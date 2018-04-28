День международной солидарности трудящихся, 1 мая.

Один из самых популярных в нашей стране праздников -Конечно популярен он, в основном, первыми выездами на природу, на дачи, на шашлыки, но эту тему я сегодня не буду иллюстрировать,к праздникуя сегодня приготовила вот такие карточные иллюстрации:и карту из коллекции, которой нет в галерее дизайнов сайта:Кроме приближающегося 1 Мая, завтра, 29.04.2018г., исполняетсяПоздравляю спортсменов, болельщиков и фанатов!Официально известно, что карты для футбольного ЦСКА выпускал Темп-банк:а вот когда и в каком количестве выпускалась такая карта,история умалчивает. Карта выпускалась для ЦСКА банком ВБРР: