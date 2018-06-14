Поздравляю всех болельщиков с началом праздника футбола, сЕстественно не могу обойти это событие и не показать Вам подборку карт, выпускаемых к этому замечательному событию.В сегодняшнем посте ограничусь пока картами с символикой ЧМ2018, которые уже сама получила в разных банках. Новые карты на подходе!Самой первой картой стала карта Альфа банка (да, на черную я пожалела денегСледующая карта - Тиньков Банк, наверное одна из самых красивых карт к ЧемпионатуЗа ней была карта ВТБ, спасибоза мучения с моей заявкой на эту карту через портал банки.ру.Один мой знакомый коллекционер назвал изображенного на ней футболиста "тестом Роршаха"и последняя на сегодня, но не последняя к Чемпионату!Не переключайтесь, карты будут пополняться!Оле-Оле-Оле! Россия, вперед!