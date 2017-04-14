Рубрике Карта к празднику - 1 год!

Приветствую моих дорогих читателей!
Между тем рубрике Карта к празднику 12 апреля исполнился 1 год!
12 апреля прошлого года после публикации мною карт ко Дню космонавтики Теневая экономка практически взяла меня "на слабо", и с тех пор эта рубрика выходит регулярно, перекочевав при этом в блог.
Спасибо вам, что заглядываете сюда!
Ну чтож, нужно выполнять обещания, данные год назад и показать вам, хоть и с опозданием на пару дней, обзор карт космической тематики.
Как я когда-то вам рассказывала, в 90-е редко можно было встретить карту с интересным сюжетом, в основном, картинками на картах были полоски и логотипы банков. Первый банк в моей коллекции, на картах которого было некое подобие космической темы - Собинбанк. Я пришла туда работать аккурат в разгар кризиса 1998 года. Банк обслуживал некоторые предприятия космической области и тематика карт была соответствующей. Этих карт нет в Галерее дизайнов. Карта Galactors выпускалась для банков-афилированных членов платежных систем под спонсорством Собинбанка.
Дальше к космической теме подключился Альфабанк, выпустив карты с фотографиями, снятыми из космоса
и картами с рисунками космонавта Алексея Архиповича Леонова
Один из банков, все карты которого были на космическую тему - Фондсервисбанк. Покажу вам карты, которых нет в галерее дизайнов, в том числе и редкую карту с вертикальным рисунком
Как это ни удивительно, карты с космической тематикой были даже у банка Пересвет
Боюсь что всех карт космической тематики я не перечислю. такие карты были и у МИнБа, и, естественно у НК банка и у многих других. А вот карт с изображением Юрия Алексеевича Гагарина я не смогла ни вспомнить, ни найти в галерее дизайнов. Если кто знает про такую карту, поделитесь информацией!
P.S. и да - карта Старбанка с рисунком космического спутника, которую я показывала вам год назад, появилась за год в моей коллекции. К сожалению только в виде заготовки, но я не теряю надежды!
Комментарии 3
Поздравляю с годовщиной и благодарю за интереснейшую подборку
Из последнего - лунная серия карт БИНБанка...
Гагарина на картах тоже не видел, хотя в банковской рекламе он был (ОТП-банк).