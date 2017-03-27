Международный день Театра

РубрикаСегодня отмечается. Наверное самой известной картой к этому празднику является карта Сбербанка с логотипом Национальной театральной премии «Золотая маска»Я заказывала себе в Сбербанке такую карту, когда она только появилась. (Где-то тут на форуме наверное даже можно еще найти мой рассказик про заказ этой карты и эпопею с ее закрытием) На текущий момент этой карты выпущено 5 разновидностей.Покажу еще одну "театральную карту". Она достаточно редко встречается, но в моей коллекции такая есть. Выпуск этой карты Райффайзенбанк приурочил к своему 15 летию. Карта выпускалась ограниченным тиражом в 2011 году.Поздравляю всех причастных и просто любителей театра!