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Этим пользоваться нужно

28.03.2013 15:01 13 1 324 просмотра
Уфф... наконец то я добрался и до возможности начать писать блог на Banki.ru.

Чтож, опережать события не буду, и постараюсь обо всем по порядку.

Дело было в 2012 году, когда меня пригласили на работу в один из российских банков.
Но небольшая предыстория.
В банках я стал работать совершенно случайно. приехав в Москву перед самым началом кризиса 2008, буквально за два месяца, я успел поработать и в долговом агентстсве по взысканию задолженности (Soft-collection), а затем меня пригласили на собеседование, в ныне почивший в бозе, БТА Банк-российскую дочку казахского БТА.
Около 1,5 лет я работал в отличной команде профессионалов по взысканию задолженности, и вопреки общесложившемуся мнению, мы работали честно, зачастую идя на уступки клиенту. И это приносило ожидаемый результат.
к началу 2010 года я стал главным специалистом в области сопровождения кредитов. И так моя карьера потихоньку поднималась по лестнице.
Сейчас я - менеджер проекта.
Какого проекта? Проект в области одного из самых интересных и перспективных банковских направлений: ДБО.
В начале 2012 года, когда только начинал работать в этой области, для меня на самом деле это было темным лесом и немного пугало. Но, мне удалось все это превратить в интересности для себя.
Дистанционное банковское обслуживание- это один из самых лучших каналов коммуницирования между банком и клиентом. И разумеется удобный сервис для личного управления своими же финансами. К слову сказать, изучая рынок России, я был очень сильно удивлен статистическими показателями того, что около половины пользователей интернет-банков ведут себя, как Скрудж Макдак из Утинных историй. То есть авторизируются в интернет-банке только лишь для того чтобы посмотреть на состояние счета и его остаток) Возможно, они просто "купаются" в этой цифре и счастливо улыбаются, не подразумевая о том, что сейчас интернет-банкинг- это инструмент.
Первое знакомство с интернет-банком вашего банка- это как первое знакомство с оперой. Либо опера вам нравится, либо, увы, разочаровывает.
Так было со мной недавно. Когда один из крупных банков объявил о перезапуске нового интерфейса своего интернет-банкинга, причем по функционалу интернет-банк весьма впечатляет. Но новый интерфейс горько разочаровал. Я ожидал чего-то большего, фееричного, необычного...а тут все так банально и запутанно.
Разумеется, интуитивность понятия интерфейса интернет-банка играет немаловажную роль и клиенту всегда вдвойне приятно когда он видит приятный глазу, удобный по расположению и навигации, и функциональный интерфейс, без лишних кнопочек, крыжиков, галочек, пимпочек и так далее. Все предельно просто.
Именно таким отношением к клиенту и постороению диалога между клиентом и интернет-банком я и руководствуюсь в своей работе. Но вопрос: "Чего же хочет клиент?" никогда не будет иметь четкого ответа для команд банков работающих над развитием ДБО.
Время не стоит на месте, и сегодня мы получаем доступ к технологиям о которых мечтали вчера.

Комментарии 13

Тата  (Тата)
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Дим, поздравляю тебя с первым блогом. Продолжай дальше.
Ольга Курочкина  (kha)
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"Дистанционное банковское обслуживание- это один из самых лучших каналов коммуницирования между банком и клиентом. И разумеется удобный сервис для личного управления своими же финансами" -согласна на 100%. Но вот, например, в Интернет-банке Ренессанса можно только ""купаться" в цифре и счастливо улыбаться" ... smile:( И продолжать мечтать о доступе к технологиям. smile:)
Dmitry G.  (Timoff)
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Ольга, добрый день!

