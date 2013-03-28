Этим пользоваться нужно

Уфф... наконец то я добрался и до возможности начать писать блог на Banki.ru.
Чтож, опережать события не буду, и постараюсь обо всем по порядку.
Дело было в 2012 году, когда меня пригласили на работу в один из российских банков.
Но небольшая предыстория.
В банках я стал работать совершенно случайно. приехав в Москву перед самым началом кризиса 2008, буквально за два месяца, я успел поработать и в долговом агентстсве по взысканию задолженности (Soft-collection), а затем меня пригласили на собеседование, в ныне почивший в бозе, БТА Банк-российскую дочку казахского БТА.
Около 1,5 лет я работал в отличной команде профессионалов по взысканию задолженности, и вопреки общесложившемуся мнению, мы работали честно, зачастую идя на уступки клиенту. И это приносило ожидаемый результат.
к началу 2010 года я стал главным специалистом в области сопровождения кредитов. И так моя карьера потихоньку поднималась по лестнице.
Сейчас я - менеджер проекта.
Какого проекта? Проект в области одного из самых интересных и перспективных банковских направлений: ДБО.
В начале 2012 года, когда только начинал работать в этой области, для меня на самом деле это было темным лесом и немного пугало. Но, мне удалось все это превратить в интересности для себя.
Дистанционное банковское обслуживание- это один из самых лучших каналов коммуницирования между банком и клиентом. И разумеется удобный сервис для личного управления своими же финансами. К слову сказать, изучая рынок России, я был очень сильно удивлен статистическими показателями того, что около половины пользователей интернет-банков ведут себя, как Скрудж Макдак из Утинных историй. То есть авторизируются в интернет-банке только лишь для того чтобы посмотреть на состояние счета и его остаток) Возможно, они просто "купаются" в этой цифре и счастливо улыбаются, не подразумевая о том, что сейчас интернет-банкинг- это инструмент.
Первое знакомство с интернет-банком вашего банка- это как первое знакомство с оперой. Либо опера вам нравится, либо, увы, разочаровывает.
Так было со мной недавно. Когда один из крупных банков объявил о перезапуске нового интерфейса своего интернет-банкинга, причем по функционалу интернет-банк весьма впечатляет. Но новый интерфейс горько разочаровал. Я ожидал чего-то большего, фееричного, необычного...а тут все так банально и запутанно.
Разумеется, интуитивность понятия интерфейса интернет-банка играет немаловажную роль и клиенту всегда вдвойне приятно когда он видит приятный глазу, удобный по расположению и навигации, и функциональный интерфейс, без лишних кнопочек, крыжиков, галочек, пимпочек и так далее. Все предельно просто.
Именно таким отношением к клиенту и постороению диалога между клиентом и интернет-банком я и руководствуюсь в своей работе. Но вопрос: "Чего же хочет клиент?" никогда не будет иметь четкого ответа для команд банков работающих над развитием ДБО.
Время не стоит на месте, и сегодня мы получаем доступ к технологиям о которых мечтали вчера.
Комментарии 13
Кстати, могу "похвастаться", смотри ссылку (пролистай до конца)
http://www.dboforum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=2
Благодарю вас за интерес к моему блогу. Я стараюсь избегать наименования каких либо банков, для того чтобы не было предвзятости. Однако, у меня уже сразу возникает вопрос к Вам, как пользователю неудобного интернет-банка, Вы задумывались над тем чтобы сменить его владельца)? Если да, то какие критерии выбора для Вас важны?
А Я вот г-на Тимоффа не понял.
К какой части текста относится его фраза: "Дело было в 2012 году, когда меня пригласили на работу в один из российских банков".
Далее начилась "предыстория". Когда она завершилась - я не понял. Скорее всего до "Сейчас я - менеджер проекта..." Но по тексту этого сразу не понять. Приходится перечитывать.
А я и не понял. Подумал: хотел человек написать про то, как угораздило его
вляпатьсяпоработать в неочень достойном месте - потом не стал (передумал, испугался, забыл,...). Часть текста удалил и вся логика повествования нарушилась.
Если я прав и ваше продолжение будет на эту (животрепещащую) тему - почитайте перед этим у меня Небольшое исследование непрофессионала в двух частях, с прологом и эпилогом под названием "Банки на букву «Г». http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3414.php
Может быть чем дополните.
Про ваш первый банк никто и не спрашивал. Давайте!Выкладывайте, то что вырезали из текста!