Когда карты на руках

В современном мегаполисе сегодня уже практически невозможно не то, что встретить, а даже представить себе человека, который в день поступления зарплаты снимает со своей банковской карты сразу всю сумму и потом весь месяц носит деньги в кошельке. Сегодня то время, когда все, начиная от прогрессивной молодежи мегаполиса, и заканчивая консервативными людьми еще старой закалки, предпочитают хранить деньги на своей банковской карте и оплачивать все операции по ней — это ведь просто и удобно. А самое главное — в случае ее утери, карту можно оперативно заблокировать и не потерять ни копейки из своих кровно заработанных. Ведь как гласит старая английская пословица «don't put all your eggs in one basket» или «не складывай все яйца в одну корзину».

В столице май, на календаре – майские праздники, и большинство людей, считая дни до заветной даты вылета в теплые страны, курсируют из магазина в магазин, докупая все необходимое для отдыха.

И вот в один из последних дней вы вспоминаете, что не купили самое важное — это может быть что угодно, не будем конкретизировать. И так — вам надо оплатить покупку, у вас на руках есть карты разных банков, но ни на одной из них нет необходимой суммы, а в их общем доступном остатке суммы хватит на все.

Что делать? Мы начинаем судорожно перебирать в голове все варианты. Очевидным для всех, к сожалению, становится только один выход — искать какой-нибудь банкомат (любой, главное, чтобы банкомат) и снимать деньги. Но, как это часто бывает, в магазине может не оказать искомого банкомата, чтобы снять деньги с одной карты и пополнить другую. В результате мы снимает деньги со всех возможных карт, и платим существенную комиссию. Кому такое нужно? Верно! Никому.

Сегодня есть отличный способ решить проблему, как говорится, не отходя от кассы.

Сегодня, ряд российских банков предлагает услугу переводов денежных средств по номеру карты. Сама по себе процедура проста и удобна, а деньги «прилетают» практически моментально.

МКБ стал одним из немногих, который вошел в «клуб» банков предоставляющих подобную услугу. Буквально вчера мы об этом заявили по всем возможным каналам коммуникации, получив много приятных позитивных отзывов. Замечу также, что до 08 июня такие переводы за некоторыми исключениями бесплатны.

Что же такое card to card переводы?

Все предельно просто. Защищенный сертификатом безопасности портал, где держатель карты международных платежных систем Visa и MasterCard любых российских банков может указать номер карты, с которой переводит денежные средства, номер карты, на которую переводит денежные средства, сумму, CVC2/CVV2 и нажать кнопку «Далее». Дело сделано, деньги отправлены! После подтверждения операции кодом, деньги у вас на нужной карте.

Удобно? Безусловно!

Удобство моментальных переводов очевидно — если раньше клиентам приходилось указывать номер счета, наименование получателя, БИК банка, ИНН, корреспондентский счет, а также назначение платежа, то сегодня достаточно лишь ввести 16-значный номер карты и средства поступят на счет мгновенно. Если, конечно, это позволяет Банк-получатель.

Безопасно? Абсолютно точно и на 100%!

Вам всего лишь необходимо выполнять те правила безопасности, которые есть у банка, держателем карты которого вы являетесь. Все платежи осуществляются по технологиям Visa Money Transfer и MasterCard MoneySend и защищены технологией 3D-Secure .

Недавно система интернет-банкинга «МКБ Онлайн» заняла одну из лидирующих позиций в рейтинге Internet Banking Rank 2014 аналитического агентства Markswebb Rank & Report.