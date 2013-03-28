Этим пользоваться нужно

Уфф... наконец то я добрался и до возможности начать писать блог на Banki.ru.



Чтож, опережать события не буду, и постараюсь обо всем по порядку.



Дело было в 2012 году, когда меня пригласили на работу в один из российских банков.

Но небольшая предыстория.

В банках я стал работать совершенно случайно. приехав в Москву перед самым началом кризиса 2008, буквально за два месяца, я успел поработать и в долговом агентстсве по взысканию задолженности (Soft-collection), а затем меня пригласили на собеседование, в ныне почивший в бозе, БТА Банк-российскую дочку казахского БТА.

Около 1,5 лет я работал в отличной команде профессионалов по взысканию задолженности, и вопреки общесложившемуся мнению, мы работали честно, зачастую идя на уступки клиенту. И это приносило ожидаемый результат.

к началу 2010 года я стал главным специалистом в области сопровождения кредитов. И так моя карьера потихоньку поднималась по лестнице.

Сейчас я - менеджер проекта.

Какого проекта? Проект в области одного из самых интересных и перспективных банковских направлений: ДБО.

В начале 2012 года, когда только начинал работать в этой области, для меня на самом деле это было темным лесом и немного пугало. Но, мне удалось все это превратить в интересности для себя.

Дистанционное банковское обслуживание- это один из самых лучших каналов коммуницирования между банком и клиентом. И разумеется удобный сервис для личного управления своими же финансами. К слову сказать, изучая рынок России, я был очень сильно удивлен статистическими показателями того, что около половины пользователей интернет-банков ведут себя, как Скрудж Макдак из Утинных историй. То есть авторизируются в интернет-банке только лишь для того чтобы посмотреть на состояние счета и его остаток) Возможно, они просто "купаются" в этой цифре и счастливо улыбаются, не подразумевая о том, что сейчас интернет-банкинг- это инструмент.

Первое знакомство с интернет-банком вашего банка- это как первое знакомство с оперой. Либо опера вам нравится, либо, увы, разочаровывает.

Так было со мной недавно. Когда один из крупных банков объявил о перезапуске нового интерфейса своего интернет-банкинга, причем по функционалу интернет-банк весьма впечатляет. Но новый интерфейс горько разочаровал. Я ожидал чего-то большего, фееричного, необычного...а тут все так банально и запутанно.

Разумеется, интуитивность понятия интерфейса интернет-банка играет немаловажную роль и клиенту всегда вдвойне приятно когда он видит приятный глазу, удобный по расположению и навигации, и функциональный интерфейс, без лишних кнопочек, крыжиков, галочек, пимпочек и так далее. Все предельно просто.

Именно таким отношением к клиенту и постороению диалога между клиентом и интернет-банком я и руководствуюсь в своей работе. Но вопрос: "Чего же хочет клиент?" никогда не будет иметь четкого ответа для команд банков работающих над развитием ДБО.

Время не стоит на месте, и сегодня мы получаем доступ к технологиям о которых мечтали вчера.