Поздравляю всех болельщиков с началом праздника футбола, с Чемпионатом Мира!
Естественно не могу обойти это событие и не показать Вам подборку карт, выпускаемых к этому замечательному событию.
В сегодняшнем посте ограничусь пока картами с символикой ЧМ2018, которые уже сама получила в разных банках. Новые карты на подходе!
Самой первой картой стала карта Альфа банка (да, на черную я пожалела денег )
Следующая карта - Тиньков Банк, наверное одна из самых красивых карт к Чемпионату
За ней была карта ВТБ, спасибо klena за мучения с моей заявкой на эту карту через портал банки.ру.
Один мой знакомый коллекционер назвал изображенного на ней футболиста "тестом Роршаха"
и последняя на сегодня, но не последняя к Чемпионату!
Не переключайтесь, карты будут пополняться!
Оле-Оле-Оле! Россия, вперед!
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