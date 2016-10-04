Рубрика Карта к празднику

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архитектура

Из-за простуды пропустила вчера два замечательных связанных праздникаАрхитектура - понятно - одна из самых любимых тем для изображения на картах. Поэтому начнем сДля иллюстрации праздника карта Банка Жилищного финансирования, которой у меня нет:и поделюсь с вами картой из моей коллекциину иТема огромная, перечислить все карты, на которых "музыка, застывшая в камне" не представляется возможным. Поэтому покажу карты, которых нет у меня в коллекции. помечтаю так сказать.- Очень интересная серия, посвященная Московским вокзалам была на картах банка Миллениум. Банка уже нет, а карты до сих пор не встречались на моем пути:- интересные премиальные карты выпускал Уралсиб (а может быть и сейчас выпускает?)- отличная серия с архитектурой столицы, в том числе с видами старой Москвы, была у Внешпромбанка, из нее у меня есть только пара карт, покажу те, которых нет:- ну и конечно Московский залоговый банк с его потрясающей серией карт с картинами старой Москвы. Две карты из этой серии у меня есть, а вот таких нет:Конечно архитектурой Москвы и тема архитектуры на картах и мои хотелки не исчерпываются, но надо быть скромнее и дозировать заказы дорогому мирозданиюСегодня есть еще пара замечательных праздников:Первый из них несомненно проиллюстрирую совместной картой Альфа-банка и WWFВ моей коллекции таких карт 4 вида с различными вариациями логотипов платежной системы, наличием/отсутствием чипа и т.д.С Днем Военно-космических сил РФ поздравлю вот такой картой Банка Восточный Экспресс, которой пока нет в моей коллекции:Поздравляю всех причастных с перечисленными праздниками!