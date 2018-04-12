День Космонавтики

@mike (@mike) 22.04.2018 17:35 # Хм... Помнится, у Военно-промышленного банка была карта космической тематики. (Эх, знал бы что они упадут - не сдавал бы. С другой стороны, они ввели плату за обслуживание и собственно это и стало основной причной того, что сдал карту и закрыл тот договор). Картинка там была - ракета в сборочном ангаре. Та картинка, что была изначально предоставлена, сильно дорабатывалась. Убирали все лишние подпорки, дополнительное оборудование что видно в цеху. Людей вокруг тоже подсократили (не всех). Рисунок специально адаптировался для печати на золоте двумя красками - серым и белилами. Исходная картинка была приблизительно похожа вот на эту: Вспомнился ещё Чапман-банк Фондсервисбанк. Бриф на дизайн там был наполнен креативом. Станция метро. Космонавты. Из тоннеля выезжает ракета. Прочитав это творчество, первое что я сделал, это полез искать иллюстрации к роману Пелевина "Омон Ра", где ближе к концу повествования как раз описывалось, как наш космонавт выбрался на действующую станцию метро из павильона, где и Луна, и орбитальная станция. Но дизайнеры немного поколдовали, менеждеры немножко согласовали изменения в техзадании, в частности прибывающая на станцию ракета была благополучно заменена на более традиционный поезд метро. Кажется, ещё согласовали изменение станции, потому что изначально фигурировала Маяковская, насколько я помню. В финальном варианте, если я правильно вижу, Сокол. И получилось вот что: @. 1
Комментарии 2
Вспомнился ещё
Чапман-банкФондсервисбанк. Бриф на дизайн там был наполнен креативом. Станция метро. Космонавты. Из тоннеля выезжает ракета. Прочитав это творчество, первое что я сделал, это полез искать иллюстрации к роману Пелевина "Омон Ра", где ближе к концу повествования как раз описывалось, как наш космонавт выбрался на действующую станцию метро из павильона, где и Луна, и орбитальная станция. Но дизайнеры немного поколдовали, менеждеры немножко согласовали изменения в техзадании, в частности прибывающая на станцию ракета была благополучно заменена на более традиционный поезд метро. Кажется, ещё согласовали изменение станции, потому что изначально фигурировала Маяковская, насколько я помню. В финальном варианте, если я правильно вижу, Сокол. И получилось вот что:
@.
Хм... Помнится, у Военно-промышленного банка была карта космической тематики.
@.
Эх, вот даже и не знала про такую... Будем искать!
Карту Фондсервисбанка с космонавтами в метро я показывала в в самом первом выпуске рубрики Карта к празднику. Именно после этого поста с легкой руки Теневой экономки и началась данная рубрика. @mike, спасибо за историю создания дизайна! Очень интересно!