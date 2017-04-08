Рубрика Карта к празднику

День Российской аннимации.

Вербное воскресенье.

Только что узнала, что сегодня оказываетсяПоздравляю причастных к этому интереснейшему делу!Покажу вам одну из моих любимых карточных серий на эту тему, конечно же "Ежик в тумане"Первые две карты я пока еще ищу для коллекции, предлагайте!Ну а завтра христиане отмечаютИ вот такая карта банка Петрокоммерц, мне кажется, будет очень в темуС Праздником!