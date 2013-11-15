Немного о путешествиях. Заметки о Гонконге

«Цель путешествия- не место назначения, а возможность по-новому взглянуть на мир»-руководствуясь именно этими словами Генри Миллера, в преддверии больших майских праздников я выбрал необычное для себя направление: Гонконг.Прежде начать рассказ по путешествии, наверное, стоит упомянуть причину этого выбора.Гонконг- «сидел» в моей голове прочно, еще со школьных лет. Скорее всего с того момента как я подготовил в рамках школьной программы реферат о Китае. И какого же было мое удивление, когда я узнал, что Гонконг, это Специальный административный регион Китая. Вроде бы Китай, но все-таки не Китай. Бывшая английская колония, была арендована в 1897 году на срок 100 лет. По истечении этого срока, договор между странами не был продлен и в 1997 году, Гонконг официально был передан под юрисдикцию Китая, с правом полного ассимилированния в течении еще 50 лет.Итак, 30 апреля, 19:45, огромный Боинг 777-200 авиакомпании “AirChina” (национальный авиаперевозчик Китая), унес меня из Москвы в Пекин, где через 7,5 часов, меня ждал стыковочный рейс той же авиакомпании в Гонконг.Полет до Пекина прошел замечательно, но не обошлось и без странных мелочей. Через 3,5 часа полета, по моим представлениям, где-то на подлете к хребтам Тянь-Шань, бортпроводники попросили закрыть шторки на всех иллюминаторах самолета. Странно, но моих познаний иностранного языка не хватило для того чтобы уточнить причину, да и состояние было полусонное, поэтому спокойно уснув, я проснулся уже при заходе самолета на посадку в аэропорту Пекина. Через 40 минут, я вошел в здание ультрасовременного, построенного специально к Олимпийским играм 2008 года, терминала Т3 аэропорта Пекин Столичный.Стоит немного задержаться на этом моменте. Терминал длиной 1,8 км. Построен по современной технологии из стекла и металла, и создает полное впечатление воздушности, комфорта и неограниченного пространства. Травалаторы, эскалаторы, переходы-все полностью адаптировано для людей с любыми возможностями. Сотрудники аэропорта исключительно вежливы и приветливы. И охотно окажут вам всю необходимую помощь.Через 1 час я снова был в самолете и на этот раз уже на пути к конечной цели путешествия -Гонконгу. Полет продолжительностью 3,5 часа обещал быть менее утомительным. И длился на самом деле чуть менее 3-х часов, видимо помог попутный ветер.День первый- ПрибытиеВынырнув из облаков самолет начал заходить на посадку в Международный аэропорт Гонконга. И Выглянув в иллюминатор, я не отрывался от него все то время пока самолет не причалил к телетрапу. Ибо виды открывшиеся с борта и с высоты просто поражали воображение. Это было сравнимо наверное с Парящими Горами фильма «Аватар». Отдельные, маленькие и большие островки, корабли, бирюзовое Южно-Китайское море, безупречная зелень тропических лесов и нависшие над морем красивые тучи встречали своим великолепием, красотой и необычностью.Наконец, вышли из самолета. Аэропорт расположен на отдельном, специально для него, намытом острове, и является одним из крупнейших авиаузлов Азии. Вся навигация в аэропорту дублирована на трех языках: Английский, китайский-традиционный и китайский-кантонский. Пройдя без каких либо затруднений паспортный контроль, я вышел в город. Перед путешествием прочитал несколько рекомендаций путешественников и последовал их примеру. Во-первых купил специальную карту “Octopus” – это аналог московской карты «Тройка», но с более развитой системой использования (об этом чуть позже), во-вторых из аэропорта никуда выходить не надо, поезда «аэроэкспресса» находятся тут же, остановки автобусов и такси –этажом выше. Но я выбрал аэроэкспресс. Поезд очень комфортен, удобен и бесшумен. К постоянным наличием высокоскоростного интернета по технологии Wi-Fi. Следует через четыре крупнейших района города, с конечной остановкой на острове Гонконг.Теперь еще немного о городе. Гонконг состоит из полуострова Коулун, острова Гонконг, острова Лантау и Новых территорий (на границе с Китаем). Плюс множество более мелких островков. Основными и крупнейшими районами города являются первые три. Мой отель находился на полуострове.