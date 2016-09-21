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Массовым международным картам в России 25 лет!

21.09.2016 17:35 8 2 280 просмотров
Сегодня Игорь Вячеславович Липанов написал на своей странице в FaceBook'е

Цитата

Друзья мои, сегодня знаменательный день. Ровно 25 лет тому назад, утром 21 сентября 1991 года я, вытащив из эмбоссера еще теплую карточку CredoCard-Visa, помчался в Калинку-Стокманн на Павелецкой проверять, сработает ли она в pos-терминале - единственном на тот момент в стране терминале, авторизующим транзакции онлайн в Финляндии. Взял ящик пива Heineken и блок Marlboro, даю на кассе карту, кассир ее проводит через терминал, пару секунд - и из принтера выходит чек. Авторизовалась! Вернулся в офис Кредо Банка, и начался праздник в честь выпуска 1-й в стране массовой международной банковской карты.
26 сентября в Президент-отеле банк провел на эту тему пресс-конференцию - фотки оттуда. Слева направо: Ю.Агапов, Президент Кредо Банка; А.Родимов, Пред.Совета директоров банка; Toby Mitchell, Area Manager, Visa International; и я - начальник управления кредитных карт.
Вообще про ту эпоху можно вспоминать и рассказывать долго, но лучше прочитать - спасибо Максиму Буйлову из Коммерсанта, который написал очень толковый очерк на 10-летие этого события в 2001 году - http://www.kommersant.ru/doc/284131
Ну, с праздником, дорогие карточники!
УРА!




Очень рекомендую почитать очерк по ссылке.

ну и в честь этого события еще раз покажу карты Кредо Банка, которые есть у меня в коллекции


UPD: А вот и еще отрывок из книги О.Никульшина про историю банковских карт в России.
http://www.plusworld.ru/journal/online/art140757/

Очень рекомендую тем, кто книгу не читал... smile:thumbsup:

Комментарии 8

Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Так вот как выглядел тот самый "еврокать" smile:) Мастеркард правда собирался уходить из России в 2001? Ну и ну!
@mike  (@mike)
#
Я оформил свою первую банковскую карту летом 1992 года в Элком-банке. Почти на год опоздал получается.

@.
Zheka Zheka  (Zheleznij)
#
Это была первая банковская карта, выпущенная коммерческим банком. А вот фото более ранней карты, выпущенной Сбербанком СССР (кстати, фото реальной карты) из книги: "История Сбербанка России (1841-1991 гг.)"

Краткое описание о выпуске можно прочитать в самой книге здесь. (Глава 9. Статья: Банковская реформа 1987-1988 гг. Образование Сберегательного банка СССР)
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Теневая экономка пишет:
Так вот как выглядел тот самый "еврокать" smile:)

Эту карту можно назвать "КредоКать" smile:)))
"ЕвроКать"выглядел по другому, это было уже в 1996 году в Токобанке. Я как-то показывала ее, верхняя правая карта
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Я оформил свою первую банковскую карту летом 1992 года в Элком-банке. Почти на год опоздал получается.

@.

@mike опередил!! я в принципе о банковских картах узнала в ноябре 1992 года, когда мне предложили поработать в КредоБанке
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Zheka Zheka пишет:
Это была первая банковская карта, выпущенная коммерческим банком. А вот фото более ранней карты, выпущенной Сбербанком СССР (кстати, фото реальной карты) из книги: "История Сбербанка России (1841-1991 гг.)"

Игорь Вячеславович ответил мне на вопрос про такую карту. Цитирую:

Цитата
В 1988 году Сбербанк СССР, в котором я трудился начальником "профильного" отдела, был принят в члены Visa. Несколько карт, одна из которых на фото, были выпущены финским OKO-банком по агентской схеме и использовались руководством Сбербанка в рекламных целях.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
Екатерина Володина пишет:
Цитата
Теневая экономка пишет:
Так вот как выглядел тот самый "еврокать" smile:)

Эту карту можно назвать "КредоКать" smile:)))


Я про первую иллюстрацию из статьи в "Коммерсанте":

Zheka Zheka  (Zheleznij)
#
Екатерина, большое спасибо за статью, очень познавательно. А также за информацию по карте Сбербанка СССР. Информацию о первых картах, выпускавшихся еще во времена СССР буквально приходиться по крупицам собирать из разных источников.
А не могли бы Вы еще узнать о картах, выпущенных для нашей олимпийской сборной в 1988 г. На одном изображении банк-эмитент карты указан Внешэкономбанк СССР, а на другом - Интуркредиткард

Цитата
Все расчеты по международным картам проходили в этот период через Внешэкономбанк СССР. Он первым выпустил 20 карт Europay в 1986 г. Именно он и стал первым советским банком-эмитентом, выпустив карты VISA для участников советской сборной на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.


Цитата
В марте 1988 года в рамках «Интуриста» была организована компания Интуркредиткард специально для работы с программой Visa. Первые пластиковые карты Visa были выданы АО «Интурист» советской олимпийской сборной, направлявшейся на Олимпийские игры в Сеул в сентябре 1988 года.


Истина где-то рядом (с)
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