Эванс (TechCrunch) поясняет:
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|Блокчейн — это «двигатель» на базе которого построен Биткойн. Это новый вид распределенной системы консенсуса, позволяющей безопасно хранить и верифицировать транзакции или любые другие данные, без какого-либо гаранта-посредника. Гарантом является сама сеть. Транзакции не обязательно должны быть финансового характера. Этот двигатель, питающий Биткойн, имеет целый ряд других сфер применения.
Одним из поразительных тому примеров является Maidsafe — шотландская компания с блестящей идеей использования технологии блокчейна, для создания своей версии Интернета, находящейся в безопасности от хакеров и любопытных глаз правительства, но достаточно хорошей для разработчиков и обмена информацией.
Несмотря на все потрясения, события складываются в пользу криптовалютного будущего. Новый Год не за горами, и будет интересно посмотреть что он нам принесет. Вполне возможно, следующие новогодние подарки вы купите уже за биткойны.
По материалам: marketwatch
Перевод статьи: BitNovosti
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