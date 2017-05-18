Международный день музеев

А между тем сегодняПоздравляю все причастных к празднику! И, по традиции, карты к нему:продолжаю радовать вас картами Меткомбанка совместно с Музеем ФабержеКарта, заготовку которой я заполучила в коллекцию благодаря ICEiNetно, поскольку заготовка, то все равно продолжаю искать реальную карту!Ну и конечно моя любимая серия карт Банка Москвы совместно с Третьяковской галереей.К сожалению многих карт из этой серии мне не удалось достать, периодически порываюсь заказать себе, но с логотипом ВТБ эти карты смотрятся менее симпатично, сравните:Кстати, некоторые банки размещают на банковских картах изображения картин из своих частных коллекций. Пример - СДМ-банк.Многие карты этого банка у меня есть, давно ищу вот такую их картуНу и напоследок не удержусь показать одну из моих любимых карт в коллекции, с изображением картины Ю.И. Пименова "Новая Москва"