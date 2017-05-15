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Московскому Метрополитену 82 года

15.05.2017 17:44 4 1 135 просмотров
Снова в эфире рубрика Карта к празднику. И сегодня, в честь 82 лет со дня начала работы Метрополитена в нашей любимой столице, хочу показать вам банковские карты с транспортным приложением ЭкспрессКард

Первые карты с возможностью проезда в метро появились в начале 2009 года. Банк Авангард был в числе первых

эта карта на текущий момент почти не изменилась, разве что к функционалу добавился проезд в Мосгортрансе.

Банковские карты с транспортным приложением выпускали/выпускают
- ТрансКредитбанк (в галерее дизайнов нет такой карты, чуть позже покажу ее)
- у ВПБ было сразу несколько вариантов:


- Росевробанк (лично мне первая карта очень нравится, но в коллекции пока нет)

- Фондсервисбанк (первая мне очень нравится своей креативностью)

- Альфа банк

- Банк Москвы выпускал несколько вариантов, одна из карт была с вертикальным расположением рисунка
- Уралсиб

- Зенит (три вида, но ни одного нет в коллекции)

- Совершенно очаровательная, на мой взгляд, карта у Интерпрогрессбанка (в коллекции нет smile:oops: )

- Ситибанк изначально выпускал карту отдельного дизайна

но потом просто начал добавлять транспортный чип к любому виду своих карт - значок ЭкспрессКард переехал на оборотную сторону карт Ситибанка (тем интереснее их находить для коллекции).

Ну и следующим витком в развитии карт с транспортным приложением стали карты с кошельком Тройка


я, естественно, не все банки и не все карты перечислила. Думаю, что и так вас утомила...

Карты с транспортным приложением практически сразу после появления выделились в отдельный вид коллекционирования, доступный однако весьма состоятельной категории коллекционеров - стоимость "на черном рынке" карты с транспортным приложением начинается от 1000р., а цена на отдельные редкие экземпляры доходит и до 5000р., что для обычных банковских карт просто нонсенс! (Надеюсь, до этого момента уже никто не дочитал, иначе я разорюсь smile;) ) Такая ценовая политика мне, честно, до сих пор не понятна. При этом в отличии от коллекционеров банковских карт, коллекционеры карт с транспортными приложениями даже сорганизовались для издания каталога карт.

Ну и, как всегда, в заключение обзора я от души поздравляю всех причастных к этому празднику! smile:drink:

Комментарии 4

@mike  (@mike)
#
Катерина, но как же карточка Банка Москвы с жетончиком? По-моему, самая стильная из всего, что было. Ходила даже легенда, что этот жетон из карты можно вырезать, и оплачивать проезд, прикладывая получившийся кругляшок к валидатору. (на самом деле нет, антенна и чип бесконтактной оплаты проезда прятались в непрозрачной части карточки).

Что до космонавтов в метро от Фондсервиса. Когда пришёл первый бриф на дизайн, и я его прочитал, там просматривалась прямая аналогия с событиями, вымышленными описанными в романе Пелевина "Омон Ра".

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Катерина, но как же карточка Банка Москвы с жетончиком? По-моему, самая стильная из всего, что было.
@.


Упс, а про нее-то забыла, красивая...


Вообще как-то зациклилась в посте на картах с возможностью проезда и забыла совсем про "чумачече" красивые карты БМ с изображением станций Московского Метро.
Согласитесь, красивые!


Очень давно ищу вот такую карту из этой серии:

Была еще Виза Бизнес и Виза Платинум, тоже ищу их.
Фотка карты Бизнес есть только на крошечной картинке

Платинум таки получилось в коммент вставить, @mike, спасибо!...
@mike  (@mike)
#
Цитата
не получается в комментарии файл вставить

Лайфхак. Выбираем редактирование поста в блоге. Через панель инструментов грузим картинку в пост. Не сохраняем! Нажимаем "предварительный просмотр". Видим подредактированный пост с картинкой абы где, там где курсор был. Правой кнопкой по этой картинке - "получить URL изображения" (или что-то похожее, в зависимости от браузера и языка, на котором он общается). Отменяем редактирование и переходим в комменатрии, где нужно использовать эту картинку. Через кнопку "вставить картинку" выскакивает окошко с предложением ввести адрес изображения. Туда и вставляем скопировнный URL. Аналогичная схема применима и для сообщений в разделе форума "Комментарии к новостям", где отключена подгрузка пользовательских картинок.

Использовать banki.ru, как хранилище картинок (нужных и полезных!) для своих постов на банковскую тематику - это просто и почти удобно!

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Лайфхак. Выбираем редактирование поста в блоге.
...
Использовать banki.ru, как хранилище картинок (нужных и полезных!) для своих постов на банковскую тематику - это просто и почти удобно!

@.


Спасибо, сейчас попробую! smile:thumbsup:
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