Благодарю вас за интерес к моему блогу. Я стараюсь избегать наименования каких либо банков, для того чтобы не было предвзятости. Однако, у меня уже сразу возникает вопрос к Вам, как пользователю неудобного интернет-банка, Вы задумывались над тем чтобы сменить его владельца)? Если да, то какие критерии выбора для Вас важны?
Ольга Курочкина  (kha)
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Вы знаете, меня в Ренессанс привлекли высокие проценты по депозиту "НакопительныЙ", которые были осенью. И мне сразу по моей просьбе подключили Интернет-банк. Поскольку тот депозит только с пополнением, то меня сначало устраивало, что можно просто смотреть и счастливо улыбаться, видя как проценты начисляются и капитализируются. Но потом в том же банке появился вклад "Без границ", пополняемо-расходный. И мне уже стало недоставать возможности перевода между своими счетами для управления своими же финансами. Я стала поневоле проводить сравнение с аналогичным вкладом "Хорошие новости" в банке Хоум Кредит. В Хоуме многофункциональный Интернет-банк (хотя новая версия по сравнению со старой пока оставляет желать лучшего). Там можно переводить между своими счетами и открывать вклады онлайн. Для меня как клиента это важно и я пока просто держу больше денег в Хоуме (а также Русском Стандарте, где есть продукты с аналогичными свойствами), а в Ренессансе "Без границ" по окончании срока закрою, тем более что они проценты понизили. Сейчас у меня на нём небольшая сумма и увеличивать её не вижу смысла, если они не сделают нормальный Интернет-банк.
Dmitry G.  (Timoff)
#
Я вас понял) однако хочу сразу обратить внимание, что многие банки сейчас предоставляют возможность не только онлайн открытия вклада, но и его досрочное расторжение. Это есть и у Сбербанка, и у МКБ и многих других. Но только немногие могут предложить +1% к ставке если вы открываете вклад через интернет банк)
Dmitry G.  (Timoff)
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Интернет банк это не только депозиты) это Виртуальный офис банка, и я уверен что за ДБО будущее
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, досрочное расторжение - это тоже хорошо. В МКБ один раз успешно воспользовалась. Ещё, как для клиента, для меня важна скорость операций. Чтобы было как в МКБ, Сбере, Номосе, Промсвязи. Мгновенно или через несколько минут. А не как в Хоум Кредите. Сама не пробовала, но в форуме пишут: сначала появляется надпись "Вклад подготовлен к закрытию". И в этот день ничего уже сделать нельзя. Деньги становятся доступными для управления только на следующий день. Это в лучшем случае. А в худшем на следующий день Интернет-банк вообще не работает ... Или у них там есть такие связанные счета, которые не видны в Интернет-банке или не позволяют совершать с них снятие денег онлайн. А у меня лично другая проблема - есть карта для вкладчика, она привязана к связанному счёту, на который будут падать деньги со вкладов - поэтому ей страшно пользоваться, можно засветить. Вот в МКБ хорошо сделали - у карты для вкладчика свой отдельный счёт, деньги на вкладах в безопасности даже после их окончания.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хороший у вас диалог получился. Насыщенный.

А Я вот г-на Тимоффа не понял.
smile:o К какой части текста относится его фраза: "Дело было в 2012 году, когда меня пригласили на работу в один из российских банков".
Далее начилась "предыстория". Когда она завершилась - я не понял. Скорее всего до "Сейчас я - менеджер проекта..." Но по тексту этого сразу не понять. Приходится перечитывать.
Dmitry G.  (Timoff)
#
Семен Семенович, а предыстория продолжится дальше в следующих постах) не все сразу
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да?
А я и не понял. Подумал: хотел человек написать про то, как угораздило его вляпаться поработать в неочень достойном месте - потом не стал (передумал, испугался, забыл,...). Часть текста удалил и вся логика повествования нарушилась. smile:pardon:

Если я прав и ваше продолжение будет на эту (животрепещащую) тему - почитайте перед этим у меня Небольшое исследование непрофессионала в двух частях, с прологом и эпилогом под названием "Банки на букву «Г». http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3414.php
Может быть чем дополните. smile:uncap:
Dmitry G.  (Timoff)
#
Это когда то я уже читал) и к слову, я не считаю свой первый Банк в котором работал, не очень достойным местом. Скорее наоборот, да зп маленькая была. но в плане опыта и команды -он был отличным местом для старта
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хитрите, парниша....
Про ваш первый банк никто и не спрашивал. Давайте!Выкладывайте, то что вырезали из текста! smile8)
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