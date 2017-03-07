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С 8 Марта!

07.03.2017 19:58 5 1 267 просмотров
Рубрика Карта к празднику

Всех читательниц моего блога поздравляю с наступающим днем 8 Марта! Праздником Весны!

Ну и собственно цветы smile:flowers: (насколько хватило моей памяти) :





Есть еще карты с цветами в моей коллекции, но я их не вижу в Галерее, поэтому дома сфотографирую и выложу сюда. Не пропустите!

С праздником! smile:flowers:

UPD.
Вот еще нашла букет в галерее карт (такой нет в коллекции)


И не могу не поделиться картинкой, которую выложил на фейсбуке мой давний друг, коллега и тоже коллекционер. Шикарное поздравление, не правда ли?

Комментарии 5

Андрей  (ICEiNet)
#
Цитата
Шикарное поздравление, не правда ли?

Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо. smile;)
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Андрей пишет:
Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо. smile;)


Ну мне кажется, что главное тут - человек старался порадовать, и карты в целом интересные... А куда расти всегда найти можно smile:shuffle:
Сергей Скрипников  (Skripa0)
#
Цитата
Андрей пишет:
Цитата
Шикарное поздравление, не правда ли?

Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо. smile;)


Согласен. И цвета что-то темноватые подобраны smile;) Буква М удалась - веселенькая... А остальное мрачновато для 8 марта. smile:)
Behc  (Behc)
#
У Росгосстраха куча карт с цветами. Правда страшненькие... smile:)
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Behc пишет:
У Росгосстраха куча карт с цветами. Правда страшненькие... smile:)

я вот их как карты с цветами не воспринимаю, скорее для меня это карты с народными узорами... А насчет страшненьких не соглашусь, вполне себе симпатичные имхо.

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