Немного о путешествиях. Страна рыцарей, бастионов и Великих Магистров. Мальта.

Итак, зима подходила к концу и движимый, искренним желанием, все таки, куда то съездить, чтобы отвлечься от сумеречной, серой и холодной Москвы, сидя у компьютера, думал, куда же податься?И тут в моей памяти настойчиво стало всплывать название той страны, в которой я давно хотел побывать: Мальта.Занявшись активно поиском билетов, наткнулся на довольно неплохое предложение от итальянской авиакомпании, с пересадкой в Риме. Подумал: «о! это будет отлично».И все, началось, тут же подговорил своих приятелей и друзей, и компания из четырех человек стала собирать чемоданы.Шереметьево, 25 февраля 04:00 утра.Зарегистрировавшись на рейс итальянцев с бело-красно-зелеными полосками в ливрее самолета, мы успешно вылетели в 06:55. Авиакомпания порадовала тем, что на ранних, утренних рейсах, всех пассажиров на их местах ждала подушечка и плед. Лететь около 4 часов до Рима. Полет прошел безупречно, обслуживали очень неплохо, завтрак был в меру добрым и сытным.Аэропорт имени Леонардо Да Винчи. Аэропорт как аэропорт, правда, немного не повезло, прилетело еще несколько рейсов из стран, не имеющих безвизового въезда в ЕС, и поэтому на транзитной очереди образовалась небольшая пробка. Но в течении 20 минут она благополучно рассосалась. Пограничник на паспортном контроле мельком глянул на визу и с удовольствием влепил, рядом с ней, штамп о пересечении границы.И вот мы в Европе. Сразу же вырулили на главную торговую «улицу» аэропорта с бутиками и магазинами и пошли к своему гейту на следующий рейс. Через некоторое время, самолетом той же авиакомпании, мы вылетели на Мальту. Лететь, собственного говоря, всего-то ничего, около 1,5 часа. Уже на подлете к Мальте рассматривали архипелаг с высоты и то, что видели, нас завораживало.День первый: ПрибытиеЧерез сорок минут, наша компания уже с прекрасным настроением и в ожидании приключений радостно выходила из самолета, поскольку погода была очень хорошая, светило солнце, пальмы, самолеты Air Malta в необычной для нашего глаза ливрее с мальтийским крестом на хвосте. А стеклянные двери аэропорта с надписью Malta International Airport, так и манили нас во чрево аэропорта и говорили «Добро пожаловать на Мальту».Багаж выдали быстро, выйдя из зала прилета, увидели трансфер, который был заказан нами ранее через сеть. Ну и как полагается, пошли на стоянку. И это было первое, что нас рассмешило, так как на Мальте, движение левостороннее, и посадочные двери находятся слева, но мы по своей привычке подошли справа и сначала застыли в недоумении: «А где же дверь?!». Затем, сориентировавшись, сообразили, что да как.В общем, прибыли в отель, заселились. Все без проблем. Отель 3* в городе Слима, находится прямо на берегу моря, недалеко от Ferry Point (паромных переправ в Валлетту-столицу государства)Приведя себя в порядок, умывшись и переодевшись, мы вышли погулять. Красота Валлетты поразила сразу же. Величественный собор, дома и бастионы, выглядели в свете солнца монументально и потрясающе, немного подпортил впечатления дождь, начавшийся внезапно, и так же внезапно закончившийся. Но пока он шел, мы решили подкрепиться.Найти достойное место для питания не составило труда, тут же на набережной плеяда заведений общепита на любой вкус от Макдоналдс и Бургер Кинг, до ресторанов и рестораций. Выбрав обычное кафе, и будучи голодными, заказали салат, суп и горячее…Но когда это все начали приносить, мы немного ошалели. Порции такие, как будто вас кормят на убой, все абсолютно свежее. Овощи пахнут овощами, мясо –это мясо, ну а суп выше всяких похвал. Стоит отметить, что у мальтийцев нет какой-то особенной своей кухни, они любители супов, а во всем остальном, это сборная солянка из блюд стран Средиземноморья.Тем временем, первые полдня в новой стране подошли к концу и мы благополучно отправились спать, решив, что рано утром решим, что будем делать дальше.