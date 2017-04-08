Рубрика Карта к празднику

Только что узнала, что сегодня оказывается День Российской аннимации.
Поздравляю причастных к этому интереснейшему делу!
Покажу вам одну из моих любимых карточных серий на эту тему, конечно же "Ежик в тумане"
Первые две карты я пока еще ищу для коллекции, предлагайте!
Ну а завтра христиане отмечают Вербное воскресенье. И вот такая карта банка Петрокоммерц, мне кажется, будет очень в тему
С Праздником!
Комментарии 4
мои фавориты в порядке убывания - ежик с дубовым листочком (наверное потому, что ищу такую), собака, лошадка...
Карта с собакой в реале очень интересно смотрится.