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Рубрике Карта к празднику - 1 год!

14.04.2017 19:49 3 1 296 просмотров
Приветствую моих дорогих читателей!
Между тем рубрике Карта к празднику 12 апреля исполнился 1 год! smile:drink:
12 апреля прошлого года после публикации мною карт ко Дню космонавтики Теневая экономка smile:uncap: практически взяла меня "на слабо", и с тех пор эта рубрика выходит регулярно, перекочевав при этом в блог.
Спасибо вам, что заглядываете сюда! smile:drink:

Ну чтож, нужно выполнять обещания, данные год назад и показать вам, хоть и с опозданием на пару дней, обзор карт космической тематики.

Как я когда-то вам рассказывала, в 90-е редко можно было встретить карту с интересным сюжетом, в основном, картинками на картах были полоски и логотипы банков. Первый банк в моей коллекции, на картах которого было некое подобие космической темы - Собинбанк. Я пришла туда работать аккурат в разгар кризиса 1998 года. Банк обслуживал некоторые предприятия космической области и тематика карт была соответствующей. Этих карт нет в Галерее дизайнов. Карта Galactors выпускалась для банков-афилированных членов платежных систем под спонсорством Собинбанка.

Дальше к космической теме подключился Альфабанк, выпустив карты с фотографиями, снятыми из космоса


и картами с рисунками космонавта Алексея Архиповича Леонова


Один из банков, все карты которого были на космическую тему - Фондсервисбанк. Покажу вам карты, которых нет в галерее дизайнов, в том числе и редкую карту с вертикальным рисунком

Как это ни удивительно, карты с космической тематикой были даже у банка Пересвет

Боюсь что всех карт космической тематики я не перечислю. такие карты были и у МИнБа, и, естественно у НК банка и у многих других. А вот карт с изображением Юрия Алексеевича Гагарина я не смогла ни вспомнить, ни найти в галерее дизайнов. Если кто знает про такую карту, поделитесь информацией!

P.S. и да - карта Старбанка с рисунком космического спутника, которую я показывала вам год назад, появилась за год в моей коллекции. К сожалению только в виде заготовки, но я не теряю надежды! smile:magic:

Комментарии 3

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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А я чего? Я ничего smile:shuffle:
Поздравляю с годовщиной и благодарю за интереснейшую подборку smile:flowers:
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Екатерина, спасибо за великолепную подборку!
Из последнего - лунная серия карт БИНБанка...
Гагарина на картах тоже не видел, хотя в банковской рекламе он был (ОТП-банк).
Екатерина Володина  (VEI)
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Вадим, спасибо за напоминание, про лунную серию Бинбанка я как-то забыла, ни одной карты из нее не попадалось в мои руки, а карты были весьма интересные. Очень с луноходом нравится карта... smile:oops:

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