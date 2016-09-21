Массовым международным картам в России 25 лет!

Цитата
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Друзья мои, сегодня знаменательный день. Ровно 25 лет тому назад, утром 21 сентября 1991 года я, вытащив из эмбоссера еще теплую карточку CredoCard-Visa, помчался в Калинку-Стокманн на Павелецкой проверять, сработает ли она в pos-терминале - единственном на тот момент в стране терминале, авторизующим транзакции онлайн в Финляндии. Взял ящик пива Heineken и блок Marlboro, даю на кассе карту, кассир ее проводит через терминал, пару секунд - и из принтера выходит чек. Авторизовалась! Вернулся в офис Кредо Банка, и начался праздник в честь выпуска 1-й в стране массовой международной банковской карты.
26 сентября в Президент-отеле банк провел на эту тему пресс-конференцию - фотки оттуда. Слева направо: Ю.Агапов, Президент Кредо Банка; А.Родимов, Пред.Совета директоров банка; Toby Mitchell, Area Manager, Visa International; и я - начальник управления кредитных карт.
Вообще про ту эпоху можно вспоминать и рассказывать долго, но лучше прочитать - спасибо Максиму Буйлову из Коммерсанта, который написал очень толковый очерк на 10-летие этого события в 2001 году - http://www.kommersant.ru/doc/284131
Ну, с праздником, дорогие карточники!
УРА!
Очень рекомендую почитать очерк по ссылке.
ну и в честь этого события еще раз покажу карты Кредо Банка, которые есть у меня в коллекции
UPD: А вот и еще отрывок из книги О.Никульшина про историю банковских карт в России.
http://www.plusworld.ru/journal/online/art140757/
Очень рекомендую тем, кто книгу не читал...
Комментарии 8
@.
Краткое описание о выпуске можно прочитать в самой книге здесь. (Глава 9. Статья: Банковская реформа 1987-1988 гг. Образование Сберегательного банка СССР)
Так вот как выглядел тот самый "еврокать"
Эту карту можно назвать "КредоКать" ))
"ЕвроКать"выглядел по другому, это было уже в 1996 году в Токобанке. Я как-то показывала ее, верхняя правая карта
Я оформил свою первую банковскую карту летом 1992 года в Элком-банке. Почти на год опоздал получается.
@.
@mike опередил!! я в принципе о банковских картах узнала в ноябре 1992 года, когда мне предложили поработать в КредоБанке
Это была первая банковская карта, выпущенная коммерческим банком. А вот фото более ранней карты, выпущенной Сбербанком СССР (кстати, фото реальной карты) из книги: "История Сбербанка России (1841-1991 гг.)"
Игорь Вячеславович ответил мне на вопрос про такую карту. Цитирую:
Так вот как выглядел тот самый "еврокать"
Эту карту можно назвать "КредоКать" ))
Я про первую иллюстрацию из статьи в "Коммерсанте":
А не могли бы Вы еще узнать о картах, выпущенных для нашей олимпийской сборной в 1988 г. На одном изображении банк-эмитент карты указан Внешэкономбанк СССР, а на другом - Интуркредиткард
Истина где-то рядом (с)