Прибыв в отель, я немного удивился, так как отель начинался на 19 этаже небоскреба, но затем, прочитав, заметки других путешественников я выяснил, что для Гонконга это нормально. В общем, заселился без проблем, номер был отличным, впрочем как и весь персонал отеля.Итак, 1 мая 14:00 по Пекинскому времени (10 часов утра по Мск.) я в Гонконге. Решив не тратить оставшуюся половину дня на сон или приведение себя в порядок, и чувствуя, что у меня еще остались силы, я решил прокатиться на канатной дороге к статуе Большого Будды.Вот тут как раз и расскажу немного о карте «Octopus». Это очень удобны инструмент для оплаты проезда в любом транспорте Гонконга: метро, трамвай, автобус, паромы, плюс удобная возможность оплаты товаров в магазинах, кафе, ресторанах, а также оплата посещений смотровых площадок, музеев, раритетных видов транспорта в виде трамвайчика на Пик Виктории или кораблей “Star Ferry”. В целом это еще один вид внутренней платежной системы.Итак, прибыв на станцию Tung Chung («рыжая» ветка метро) и пройдя немного, я попал в терминал канатной дороги “N Gong Ping Cable Car 360”, заплатив немного местных долларов, купил проезд в кабинке со стеклянным полом (Crystal Cabin). Посадка прошла быстро и без проблем. Так, как для пассажиров стеклянных кабинок, отдельная очередь на посадку. Впереди 27 минут поездки. Надо отдать должное, с выбором кабинки я не ошибся. Было очень интересно. Сначала дорога шла над проливом, а затем, все выше и выше уходила высоко в горы.Вид, открывавшийся с кабинки, был просто фантастическим. Через облака, над вершинами местных пиков, над тропическим лесом. С маленькой речушкой и водопадами, за 27 минут кабинка доставила меня к нижней смотровой площадке недалеко от подножия статуи Большого Будды.При этом, все что я видел до этого по дороге померкло. Огромная статуя Будды с поднятой ладонью, величественно восседала на вершины горы, и смотрела на снующих внизу людей, которые в свою очередь смотрели на нее. Вид статуи, горы, лес, небольшой буддийский дацан – дарили чувство умиротворения и спокойствия.Суета и торопливость, куда-то исчезли, и ы наслаждаешься видами и красотой.Поднявшись к статуе, и обойдя ее вокруг, я насладился видами природы и моря. И, в общем, сказать про эти виды могу только одно: великолепно!Обратная дорога в стеклянной кабинке заняло ровно 27 минут. И я приехал в уже вечерний город, который только начал включать свою вечернюю иллюминацию. Но, к сожалению сил уже не оставалось, и я принял решение направиться в отель и как следует выспаться.День второй- Пик Виктории, «Rubber Duck», Зоологический и Ботанический сады, Парки Гонконга, Hollywood Road, «Симфония Огней» и шоппинг«Доброе утро, Гонконг»- именно с такой фразой, ровно в семь утра по местному времени, я выглянул в окно и понял, что город в отличии от меня давно проснулся, а может даже и не засыпал.Через 30 минут, приведя себя в порядок, я вышел из отеля и пошел пешком до самой набережной. Улицы города застроены очень плотно. Ввиду того, что город с одной стороны зажат материковым Китаем, а с другой стороны морем. То ему ничего не остается кроме как расти ввысь. И идя по обычным улицам того же Коулуна, чувствуешь себя маленькой букашкой в этом огромном муравейнике. Улицы узкие, здания очень высоки. Небоскребы сплошь и рядом. Станции метро плавно и незаметно перетекают в торговые центры, те в свою очередь в бизнес центры, а те в отели и гостиницы.Мой путь лежал к набережной бухты Виктории. Ибо в голове все время была картинка этой набережной с небоскребами на той стороне. И вот обогнув здания Музеев науки, Космоса и истории я вышел к берегу пролива. Эта же набережная именуется как «Алея Звезд» там любители азиатского кино с легкостью найдут статую Брюса Ли, и вмонтированные в тротуар именные звезды Джеки Чана и Люси Лиу, ну и других известных нам и не известных азиатских артистов. Но меня эти звезды не интересовали. Я не мог оторвать от фантастической картины набережной на которой были только лишь одни небоскребы. Разных форм, цветов, высоты, сечения, архитектуры, но объединяло их одно: это город стекла и металла. «HSBC», «Hang Seng», «Citi», «IFC», «Bank of America» «Bank of China», «JP Morgan», «Standard Chartered», вот лишь небольшой перечень тех финансовых учреждений, чьи небоскребы сверкают на набережной бухты Виктории.