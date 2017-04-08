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Рубрика Карта к празднику

08.04.2017 23:31 4 1 565 просмотров
Только что узнала, что сегодня оказывается День Российской аннимации.
Поздравляю причастных к этому интереснейшему делу!
Покажу вам одну из моих любимых карточных серий на эту тему, конечно же "Ежик в тумане"



Первые две карты я пока еще ищу для коллекции, предлагайте!

Ну а завтра христиане отмечают Вербное воскресенье. И вот такая карта банка Петрокоммерц, мне кажется, будет очень в тему

С Праздником!

Комментарии 4

Behc  (Behc)
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"Ежик в тумане" прикольная серия, даже самому захотелось. smile:thumbsup:
Татьяна  (Zabava27)
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Надо же, какая большая серия с Ёжиком smile:)
Екатерина Володина  (VEI)
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Кстати, а вам какая из карт серии понравилась больше всего?

мои фавориты в порядке убывания - ежик с дубовым листочком (наверное потому, что ищу такую), собака, лошадка...
Карта с собакой в реале очень интересно смотрится.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Нравится ежик на синем фоне (верхняя в правом столбце и средняя в левом), и платина очень атмосферная получилась. Я тоже не ожидала, что с ежиком такая большая серия.
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