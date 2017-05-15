Московскому Метрополитену 82 года

Снова в эфире рубрика. И сегодня, в честьв нашей любимой столице, хочу показать вам банковские карты с транспортным приложением ЭкспрессКардПервые карты с возможностью проезда в метро появились в начале 2009 года. Банк Авангард был в числе первыхэта карта на текущий момент почти не изменилась, разве что к функционалу добавился проезд в Мосгортрансе.Банковские карты с транспортным приложением выпускали/выпускают- ТрансКредитбанк (в галерее дизайнов нет такой карты, чуть позже покажу ее)- у ВПБ было сразу несколько вариантов:- Росевробанк (лично мне первая карта очень нравится, но в коллекции пока нет)- Фондсервисбанк (первая мне очень нравится своей креативностью)- Альфа банк- Банк Москвы выпускал несколько вариантов, одна из карт была с вертикальным расположением рисунка- Уралсиб- Зенит (три вида, но ни одного нет в коллекции)- Совершенно очаровательная, на мой взгляд, карта у Интерпрогрессбанка (в коллекции нет- Ситибанк изначально выпускал карту отдельного дизайнано потом просто начал добавлять транспортный чип к любому виду своих карт - значок ЭкспрессКард переехал на оборотную сторону карт Ситибанка (тем интереснее их находить для коллекции).Ну и следующим витком в развитии карт с транспортным приложением стали карты с кошельком Тройкая, естественно, не все банки и не все карты перечислила. Думаю, что и так вас утомила...Карты с транспортным приложением практически сразу после появления выделились в отдельный вид коллекционирования, доступный однако весьма состоятельной категории коллекционеров - стоимость "на черном рынке" карты с транспортным приложением начинается от 1000р., а цена на отдельные редкие экземпляры доходит и до 5000р., что для обычных банковских карт просто нонсенс! (Надеюсь, до этого момента уже никто не дочитал, иначе я разорюсь) Такая ценовая политика мне, честно, до сих пор не понятна. При этом в отличии от коллекционеров банковских карт, коллекционеры карт с транспортными приложениями даже сорганизовались для издания каталога карт.Ну и, как всегда, в заключение обзора я от души поздравляю всех причастных к этому празднику!