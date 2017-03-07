С 8 Марта!

Рубрика Карта к праздникуВсех читательниц моего блога поздравляю с наступающим днем 8 Марта! Праздником Весны!Ну и собственно цветы(насколько хватило моей памяти) :Есть еще карты с цветами в моей коллекции, но я их не вижу в Галерее, поэтому дома сфотографирую и выложу сюда. Не пропустите!С праздником!UPD.Вот еще нашла букет в галерее карт (такой нет в коллекции)И не могу не поделиться картинкой, которую выложил на фейсбуке мой давний друг, коллега и тоже коллекционер. Шикарное поздравление, не правда ли?