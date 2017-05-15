Московскому Метрополитену 82 года

Снова в эфире рубрика Карта к празднику. И сегодня, в честь 82 лет со дня начала работы Метрополитена в нашей любимой столице, хочу показать вам банковские карты с транспортным приложением ЭкспрессКард
Первые карты с возможностью проезда в метро появились в начале 2009 года. Банк Авангард был в числе первых
эта карта на текущий момент почти не изменилась, разве что к функционалу добавился проезд в Мосгортрансе.
Банковские карты с транспортным приложением выпускали/выпускают
- ТрансКредитбанк (в галерее дизайнов нет такой карты, чуть позже покажу ее)
- у ВПБ было сразу несколько вариантов:
- Росевробанк (лично мне первая карта очень нравится, но в коллекции пока нет)
- Фондсервисбанк (первая мне очень нравится своей креативностью)
- Альфа банк
- Банк Москвы выпускал несколько вариантов, одна из карт была с вертикальным расположением рисунка
- Уралсиб
- Зенит (три вида, но ни одного нет в коллекции)
- Совершенно очаровательная, на мой взгляд, карта у Интерпрогрессбанка (в коллекции нет )
- Ситибанк изначально выпускал карту отдельного дизайна
но потом просто начал добавлять транспортный чип к любому виду своих карт - значок ЭкспрессКард переехал на оборотную сторону карт Ситибанка (тем интереснее их находить для коллекции).
Ну и следующим витком в развитии карт с транспортным приложением стали карты с кошельком Тройка
я, естественно, не все банки и не все карты перечислила. Думаю, что и так вас утомила...
Карты с транспортным приложением практически сразу после появления выделились в отдельный вид коллекционирования, доступный однако весьма состоятельной категории коллекционеров - стоимость "на черном рынке" карты с транспортным приложением начинается от 1000р., а цена на отдельные редкие экземпляры доходит и до 5000р., что для обычных банковских карт просто нонсенс! (Надеюсь, до этого момента уже никто не дочитал, иначе я разорюсь ) Такая ценовая политика мне, честно, до сих пор не понятна. При этом в отличии от коллекционеров банковских карт, коллекционеры карт с транспортными приложениями даже сорганизовались для издания каталога карт.
Ну и, как всегда, в заключение обзора я от души поздравляю всех причастных к этому празднику!
Комментарии 4
Что до космонавтов в метро от Фондсервиса. Когда пришёл первый бриф на дизайн, и я его прочитал, там просматривалась прямая аналогия с событиями,
вымышленнымиописанными в романе Пелевина "Омон Ра".
@.
Катерина, но как же карточка Банка Москвы с жетончиком? По-моему, самая стильная из всего, что было.
@.
Упс, а про нее-то забыла, красивая...
Вообще как-то зациклилась в посте на картах с возможностью проезда и забыла совсем про "чумачече" красивые карты БМ с изображением станций Московского Метро.
Согласитесь, красивые!
Очень давно ищу вот такую карту из этой серии:
Была еще Виза Бизнес и Виза Платинум, тоже ищу их.
Фотка карты Бизнес есть только на крошечной картинке
Платинум таки получилось в коммент вставить, @mike, спасибо!...
Лайфхак. Выбираем редактирование поста в блоге. Через панель инструментов грузим картинку в пост. Не сохраняем! Нажимаем "предварительный просмотр". Видим подредактированный пост с картинкой абы где, там где курсор был. Правой кнопкой по этой картинке - "получить URL изображения" (или что-то похожее, в зависимости от браузера и языка, на котором он общается). Отменяем редактирование и переходим в комменатрии, где нужно использовать эту картинку. Через кнопку "вставить картинку" выскакивает окошко с предложением ввести адрес изображения. Туда и вставляем скопировнный URL. Аналогичная схема применима и для сообщений в разделе форума "Комментарии к новостям", где отключена подгрузка пользовательских картинок.
Использовать banki.ru, как хранилище картинок (нужных и полезных!) для своих постов на банковскую тематику - это просто и почти удобно!
@.
Лайфхак. Выбираем редактирование поста в блоге.
...
Использовать banki.ru, как хранилище картинок (нужных и полезных!) для своих постов на банковскую тематику - это просто и почти удобно!
@.
Спасибо, сейчас попробую!