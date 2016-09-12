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С прошедшим Днем танкиста и другими праздниками!

12.09.2016 14:51 2 808 просмотров
Рубрика Карта к Празднику продолжается. Вчера было несколько событий, которые хотелось бы проиллюстрировать картами.

- Вчера был День танкиста.Поздравляю всех причастных!
в честь этого Дня, естественно, на ум приходят недавно выпущенные Альфа-банком карты к игре World Of Tanks
Их уже три дизайна, если кто-то из читающих уже наигрался, готова принять на сохранение smile;-)





У меня в коллекции есть еще карта, выпускаемая ВТБ24 для сотрудников компании, которая занимается разработкой этой игры. Покажу на днях.

- Следующий праздник, случившийся вчера - День озера Байкал
Карты Байкал-банка я Вам уже раньше показывала по разным поводам. Покажу карту Байкал-Инвест Банка, которой пока нет в моей коллекции.


- Ну и еще вчера был Всемирный день журавля.
Обе карты есть в моей коллекции.



Зря я сначала написала, что сегодня день ничем не выдающийся. Сегодня большой мусульманский праздник Курбан-Байрам. С праздником!

Комментарии 2

Behc  (Behc)
#
А также вчера был ДР Феликса Эдмундовича Дзержинского и Башара Асада. smile:-)
Про карту WOT пометил себе, в каком направлении после использования высылать.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Behc пишет:
А также вчера был ДР Феликса Эдмундовича Дзержинского и Башара Асада. smile:-)


Вот ни одной карты на вскидку не вспомню с изображениями этих людей...

Цитата
Behc пишет:
Про карту WOT пометил себе, в каком направлении после использования высылать.

Уррра! буду ждать!
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