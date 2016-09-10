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Рубрика Карта к празднику

10.09.2016 19:01 2 579 просмотров
Сегодня Москва празднует День Города.
С Днем Рождения родная и любимая столица! С праздником, дорогие москвичи! smile:drink:

Специально ко Дню города в 2014 году банк Русский Стандарт выпускал карту, которая выдавалась всего два дня, и я не успела ее получить... Так что если у кого-то валяется ненужная - веллкам!


Не получилось у меня вставить картинку с болванкой карты VISA Infinit бывшего Банка Москвы. Форумчанин ICEiNet smile:uncap: рассказал мне интересную информацию по картам, которые этот банк выпускал для VIP-клиентов. Карты категорий Голд,. Платинум и Инфинит были с кремлевской тематикой - на золотых картах - Кремлевские куранты, на Платине - купола Собора Василия Блаженного, на Инфинит - Кремлевская звезда.

Ну и еще несколько Московских карт


Комментарии 2

Андрей  (ICEiNet)
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Спасибо, что отметили.
С курантами "мы" в пролёте, а купола, скорее всего, в следующем месяце уже отправлю (как только взберусь на новую "высоту").
Екатерина Володина  (VEI)
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Цитата
Андрей пишет:
Спасибо, что отметили.
С курантами "мы" в пролёте, а купола, скорее всего, в следующем месяце уже отправлю (как только взберусь на новую "высоту").


не могла не отметить, я благодаря Вам столько интересного узнала про карты Банка Москвы и не только... Спасибо!!!
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