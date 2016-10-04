Рубрика Карта к празднику

Из-за простуды пропустила вчера два замечательных связанных праздника
- Всемирный день архитектуры
- Всемирный день жилья.
Архитектура - понятно - одна из самых любимых тем для изображения на картах. Поэтому начнем с жилья
Для иллюстрации праздника карта Банка Жилищного финансирования, которой у меня нет:
и поделюсь с вами картой из моей коллекции
ну и архитектура!
Тема огромная, перечислить все карты, на которых "музыка, застывшая в камне" не представляется возможным. Поэтому покажу карты, которых нет у меня в коллекции. помечтаю так сказать.
- Очень интересная серия, посвященная Московским вокзалам была на картах банка Миллениум. Банка уже нет, а карты до сих пор не встречались на моем пути:
- интересные премиальные карты выпускал Уралсиб (а может быть и сейчас выпускает?)
- отличная серия с архитектурой столицы, в том числе с видами старой Москвы, была у Внешпромбанка, из нее у меня есть только пара карт, покажу те, которых нет:
- ну и конечно Московский залоговый банк с его потрясающей серией карт с картинами старой Москвы. Две карты из этой серии у меня есть, а вот таких нет:
Конечно архитектурой Москвы и тема архитектуры на картах и мои хотелки не исчерпываются, но надо быть скромнее и дозировать заказы дорогому мирозданию
Сегодня есть еще пара замечательных праздников:
- всемирный день защиты животных
- день военно-космических сил РФ
Первый из них несомненно проиллюстрирую совместной картой Альфа-банка и WWF
В моей коллекции таких карт 4 вида с различными вариациями логотипов платежной системы, наличием/отсутствием чипа и т.д.
С Днем Военно-космических сил РФ поздравлю вот такой картой Банка Восточный Экспресс, которой пока нет в моей коллекции:
Поздравляю всех причастных с перечисленными праздниками!
Комментарии 2
@.
У Банка Москвы была целая серия карт с их зданием на Никольской, где половина карты - картинка, половина просто сплошным цветом. И различались они как раз по категориям собственно этими цветами. Типа зеленый - Visa Electron, красный - Visa Classic, золотой - Visa Gold.
@.
не на Никольской, а на Рождественке. У меня из этой серии отсутвуют MC Gold и МС Business.
Кстати, это же здание было и на картах Мосбизнесбанка, который занимал его до Банка Москвы.