День второй: 26 февраля 05:00 утра по местному времени (08:00 по мск)Проснувшись, вышел на балкон. Прямо в трусах. Тепло, легкий морской ветерок пробежал по телу, а запах моря, прогнал последние остатки сна. Над морем начинался новый день, и было хорошо видно, как тучи ночи, не хотят покидать пространство над морем, однако уже через полтора часа, небо над островом радовало своим голубым цветом, а розово-красный шар солнца потихоньку появлялся на горизонте. Это было великолепно! Потрясающе! Через какие-то 15 минут, солнечным светом был залит весь остров, а новый день полностью вступил в свои права.Мы, позавтракав, спокойно пошли гулять по городу. Наткнувшись на пункт проката велосипедов, решили взять и покататься. Стоит это удовольствие 15 евро на сутки +50 евро в залог.Это была наша ошибка. Мальта –холмистый остров и дороги там это американские горки. Узкие, без отдельных велосипедных дорожек, перепады высот существенные, движение на дорогах интенсивное, плюс ко всему, ходят большие автобусы общественного транспорта.Но, тем не менее, мы катались целый день. На великах конечно удобно, с другой стороны с ними мало куда можно, войти. Но все же всю Валлетту мы объездили на велосипедах. И ничуть об этом не жалеем.В свое время, на Мальте творили свои шедевры, как выдающиеся итальянские мастера, такие, как Франческо Лапарелли, так и гениальные мальтийские архитекторы, например Джероламо Кассар. Очень многие памятники архитектуры пострадали, а то и вовсе были разрушены во время бомбёжек Второй Мировой, но оставшиеся дадут вам понять всё величие мальтийского зодчества.Улочки Валлетты- это необычные дома с маленькими разноцветными балконами, круто поднимаясь или спускаясь с горы или в гору, они отправляют, своим видом в средневековье. Гуляя по ним, вы превосходно представляете себе остров до нашей эпохи, и например, лично я, прекрасно представлял, как по таким улочкам сновал народ, а истеблишмент совершал ежедневные променады. Там же находится большинство модных магазинов, бутиков, сувенирных лавок, музеев, и так далее.В центре города находится Национальная Библиотека Мальты и Дворец Великих Магистров. Да, да Великие Магистры- именно так и назывались рыцари-правители Мальты, которые прибыли примерно в 1530 году. Великий Магистр полностью управлял государством и принимал важные решения, которые влияли на всю страну. Дворец Магистров Небольшой по своему размеру, и полностью доступен для туристов, включая музей оружия и арсенал.Разумеется, какие-то помещения закрыты для обзора, поскольку Дворец, сейчас является официальной резиденцией нынешних премьер-министров Мальты.Как известно, Великие Магистры были основателями и членами Мальтийского Ордена, одной из самых загадочных и окутанных ореолами тайн, религиозной направленности, которая существует, и по сей день. Правда в настоящее время их резиденция находится в Риме.Любопытный факт: российский император Павел I, из династии Романовых, взял «шефство» над орденом, после обращения к нему рыцарей Ордена, и в ноябре 1796 получил титул Великого Магистра Мальтийского ордена. Вследствие чего на государственном российском гербе был изображен Мальтийский крест, который увы, не дошел до наших дней.День третий: 27 февраля. Обзорная экскурсия по МальтеНа следующий день, встав пораньше и испытывая небольшой дискомфорт от катания на велосипедах предыдущего дня, мы решили более не пользоваться таким транспортом, а просто совершить обзорную экскурсию на двухэтажных даблдеккерах. Фирм, предлагающих услуги такого рода на Мальте три-четыре, все они имеют множество точек по продаже билетов, а маршруты их автобусов во многом схожи.Посмотрев внимательно на карты маршрутов каждой из фирм, мы выбрали, ту, у которой всего два, но они проходят через все основные достопримечательности острова. Кстати, рекомендую торговаться с продавцами билетов на автобус. В таком случае вы сможете получить неплохую скидку.