Один из самых популярных в нашей стране праздников - День международной солидарности трудящихся, 1 мая.
Конечно популярен он, в основном, первыми выездами на природу, на дачи, на шашлыки, но эту тему я сегодня не буду иллюстрировать,
к празднику 1 МАЯ я сегодня приготовила вот такие карточные иллюстрации:
и карту из коллекции, которой нет в галерее дизайнов сайта:
Кроме приближающегося 1 Мая, завтра, 29.04.2018г., исполняется 95 лет Центральному Спортивному Клубу Армии.
Поздравляю спортсменов, болельщиков и фанатов!
Официально известно, что карты для футбольного ЦСКА выпускал Темп-банк:
а вот когда и в каком количестве выпускалась такая карта,история умалчивает. Карта выпускалась для ЦСКА банком ВБРР:
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