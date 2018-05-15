День рождения Московского Метрополитена и еще праздник :))

"больше котиков"

Приветствую!Сегодня, 15 мая, кроме открытия Крымского моста, банковских карт с изображением которого пока нет (но думаю, что скоро будут),отмечает, один из самых красивых в мире.В честь праздника покажу Вам очень интересную серию карт ВТБ (бывш. банк Москвы), которых было выпущено 8 видов с цветами различных линий Метро. обделенными остались две ветки - Кольцевая и КалининскаяВ галерее дизайнов сайта есть только одна из 8 карт - она выпускалась первой, с изображением станции Маяковскаяа вот другие (тут не хватает серой ветки):Согласитесь, красивая была серия! К сожалению, их больше не выпускаютВ моей коллекции из этой серии на текущий момент всего две карты - с Маяковской моя личная и с Площадью Революции - карта супруга. Остальные ищутся!Кстати, сравните с новыми Тройками от объединенного ВТБ:имхо конечно, но сравнение совсем не в пользу нового корпоративного стиля ВТБ и нового дизайна карт.UPD:Нашла карту серой веткиКто просилВ эти выходные практически незамеченным прошелнепосредственно Эрмитажных котиков на банковских картах я не видела, в качестве иллюстрации праздника карта Интехбанка с замуррррчательной кошачьей мордой (разыскивается для коллекции!):