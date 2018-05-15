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День рождения Московского Метрополитена и еще праздник :))

15.05.2018 10:45 4 2 106 просмотров
Приветствую!
Сегодня, 15 мая, кроме открытия Крымского моста, банковских карт с изображением которого пока нет (но думаю, что скоро будут),
отмечает 83-ий день рождения Московский Метрополитен, один из самых красивых в мире.
В честь праздника покажу Вам очень интересную серию карт ВТБ (бывш. банк Москвы), которых было выпущено 8 видов с цветами различных линий Метро. обделенными остались две ветки - Кольцевая и Калининская smile:scratch:
В галерее дизайнов сайта есть только одна из 8 карт - она выпускалась первой, с изображением станции Маяковская

а вот другие (тут не хватает серой ветки):






Согласитесь, красивая была серия! К сожалению, их больше не выпускают smile:cry:
В моей коллекции из этой серии на текущий момент всего две карты - с Маяковской моя личная и с Площадью Революции - карта супруга. Остальные ищутся!

Кстати, сравните с новыми Тройками от объединенного ВТБ:

имхо конечно, но сравнение совсем не в пользу нового корпоративного стиля ВТБ и нового дизайна карт.

UPD:
Нашла карту серой ветки


Кто просил "больше котиков"?
В эти выходные практически незамеченным прошел день Эрмитажного кота smile:)
непосредственно Эрмитажных котиков на банковских картах я не видела, в качестве иллюстрации праздника карта Интехбанка с замуррррчательной кошачьей мордой (разыскивается для коллекции!):

Комментарии 4

Валентин Лукин
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Согласен с автором, что дизайн карт намного уступает прежнему. ИМХО, упрощенность и строгость нового стиля веет холодом и отсутствует живость и теплота прежнего дизайна.
@mike  (@mike)
#
Только сейчас понял, что цветное поле на карте - это цвет линии метро. И станция именно с этой линии размещается на карте нужного цвета.
Но! На серой карточке я вижу Новослободскую (не ошибся?). А она располагается всё же на кольцевой, хоть там и пересадка на СТЛ. А на самой линии - Менделеевская.

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Только сейчас понял, что цветное поле на карте - это цвет линии метро. И станция именно с этой линии размещается на карте нужного цвета.
Но! На серой карточке я вижу Новослободскую (не ошибся?). А она располагается всё же на кольцевой, хоть там и пересадка на СТЛ. А на самой линии - Менделеевская.

@.


@mike, не ошибся, это действительно Новослободская. Вот такой казус получается...
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