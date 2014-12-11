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Microsoft теперь принимает Биткойн к оплате

11.12.2014 09:31 1 880 просмотров
Компьютерный гигант Microsoft добавил Биткойн в качестве способа оплаты различного цифрового контента своих онлайн-платформ. Теперь в биткойнах можно внести платежи за игры и подписки Xbox и различный мобильный контент.



По информации на сайте компании, клиенты теперь могут использовать Биткойн, чтобы добавить деньги на свои счета, которые можно использовать для покупки контента, такого как приложения, игры и видео. Причем, покупки можно делать на всех основных платформах Microsoft: Windows, Windows Phone и Xbox. Вот только, пока эта опция к сожалению доступна только лишь жителям США.

Неожиданное объявление компании, которое застало всех врасплох, стало результатом интеграции магазина Microsoft с биткойн-процессором компанией BitPay. Это, безусловно, добавляет еще одного весьма крупного технологического игрока в экосистему биткойн-экономики. Причем, Microsoft станет крупнейшей на данный момент компанией, принимающей биткойны — компьютерный гигант может похвастаться рыночной капитализацией более $380 млрд и годовым доходом свыше $70 млрд.

Первоначальная интеграция носит лишь частичный характер: биткойнами можно пополнять счет, но пока нельзя использовать для прямых покупок. Однако, компания заявляет, что предполагает более широкую и повсеместную интеграцию в будущем. В любом случае, начало положено, и это работает уже сейчас.

Представитель Microsoft объясняет:

Цитата
«Вы можете использовать биткойны, чтобы добавить деньги на свой счет Microsoft, а затем приобрести со своего счета цифровые товары в интернет-магазинах Microsoft. В данный момент, Вы не можете использовать Bitcoin, чтобы напрямую купить продукты и услуги Майкрософт.»


Страница также содержит инструкции по пополнению учетных записей пользователей при помощи биткойнов, в том числе подробно описывает шаги для настольных и мобильных пользователей. Microsoft описывает потребительские характеристики использования Биткойна в качестве способа оплаты, отметив в том числе необратимость транзакций.



Кроме того, содержится предупреждение, что клиенты, которые добавляют деньги на свои счета с помощью биткойнов не будут иметь возможность возмещения после проведения операции. В случае ошибочной транзакции, рекомендуется обратиться в сервисную службу Microsoft с блокчейн-информацией о транзакции.

Представитель от BitPay подтвердил, что интеграция является частью предстоящего (большого) официального анонса, и сказал, что на данный момент пока не может осветить все детали в подробностях.

По материалам CoinDesk, BitNovosti

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Комментарии 1

Матби  (matbea)
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Интересно, сколько будет стоить биткоин, когда его интегрируют в технику Apple?
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