Пройдя вдоль набережной, я дошел до терминала знаменитой паромной переправы «Star Ferry» и сел на кораблик, идущий на ту сторону, сторону стеклянного города, сторону великолепных зданий. Паромная переправа работает без изменений уже более 100 лет и является одним из самых дешевых видов транспорта Гонконга. Пересечение пролива, занимает по времени, около 15-17 минут, но виды, открывающиеся с парома, оставляют впечатления на всю жизнь.По пути на остров, я совершенно случайно стал свидетелем события мирового масштаба, которое лишний раз убедило меня в том, что люди готовы на все лишь бы удивить мир. 2 мая в Гонконг прибыл самый большой в мире резиновый утенок Rubber Duck. Этакая гигантская уточка для ванной, для Гулливера. Событие для Гонконга стало весьма резонансным, освещалось рядом мировых и местных СМИ, и вызвало небывалый ажиотаж среди местного населения.Но я двигался дальше и через несколько минут, кораблик на котором я плыл, причалил к центральному пирсу острова Гонконг.Хочу отметить, что навигация выстроена в городе просто и понятно. В любом районе города вы всегда найдете указатели к любым достопримечательностям, которые есть рядом, к станциям метро, к остановкам общественного транспорта. Все указатели продублированы на Китайский и Английский языки и интуитивно понятны.Так и получилось, что следуя по этим указателям, я спокойно шел к трамваю на Пик Виктории.Хочу обратить внимание, что в этой части города, застройка настолько плотна, что транспорту остается совсем немного места, и для того чтобы траффик транспорта нарушался как можно меньше, на острове Гонконг была создана целая система надземных, многоуровневых, пешеходных галерей, которые приведут вас в любую точку этого острова. Тем временем, я спокойно достиг точки назначения, а именно: терминала отправления трамвая на Пик Виктории. Что ожидало меня впереди, я не знал, но оплатив проезд по карте Octopus (Кстати, еще один большой плюс в том, что для пользователей этой карты, имеются другие очереди или ускоренные проходы к какой либо достопримечательности) я прошел на посадку в трамвай и через 15 минут был на Пике. Трамвай ходит по этому маршруту уже 100 лет. Он не сильно видоизменился, а угол подъёма на пик составляет 45 градусов, что очень хорошо чувствуется. При этом по пути, трамвай делает пару остановок, для того чтобы можно было насладиться видом на город. Но если вам не досталось место у окошка, то не расстраивайтесь. Дальше будет интересней и красивее.Добравшись на пик, и поднявшись по системе эскалаторов торгового центра на его крышу, перед вами откроется панорама на весь город за исключением острова Лантау. Вид, открывающийся со смотровой площадки, поразит вас. Это грандиозно, великолепно, поразительно и потрясающе. Город, разделенный морем, зажатый горами, ощетинившийся небоскребами, и лежащий у подножия этого пика, покажется вам нечто таким, космическим и неземным. Смотровая площадка работает до позднего вечера, и если позволит погода, то вы можете увидеть и ночной город.Посмотрев на это великолепие, я потихоньку стал спускаться вниз. Но обратную дорогу выбрал не на трамвае, а на обычном городском автобусе. Автобусы и трамваи в Гонконге двухэтажные, а движение в городе - левосторонне- наследие от англичан-колонизаторов.Отдельно о такси. Такси в городе один из дешевых видов транспорта и имеет несколько цветов: такси центрального района-красные, острова Лантау- синего, Новых территорий-зеленого. У каждого из них своя цена и как правило синие и зеленые всегда будут дешевле красного. Посадка в такси стоит 20 HKD, далее начисление не по времени, а по километражу, за проезд по мостам и тоннелям отдельная плата, все учитывается по счетчикам. Двери такси-автоматические и открываются только кнопкой с места водителя. Оплата только наличными.