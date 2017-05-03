Карта к празднику

Всемирный день Солнца

1 мая

День почтовой марки

День ландыша (Франция)

Чувствую себя спамером, но не могу не написать про сегодняшний праздник -Одна из самых известных карт к этому празднику - карта Сбербанка, совместная с фондом Подари ЖизньДобавлю еще карту банка Клиентский, которую пока ищу для коллекцииЗаодно хочу добавить еще карт ко дню. Он замечателен не только Днем международной солидарности трудящихся, но и, как выяснилось, еще двумя интересными праздниками:И в случае МКБ, и в случае Промсвязи в галерее дизайнов серии с марками представлены не полностью, завтра тут покажу вам еще карты из моей коллекциисмотрите, какую интересную карту с ландышем для вас нашла (в коллекции нет, ищу!):