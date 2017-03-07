С 8 Марта!

Рубрика Карта к празднику
Всех читательниц моего блога поздравляю с наступающим днем 8 Марта! Праздником Весны!
Ну и собственно цветы (насколько хватило моей памяти) :
Есть еще карты с цветами в моей коллекции, но я их не вижу в Галерее, поэтому дома сфотографирую и выложу сюда. Не пропустите!
С праздником!
UPD.
Вот еще нашла букет в галерее карт (такой нет в коллекции)
И не могу не поделиться картинкой, которую выложил на фейсбуке мой давний друг, коллега и тоже коллекционер. Шикарное поздравление, не правда ли?
Комментарии 5
Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо.
Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо.
Ну мне кажется, что главное тут - человек старался порадовать, и карты в целом интересные... А куда расти всегда найти можно
Мне так не кажется. Карты не подобраны тематически, не сочетаются между собой стилем оформления и т.д. Как говорится "что под руку попало".
Учиться ему у Вас надо.
Согласен. И цвета что-то темноватые подобраны Буква М удалась - веселенькая... А остальное мрачновато для 8 марта.
У Росгосстраха куча карт с цветами. Правда страшненькие...
я вот их как карты с цветами не воспринимаю, скорее для меня это карты с народными узорами... А насчет страшненьких не соглашусь, вполне себе симпатичные имхо.