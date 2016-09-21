Массовым международным картам в России 25 лет!



Друзья мои, сегодня знаменательный день. Ровно 25 лет тому назад, утром 21 сентября 1991 года я, вытащив из эмбоссера еще теплую карточку CredoCard-Visa, помчался в Калинку-Стокманн на Павелецкой проверять, сработает ли она в pos-терминале - единственном на тот момент в стране терминале, авторизующим транзакции онлайн в Финляндии. Взял ящик пива Heineken и блок Marlboro, даю на кассе карту, кассир ее проводит через терминал, пару секунд - и из принтера выходит чек. Авторизовалась! Вернулся в офис Кредо Банка, и начался праздник в честь выпуска 1-й в стране массовой международной банковской карты.

26 сентября в Президент-отеле банк провел на эту тему пресс-конференцию - фотки оттуда. Слева направо: Ю.Агапов, Президент Кредо Банка; А.Родимов, Пред.Совета директоров банка; Toby Mitchell, Area Manager, Visa International; и я - начальник управления кредитных карт.

Вообще про ту эпоху можно вспоминать и рассказывать долго, но лучше прочитать - спасибо Максиму Буйлову из Коммерсанта, который написал очень толковый очерк на 10-летие этого события в 2001 году - http://www.kommersant.ru/doc/284131

Ну, с праздником, дорогие карточники!

УРА!