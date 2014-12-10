В рамках данной статьи мы не станем тратить время на разбор каждого пункта, затронутого в ролике, который вы можете посмотреть внизу поста. Вместо этого, давайте обратим более пристальное внимание на реальные различия между традиционными платежными методами, такими как MasterCard, и инновационными платежными системами, такими, как Биткойн.
Во-первых, MasterCard даже не выпускает ни дебетовых, ни кредитных карт. Visa и MasterCard – это платежные методы, и условия совершения платежей по ним меняются, в зависимости от внутренней политики банка, выпускающего карты. Карты Visa и MasterCard выпускают самые разнообразные банки на разных условиях. Такой принцип работы характерен далеко не для всех платежных систем подобного типа. Карты American Express, например, выпускаются только банком Wells Fargo Bank.
Банки платят этим платежным сервисам за использование их платформы и взимают плату с владельца аккаунта всякий раз, как с карты совершается покупка или платеж. Платежные компании, предоставляющие кредитные карты, берут комиссионные за обслуживание и с банков, и с продавцов, а продавцы, как правило, закладывают размер комиссионных в стоимость товаров и услуг.
Тем не менее, главный герой ролика от MasterCard, Мэтью Драйвер, являющийся директором представительства в странах юго-восточной Азии, ни единого раза не упоминает о комиссионных сборах. Вместо этого, Драйвер налегает на слово «доверие». Чтобы занять свою нишу рынка, продукт должен «заслужить доверие» пользователей, заявляет он, подразумевая, что криптовалюты доверия не заслуживают.
О чем Драйвер забыл упомянуть, так это о недавнем судебном разбирательстве в Калифорнии, в результате которого суд обязал компании Visa и MasterCard выплатить штраф в размере 7.25 миллиардов долларов, после того, как было доказано, что компании регулярно завышали размер комиссионных сборов, таким образом, обманув более 7 миллионов американских торговых компаний.
Ранее Европейский суд установил, что компания MasterCard обсчитывала ритейлеров и покупателей при совершении международных платежей, манипулируя обменными курсами, чтобы исказить данные об установленных размерах комиссионных сборов. Банки, впрочем, как правило, в накладе не остаются, платят по завышенным счетам рядовые торговцы и покупатели. По заявлению представителей MasterCard, компания осуществляет более 38 миллиардов транзакций ежегодно, суммарная стоимость которых, составляет более 4 триллионов долларов ($4,000,000,000,000), в то время как суд Калифорнии установил, что, как минимум, в 6 миллиардах случаев компания применяла завышенные расценки (в сравнении с установленными).
MasterCard является финансовым посредником, играющим роль буфера в отношениях между банками, потребителями и продавцами, — лишнее звено, теряющее всякий смысл при использовании Биткойна. В сети Биткойн нет посредников и комиссий. Банки или платежные сервисы не имеют возможности обсчитать вас, если вы используете Биткойн. Ваши активы хранятся в электронном кошельке с криптографической защитой и, при совершении платежа, сумма транзакции переводится напрямую продавцу товара или услуги. Транзакция, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, при использовании услуг банка, обошлась бы в несколько тысяч долларов. Аналогичная транзакция в сети Биткойн будет стоить несколько центов. Вот, например, в сети есть транзакция, в которой были переведены 217517 биткойнов, что по текущему курсу примерно составляет 76 млн. долларов, а комиссия за эту транзакцию составила 0,0001 биткойна, или примерно 3,5 цента. Звучит фантастически, не так ли? Но эта и все остальные транзакции - свершившийся факт, навсегда впечатанный в цепочку блоков, без возможности что-либо изменить или подделать.
Сравнение биткойн-транзакции и типичной оплаты кредиткой: И эти люди про биткойн говорят "ну, это слишком сложно"?!
Лицемерное видео с Драйвером в главной роли служит доказательством того, что банки и кредитные компании видят в Биткойне угрозу для собственного существования. Эти компании годами обирали своих пользователей, взимая комиссии, на 80% превышающие разумную ставку, и выходили сухими из воды, а теперь они хотят, чтобы мы по-прежнему им «доверяли». Драйвер уверяет нас в том, что желание пользователей сохранить анонимность указывает на их преступные намерения, в то время, как компания, представителем которой он является, много лет пряталась под прикрытием банков.
Изначальное предназначение Биткойна в том, чтобы освободить рядовых пользователей от оков системы, которая позволяет корпоративным монстрам, строящих из себя доброжелателей, объединяться и вытягивать средства из кошельков рядовых пользователей. Комиссии, взимаемые банками, кредитными компаниями, платежными сервисами и сервисами денежных переводов ежегодно складываются в десятки триллионов долларов.
Криптовалюты способны отобрать выручку у MasterCard, они дают шанс пользователям вновь обрести контроль над своими финансами. Драйвер, кажется, удивился, что кое-кто захотел самостоятельно управлять своими активами. Его основной аргумент заключается в том, что MasterCard, с её системой электронных платежей, функционирует прозрачнее, чем блокчейн Биткойна. Этот довод звучит просто смехотворно, учитывая все описанные прецеденты с обманутыми пользователями: в Биткойне такие схемы просто неосуществимы.
Последний ролик от MasterCard, на самом деле, несет благую весть биткойнерам и всему криптовалютному сообществу. Если MasterCard всерьез полагает, что подобное видео с одним из директоров компании в главных ролях способно упрочить ее позиции, значит, компания MasterCard ищет выходы из сложившейся ситуации и ничего лучшего пока что не придумала.
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По материалам Cointelegraph, BitNovosti
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