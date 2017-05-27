Прошел год с тех пор, как я впервые поздравляла показом карт жителей Санкт-Петербурга с Днем Рождения нашей северной столицы.

Повторю, но уже с другими картами. С Днем Рождения, любимый Питер! С Днем Города, дорогие питерцы!

нестандартный ракурс, правда?

а это уже стандартные, любимые миллионами людей виды Санкт-Петербурга:


ну и куда без грифонов и новой карты МИР (мечтаю!)


Завтра вся страна отметит День пограничника. С праздником, зеленые!


Грин-карта банка Кольцо Урала, которую мне @mike подсказал в прошлом году к этому празднику, не так давно появилась в моей коллекции. Мечты сбываются!

P.S.: Разыскивая карты ко Дню пограничника, кажется я нашла Гагарина на банковской карте - это же он, но в камне, или мне показалось?