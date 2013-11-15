Электронные каналы продаж

Не так давно, благодря одному из эвент-агентств, принял участие в форуме "Развитие электронных каналов продаж"
Честно говоря ожидал, что получу какой то новый опыт или подсказки того, куда двигаться. Но увы. ничего нового для меня там не было.
Однако, познакомился с удивительными людьми, которые действительно творят чудеса.
Многие клиенты банка навряд ли себе представляют банк изнутри. Сотни людей трудятся над тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиенту в управлении его финансами. Да есть и другие сотни людей, которые еждневно трудятся над тем, чтобы у клиента вседа был кредит. Но куда уж сейчас без кредита)))
И меня заинтересовал вопрос: а что собственно сами клиенты хотят от банка? например, какие услуги, которых сейчас нет, клиенты хотели бы получать от банка с использованием, например, интернет-банка?
Откртыие вклада, получение кредита, открытие счета, закрытие/блокировка, справки, выписки управление финансами....это все уже есть.
Что еще?
Комментарии 5
Поменяли очередной банк на "небесную канцелярию"? Что ж, это ваше право!
А я вот продолжаю ждать...
Вы ведь обещали: "предыстория продолжится дальше в следующих постах) не все сразу" (http://www.banki.ru/blog/Timoff/3656.php)
Обещал,- забыл ты, нешто? Ох, хорош!..
Что клеёнку с Бангладешта привезёшь.
(В.Высоцкий 1974г.)
Нет нет, я не забыл и все помню))) просто был в дали от дома и не было времени