Прошел год с тех пор, как я впервые поздравляла показом карт жителей Санкт-Петербурга с Днем Рождения нашей северной столицы.
Повторю, но уже с другими картами. С Днем Рождения, любимый Питер! С Днем Города, дорогие питерцы!
нестандартный ракурс, правда?
а это уже стандартные, любимые миллионами людей виды Санкт-Петербурга:
ну и куда без грифонов и новой карты МИР (мечтаю!)
Завтра вся страна отметит День пограничника. С праздником, зеленые!
Грин-карта банка Кольцо Урала, которую мне @mike подсказал в прошлом году к этому празднику, не так давно появилась в моей коллекции. Мечты сбываются!
P.S.: Разыскивая карты ко Дню пограничника, кажется я нашла Гагарина на банковской карте - это же он, но в камне, или мне показалось?
Комментарии 0