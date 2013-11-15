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Электронные каналы продаж

15.11.2013 11:38 5 1 419 просмотров
Не так давно, благодря одному из эвент-агентств, принял участие в форуме "Развитие электронных каналов продаж"

Честно говоря ожидал, что получу какой то новый опыт или подсказки того, куда двигаться. Но увы. ничего нового для меня там не было.
Однако, познакомился с удивительными людьми, которые действительно творят чудеса.

Многие клиенты банка навряд ли себе представляют банк изнутри. Сотни людей трудятся над тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиенту в управлении его финансами. Да есть и другие сотни людей, которые еждневно трудятся над тем, чтобы у клиента вседа был кредит. Но куда уж сейчас без кредита)))

И меня заинтересовал вопрос: а что собственно сами клиенты хотят от банка? например, какие услуги, которых сейчас нет, клиенты хотели бы получать от банка с использованием, например, интернет-банка?

Откртыие вклада, получение кредита, открытие счета, закрытие/блокировка, справки, выписки управление финансами....это все уже есть.

Что еще?

Комментарии 5

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Эк вас, уважаемый, прорвало! То полгода молчали, а нонче за день 3 заметки сразу!
Поменяли очередной банк на "небесную канцелярию"? smile;) Что ж, это ваше право!

А я вот продолжаю ждать...
Вы ведь обещали: "предыстория продолжится дальше в следующих постах) не все сразу" (http://www.banki.ru/blog/Timoff/3656.php)

Обещал,- забыл ты, нешто? Ох, хорош!..
Что клеёнку с Бангладешта привезёшь. smile:D
(В.Высоцкий 1974г.)
Dmitry G.  (Timoff)
#
Доброе утро))))

Нет нет, я не забыл и все помню))) просто был в дали от дома и не было времени
К  (shlomo_chavez)
#
я за Семен Семёновича smile:yes!!!:
Dmitry G.  (Timoff)
#
Ну конечно)))костян, вы еще скажите, что вы его заместитель
К  (shlomo_chavez)
#
сказать-то могу, да кто поверит?! smile;)
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