Обосновавшись на втором этаже даблдеккера и подставив свои бледные лица средиземноморскому солнцу, мы двинулись в путь. Автобус несло по живописным улочкам Слимы, Гзиры, Валлетты, вокруг была типичная мальтийская архитектура: невысокие домики в 2-3 этажа, с балкончиками, в стиле итальянского барокко всех цветов радуги.Тем временем, миновав Валлетту, мы прибыли в городок Витториоза. Это городок где находится музей Войны, Храм рыцарей и бесчисленное количество яхтных стоянок.Бастионы Валлетты с другой стороны бухты и крепостные стены форпостов впечатляли своим видом. Воображение сразу позволило представить себе, каковых масштабов были битвы и сражения за этот клочок земли. Мальта, расположенная в центре морских путей из Европы в Азию и Африку, издавна привлекала завоевателей. В VIII веке до н. э. Мальту начинают колонизировали финикийцы и почти одновременно — греки. С IV века до н. э. её попеременно захватывали карфагеняне, римляне, Византия, арабы, норманны, испанцы. И безусловно каждый из захватчиков оставлял в истории и архитектуре Мальты свой след. Далее наш путь лежал через середину острова, и в одном из городков мы решили посетить подземный храмовый комплекс Хипогеум (Hypogeum) .Историческая справка:«Хал-Сафлиени — мегалитическое подземное святилище (гипогей) в городе Паола на острове Мальта. В туристических справочниках трудно произносимое мальтийское название обычно заменяется английским — Хайподжиум (англ. Hypogeum).Представляет собой 34 помещения, выдолбленных в толще известняка. Памятник Всемирного наследия с 1980 года.Начало сооружения Хал Сафлиени относится к 4000 г. до н. э., либо несколько более раннему периоду, так как в сооружении была обнаружена керамика периода Гхар Далам.»Но тут нас настигло разочарование. Так как храмовый комплекс очень древний (по некоторым данным старше египетских пирамид) и находится под землей, то пускают туда небольшими экскурсиями, а бронировать экскурсии необходимо как минимум за 2 недели до предполагаемой даты. В общем, мы туда так и не попали.Но, не теряя духа мы поехали дальше, в бухту и рыбацкую деревеньку Марсашлаоок. Считается, что эта рыбацкая деревенька, ничуть не изменилась со времен своего основания, и поэтому ее ценность заключается именно в этом. Да там уютно и красиво, можно посмотреть как рыбаки собираются на промысел на своих национальных, раскрашенных в желто-зелено-красно-синие цвета, лодках. А если проникнетесь желанием и за небольшую плату, можете сходить в море вместе с ними.Но мы в нетерпении стремились к древней столице Мальты, городу-бастиону- Мдине.Историческая справка:«Приблизительный возраст исторической столицы Мальты около 4000 лет. Город расположен на вершине холма и уже в бронзовом веке там находилось укреплённое поселение. Расцвет города приходился на период римского правления. Цицерон и Ливий описывали город с красивыми зданиями и благоустроенным образом жизни. Считается что в Мдине бывал апостол Павел, который, якобы, высадился на Мальте после кораблекрушения в 60 г н. э. Апостол Павел считается родоначальником христианства на Мальте.Начиная со средних веков Мдина — город знати. В XV веке городом управляло собрание аристократов «Университа». Когда рыцари Ордена Св. Иоанна пришли на Мальту в 1530 г., мальтийская знать готова была признать новую власть при одном условии — рыцари должны были оставить автономию Мдины неприкосновенной. Только после этого формального обещания Великий Магистр Ордена получил ключи от города».Уже на подъезде к городу, его монументальные крепостные стены, храм и общий вид города впечатлят любого человека. Такие стены, в условиях ограниченного пространства, штурмовать крайне сложно.Побродив по улочкам, отведав запеченного кролика-национальное мальтийское блюдо- в местном кафе, разморенные под солнцем, мы посетили местный, католический храм. Обращу ваше внимание на то, что храмы на Мальте являются уникальными, или представляющим какую либо историческую ценность, построены в честь какого либо события или святого. А храм в городе Моста - является четвертым о величине в Европе и выглядит величественно.