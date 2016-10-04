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Рубрика Карта к празднику

04.10.2016 17:17 2 785 просмотров
Из-за простуды пропустила вчера два замечательных связанных праздника
- Всемирный день архитектуры
- Всемирный день жилья.

Архитектура - понятно - одна из самых любимых тем для изображения на картах. Поэтому начнем с жилья smile:)

Для иллюстрации праздника карта Банка Жилищного финансирования, которой у меня нет:

и поделюсь с вами картой из моей коллекции


ну и архитектура!

Тема огромная, перечислить все карты, на которых "музыка, застывшая в камне" не представляется возможным. Поэтому покажу карты, которых нет у меня в коллекции. помечтаю так сказать.
- Очень интересная серия, посвященная Московским вокзалам была на картах банка Миллениум. Банка уже нет, а карты до сих пор не встречались на моем пути:




- интересные премиальные карты выпускал Уралсиб (а может быть и сейчас выпускает?)


- отличная серия с архитектурой столицы, в том числе с видами старой Москвы, была у Внешпромбанка, из нее у меня есть только пара карт, покажу те, которых нет:



- ну и конечно Московский залоговый банк с его потрясающей серией карт с картинами старой Москвы. Две карты из этой серии у меня есть, а вот таких нет:


Конечно архитектурой Москвы и тема архитектуры на картах и мои хотелки не исчерпываются, но надо быть скромнее и дозировать заказы дорогому мирозданию smile:oops:

Сегодня есть еще пара замечательных праздников:
- всемирный день защиты животных
- день военно-космических сил РФ

Первый из них несомненно проиллюстрирую совместной картой Альфа-банка и WWF

В моей коллекции таких карт 4 вида с различными вариациями логотипов платежной системы, наличием/отсутствием чипа и т.д.

С Днем Военно-космических сил РФ поздравлю вот такой картой Банка Восточный Экспресс, которой пока нет в моей коллекции:


Поздравляю всех причастных с перечисленными праздниками! smile:flowers:

Комментарии 2

@mike  (@mike)
#
У Банка Москвы была целая серия карт с их зданием на Никольской, где половина карты - картинка, половина просто сплошным цветом. И различались они как раз по категориям собственно этими цветами. Типа зеленый - Visa Electron, красный - Visa Classic, золотой - Visa Gold.

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
У Банка Москвы была целая серия карт с их зданием на Никольской, где половина карты - картинка, половина просто сплошным цветом. И различались они как раз по категориям собственно этими цветами. Типа зеленый - Visa Electron, красный - Visa Classic, золотой - Visa Gold.

@.


не на Никольской, а на Рождественке. У меня из этой серии отсутвуют MC Gold и МС Business.

Кстати, это же здание было и на картах Мосбизнесбанка, который занимал его до Банка Москвы.
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