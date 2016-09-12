С прошедшим Днем танкиста и другими праздниками!

Рубрика Карта к Празднику продолжается. Вчера было несколько событий, которые хотелось бы проиллюстрировать картами.
- Вчера был День танкиста.Поздравляю всех причастных!
в честь этого Дня, естественно, на ум приходят недавно выпущенные Альфа-банком карты к игре World Of Tanks
Их уже три дизайна, если кто-то из читающих уже наигрался, готова принять на сохранение
У меня в коллекции есть еще карта, выпускаемая ВТБ24 для сотрудников компании, которая занимается разработкой этой игры. Покажу на днях.
- Следующий праздник, случившийся вчера - День озера Байкал
Карты Байкал-банка я Вам уже раньше показывала по разным поводам. Покажу карту Байкал-Инвест Банка, которой пока нет в моей коллекции.
- Ну и еще вчера был Всемирный день журавля.
Обе карты есть в моей коллекции.
Зря я сначала написала, что сегодня день ничем не выдающийся. Сегодня большой мусульманский праздник Курбан-Байрам. С праздником!
Комментарии 2
Про карту WOT пометил себе, в каком направлении после использования высылать.
А также вчера был ДР Феликса Эдмундовича Дзержинского и Башара Асада.
Вот ни одной карты на вскидку не вспомню с изображениями этих людей...
Про карту WOT пометил себе, в каком направлении после использования высылать.
Уррра! буду ждать!