Тем временем резвый автобус, по узкой идущей временами по краю обрыва дороге вез меня вниз. Все комфортно и безопасно. Сев на второй этаж автобуса я продолжал наслаждаться видами города, пока спускались с Пика. Немного не доехав до пункта отправления, я решил прогуляться пешком по городу. О чем ни разу не пожалел, так как мой путь лежал через ботанический и зоологические сады Гонконга, через центральный парк с его прудиками и водопадами, и все это посреди невероятной высоты небоскребов. Парк Гонконга разделен на тематические зоны: олимпийские игры, природа. Птицы. Звери, наука и техника, и так далее. Все это выглядит гармонично и красиво.А я тем временем, немного перекусив, отправился в молы на шопинг. Гонконг считается самым дорогим азиатским городом, городом миллионеров. Там вы запросто увидите домохозяйку которая выходит из продуктового магазина с кучей провизии и запихивающей пакеты с едой в багажник Феррари, ну а концентрация Роллс-Ройсов наверное самая высокая в мире.При этом цены по сравнению с той же Москвой покажутся вам просто смешными. Так провел остаток дня и к вечеру сев на кораблик я поехал обратно. Но уже по пути наслаждался видами вечернего города. Так как Гонконг находится в тропиках, то сумерек там нет, солнце село и сразу темнота. Поэтому спустя считанные минуты после заката, город предстает перед вами морем огней, иллюминации, сверкающих вывесок и просто подсветки. И это еще раз дает ощущение, что находитесь, где-то не на Земле.Ровно в восемь часов вечера по местному времени. если вы окажетесь на набережной района Tsim Sha Tsui («Алея Звезд») то вы станете свидетелем фееричного шоу под названием «Симфония огней». Именно те небоскребы которые расположены на набережной острова Гонконг, в течении 15-20 минут, под музыку играют всей свое иллюминацией, а также выпускают в небо море огней прожекторов и лазеров зеленого цвета. Это шоу занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое, ежедневное лазерно-световое шоу. И увидеть его стоит любых денег. Хотя лично меня оно не впечатлило. У меня родилось чувство, что «вот, вот, вот прям сейчас будет кульминация света», но шоу заканчивалось, и кульминации не было.Вечер второго дня прошел не менее интересно, чем и весь день, но это уже совсем другая история.День третий, последний: Океан Парк, Дом Панды и сады ГонконгаНа третий, последний день моего пребывания в Гонконге, я выбрал дорогу в Океан Парк, а после решил посетить сады Гонконга и один из монастырей.Океан Парк-это огромный парк развлечений, в нижней части которого вы найдете океанариум и хорошими инсталляциями аквариумов и много другой живности. Ну и конечно же, какое же посещение Китая и китайских городов можно считать завершенным не увидев Панду.В Океан Парк именно из-за Панды я и поехал. К слову сказать, мне это удалось без проблем, так как был обычный рабочий день и народу было довольно немного. Дом панды в этом парке я нашел без особых проблем, где с удовольствием и умилением посмотрел на этого бело-черного забавного медведя, аппетитно уплетающего листья эвкалипта.Затем прошел по дому золотых китайских рыбок, ну а на канатной дороге отправился в верхнюю часть Океан Парка. Именно там расположены все, вырабатывающие безумное количество адреналина, аттракционы. Но доехав туда, увы, не смог насладиться ими, поскольку меня застал тропический ливень, и промокнув до нитки я поехал обратно, но уже на подземном поезде.Спустившись вниз, я посетил океанариум. Его размеры впечатляют. Есть что посмотреть. Океан Парк это хорошее место проведения досуга с детьми. Взрослым же, без работающих аттракционов там будет немного скучно.Да, чуть не забыл, в Гонконге имеется один из немногочисленных полноценных Диснейлендов, к которому ведет отдельная ветка Метро. Так что для детей и отдыха с детьми это великолепный город.