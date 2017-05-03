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Карта к празднику

03.05.2017 19:02 3 1 296 просмотров
Чувствую себя спамером, но не могу не написать про сегодняшний праздник - Всемирный день Солнца

Одна из самых известных карт к этому празднику - карта Сбербанка, совместная с фондом Подари Жизнь


Добавлю еще карту банка Клиентский, которую пока ищу для коллекции



Заодно хочу добавить еще карт ко дню 1 мая. Он замечателен не только Днем международной солидарности трудящихся, но и, как выяснилось, еще двумя интересными праздниками:
- День почтовой марки



И в случае МКБ, и в случае Промсвязи в галерее дизайнов серии с марками представлены не полностью, завтра тут покажу вам еще карты из моей коллекции

- День ландыша (Франция)
смотрите, какую интересную карту с ландышем для вас нашла (в коллекции нет, ищу!):

Комментарии 3

@mike  (@mike)
#
Фаберже красиво.

А что до Солнца, то стилизованный символ геликона это нынешний логотип автозаправок BP в том числе. Этот логотип присутствовал как минимум на картах "Малина" от Райффайзена.

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
@mike, спасибо! а что за стилизованный логотип геликона на картах малина Райфа?
Вот верхней кстати нет в коллекции:


Как-то значок малины на геликон не тянет...
@mike  (@mike)
#
На той, которая белая с красной малиной (самая первая версия), на обратной стороне были логотипы партнеров, если меня память не подводит. Поскольку карта моя уже не у меня smile:D , то проверить не могу, но по-моему они были такими же как на обычной клубной малинке. Вот собственно самый правый и есть логотип БыПы.


@.
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