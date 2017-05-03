Карта к празднику

Чувствую себя спамером, но не могу не написать про сегодняшний праздник - Всемирный день Солнца
Одна из самых известных карт к этому празднику - карта Сбербанка, совместная с фондом Подари Жизнь
Добавлю еще карту банка Клиентский, которую пока ищу для коллекции
Заодно хочу добавить еще карт ко дню 1 мая. Он замечателен не только Днем международной солидарности трудящихся, но и, как выяснилось, еще двумя интересными праздниками:
- День почтовой марки
И в случае МКБ, и в случае Промсвязи в галерее дизайнов серии с марками представлены не полностью, завтра тут покажу вам еще карты из моей коллекции
- День ландыша (Франция)
смотрите, какую интересную карту с ландышем для вас нашла (в коллекции нет, ищу!):
Комментарии 3
А что до Солнца, то стилизованный символ геликона это нынешний логотип автозаправок BP в том числе. Этот логотип присутствовал как минимум на картах "Малина" от Райффайзена.
@.
Вот верхней кстати нет в коллекции:
Как-то значок малины на геликон не тянет...
@.