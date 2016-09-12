С прошедшим Днем танкиста и другими праздниками!

Карта к Празднику

Рубрикапродолжается. Вчера было несколько событий, которые хотелось бы проиллюстрировать картами.- Вчера был.Поздравляю всех причастных!в честь этого Дня, естественно, на ум приходят недавно выпущенные Альфа-банком карты к игре World Of TanksИх уже три дизайна, если кто-то из читающих уже наигрался, готова принять на сохранениеУ меня в коллекции есть еще карта, выпускаемая ВТБ24 для сотрудников компании, которая занимается разработкой этой игры. Покажу на днях.- Следующий праздник, случившийся вчера -Карты Байкал-банка я Вам уже раньше показывала по разным поводам. Покажу карту Байкал-Инвест Банка, которой пока нет в моей коллекции.- Ну и еще вчера былОбе карты есть в моей коллекции.Зря я сначала написала, что сегодня день ничем не выдающийся. Сегодня большой мусульманский праздник. С праздником!