Жители Мальты ревностные католики, и особо рьяно оберегают семейные и религиозные ценности. И нас очень поразило единение мальтийцев в день ухода Папы Римского Бенедикта со Святого Престола. Храмы и церкви на всех островах Мальтийского архипелага звонили в колокола. По всему острову, наряду с флагом Мальты, были вывешены стяги Ватикана, в крупных храмах проходили мессы и читались молитвы, а люди на улице со слезами на глазах провожали Папу Римского. Этот день запомнился как никогда.В последний день пребывания на Мальте, мы решили поехать на соседний остров Гозо. Сев на автобус 222, проехали по всему острову и прибыли к терминалу паромной переправы. Билет стоит 4,65 Евро за путешествие туда-обратно. Паром плывет примерно 30 минут, и по пути вы сможете посмотреть на третий по величине остров Мальты-Комино.Историческая справка:«Гозо (англ., итал. Gozo, мальт. Għawdex — Аудеш, лат. Gaudus) — остров в Средиземном море, входящий в Мальтийский архипелаг и являющийся территорией государства Мальта. Площадь острова — 67 км². Номинальная столица — город Виктория (до 1887 года — Рабат)».Архитектура острова и в целом сам остров мало чем удивят или запомнятся, за исключением Цитадели в городе Виктория.История Цитадели на Гозо уходит корнями в позднее средневековье, однако холм, на котором она расположена, был заселен еще в эпоху неолита. После Великой осады 1565 г., чтобы обеспечить надежную защиту от будущих нападений Рыцари возвели в Цитадели новые укрепления. Согласно существовавшему до 1637 г. закону население Гозо ради своей безопасности должно было проводить ночи внутри Цитадели. Позднее в более мирные времена этот закон был отменён, и люди начали селиться вдоль стен Цитадели, положив начало процветающему городу Рабату, ныне известному как Виктория.Сейчас внутри Цитадели находится несколько музеев, которые позволят понять основные вехи истории острова.Также на острове находится один из символов Мальты — знаменитое Лазурное окно. Это одно из самых знаменитых мест мира и Европы. Изображение этого природного шедевра можно увидеть на многих открытках и картинах, но ни одна даже самая красивая картинка не заменит того впечатления, которое оно производит в реальности. Мощь, понимание величия природы, восторг, радость...все это те эмоции, которые испытали мы увидев это собственными глазами.Лазурное окно возвышается на 50 м над морем. Это две огромные каменные глыбы, вырастающие из воды, накрытые третьей длиной около 100м. Все вместе они похожи на большое окно с Лазурным небом и водой. Природную мощь и красоту оценили кинематографы. Здесь снимались эпизоды из фильмов «Одиссея», «Граф Монте-Кристо», «Битва Титанов».Закончив свою экскурсию по Мальте, мы отправились в отель паковать чемоданы. На следующий день, утром, самолет «Alitalia», пролетая над Мальтой, прощально махнул крылом, а мы глядя в иллюминатор, улыбнулись, вспомнили впечатления от путешествия по стране, и пообещали вернуться в эту удивительно-красивую страну когда-нибудь, но уже летом. Ведь море на Мальте не менее красивое, а пляжи находятся на третьем месте в рейтинге европейских пляжей, после Испании и Греции.Через час, наш самолет совершил посадку в аэропорту имени Леонардо да Винчи, города Рим. Впереди были сутки исторического наследия от эпохи Древнего Рима до Итальянского ренессанса. Но это уже другая история.Справка по стране:Мальта – член Евросоюза, участник Шенгенского соглашения.Виза - обязательно.Валюта - ЕвроКак добраться:Прямые рейсы «AirMalta» из Домодедово- от 15000 руб. (RT)Рейсы «Alitalia» с пересадкой в Риме – от 8000 руб. (RT)Проживание:Отели***- от 1500 руб. за сутки****- от 3000 руб. за суткиЧто попробовать:Мальтийский куриный суп – 4,5 EURКролик запеченный под соусом – 15 EURКрасное сухое вино (местный розлив) -4,5 EURЧто посмотреть:Витториоза- Госпиталь и храм рыцарей ГоспитальеровВаллетта- Археологический музей, Дворец Великих Магистров, Арсенал, Национальная Библиотека.Гозо- Лазурное окно, Цитадель, Джигантия