После того как я покинул Океан Парк, мокрый как мышь, я отправился в сады Гонконга. И немного о них:Все сады города Гонконга можно назвать «тайными садами». Все сады города предназначены для умиротворения и уединения. В Гонконге много как маленьких, так и больших садов. В каждом саду под названием «тайный», имеется скамейка, фонарь, камень. Все растения для таких садов очень тщательно и долго подбирают. А кустарники, которые посажены вокруг такого дивного сада, можно считать его стенами. Деревьев в саду может быть как несколько, так и вообще только одно. Цветов может быть тоже немного, но самые красивые и лучшие. Каждый сад Гонконга – это как маленький оазис, где Вы сможете отдохнуть в тишине, и насладится природой, чириканьем птиц, журчанием воды в ручейках, водопадах. На поверхности воды плавают разноцветные лилии, в воде плавают разноцветные рыбки, а на камешках лежат и греются черепахи. Вы только представьте себе всю эту красоту. А посетив такой сад, Вы получите кучу положительных эмоций и не раз ещё сюда вернетесь.Обычно все такие сады построены по китайским традициям, т.е в стиле фэн-шуя. Ночью эти сады ещё прекрасней. Особенно красивы в ночное время сады, тогда начинается лазерное шоу на небоскребах. Разноцветные огни его очень красиво отражаются в воде садов. А цвет оазисов становится ещё ярче и насыщеннее.Женский монастырьЧи Лин (Chi Lin Nunnery)Основанный в 1934 году и отреставрированный в стиле времен династии Танг (Tang) (618-907), женский монастырь Чи Лин являет собой большой храмовый комплекс элегантной деревянной архитектуры, с драгоценными буддийскими реликвиями и умиротворяющими душу прудами с лотосами. Комплекс также включает в себя серию храмовых залов, с золотыми, глиняными и деревянными статуями, олицетворяющими святых, таких как Сакямуни Будда (Sakyamuni Buddha) и бодхисатвы.Сад Нан Лиан (Nan Lian Garden) расположен в глубине высоких домов на Бриллиантовом холме, и является городским парком.Он устроен в стиле времен династии Танг. Этот живописный сад разбит на площади 3,5 га, где каждый холм, камень, водоем, растение и деревянная композиция размещены согласно специальным правилам и методам. Здесь вы можете полюбоваться постоянной выставкой китайской деревянной архитектуры, камнями и растениями, Совместить прогулку можно с посещением местного вегетарианского ресторана или чайной. Этот сад также называют садом бонсай. Ибо все деревья в нем исключительно бонсай.Ну а после всего этого я успокоенный, умиротворенный и промокший поехал на Дамский рынок - это несколько улиц объединенных торговлей от сувенирных магнитиков до суперэлектроники, где и провел остаток дня.Рано утром меня ждал Международный аэропорт Гонконга и самолет в Москву, через Пекин.Уезжать было грустно и совершенно не охота. Но я благодарен Гонконгу за те два с половиной дня, наполненных яркими эмоциями и впечатлениями. Это удивительное, гармоничное сочетание хайтека, религии и природы, без ущерба ля кого либо. И я уверен в том, что в этот город я обязательно вернусь.Впереди: Сингапур, Нью-Йорк, Сидней, Окленд и Кейптаун - но об этом уже в следующий раз.Как добраться:Прямые рейсы от 25000 рублей (туда-обратно)«Cathay Pacific»,«Hong Kong Airlines»,«Aeroflot»,«Transaero»С пересадкой от 18000 рублей, с одной остановкой различной продолжительности (туда-обратно)«AirChina»,«China Southern Airlines»,«China Eastern Air»,«Qatar»,«Emirates»«S7»Отели3*- от 2500 руб. за одну ночь4*- от 4000 руб. за одну ночьЧто посмотреть:Канатная дорога-“N Gong Ping Cable Car 360” = 213 HKD (round-trip)Статуя Большого Будды- бесплатно*Смотровая площадка на Пике Виктории -30 HKDPeak Tram-60 HKDOcean Park- 250 HKDStar Ferry – 2,5 HKDMTR- метрополитен Гонконга- Tsim Sha Tsui – Tung Chung= 14.93 HKDOctopus Card= 50 HKD***Внутри статуи имеется музей, стоимость входа 30 HKD**Залоговая стоимость карты 50 HKD. При выезде и не желании оставить карту на память, либо при возврате в любое время все неиспользованные деньги, а также залоговая стоимость карты возвращаются, за исключением сервисного сбора в размере 9 HKD. Минимальная сумма пополнения карты 50 HKDЧто попробовать:«Утка по-китайски с рисом в кисло-сладком соусе+ черный чай «ПуЭр»+ шарики с шоколадом» = 113 HKDДим Самы- от 50 HKDЛапша с морепродуктами -48 HKD1HKD = 3.65RUR (курс необходимо уточнять на дату путешествия)