Рубрика Карта к празднику

День Города

Сегодня Москва празднуетС Днем Рождения родная и любимая столица! С праздником, дорогие москвичи!Специально ко Дню города в 2014 году банк Русский Стандарт выпускал карту, которая выдавалась всего два дня, и я не успела ее получить... Так что если у кого-то валяется ненужная - веллкам!Не получилось у меня вставить картинку с болванкой карты VISA Infinit бывшего Банка Москвы. Форумчанинрассказал мне интересную информацию по картам, которые этот банк выпускал для VIP-клиентов. Карты категорий Голд,. Платинум и Инфинит были с кремлевской тематикой - на золотых картах - Кремлевские куранты, на Платине - купола Собора Василия Блаженного, на Инфинит - Кремлевская звезда.Ну и еще несколько Московских карт