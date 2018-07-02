Мундиаль! Россия вышла в 1/4 ЧМ2018!!!!

Друзья, разбавлю немного серьезные посты в блогах про рынки нефти и прочее.
Это просто фантастика, что наша сборная вышла в 1/4 финала Чемпионата Мира!!!! Впервые в истории футбола!!! Чудеса случаются!!!!
А я продолжаю в честь этого замечательного события публикацию карт, посвященных Чемпионату Мира.
В прошлый раз я показала вам карту ВТБ под кодовым названием "тест Роршаха". На днях, придя в офис получить перевыпущенную карту, которой планировала поменяться с коллегой по увлечению после закрытия счета, я обнаружила, что обмен откладывается. Как говорится, найдите 10 отличий!
P.S. Поздравляю вкладчиков СДМ-банка, разместивших вклад Чемпион, с увеличением процентной ставки на 0,25%
Комментарии 8
В ВТБ в пакете Привелегия-Мультикарта похожая карта FIFA есть с серебристым дизайном, намного симпатичнее смотрится.
Плюс карты к ЧМ/футбольную тематику выпустили: БРС, ТКС, Открытие, Альфа.
Да, я знаю, как раз на нее собиралась меняться, но обмен сорвался... Кстати очень странно, но ВТБ не всем клиентам с пакетом Привилегия выдает такие карты
БРС, ТКС, Альфа уже лежат в коллекции )) У Альфы пока бизнес не нашла для коллекции, очень похожая карта на дизайн ВТБ.
А вот Открытие пока не попадалось, поизучаю как их получить.
БРС... уже лежат в коллекции ))
ВТБшные голды из поста какие-то совсем позорные. Особенно та, где руку футболисту оторвали.
@.
Эх! А я приготовил барсиковую фифашную карту в традиционный пакет с подарками. Visa Unembossed неименная. Получается зря?
@.
Совсем не зря, у меня именная есть в коллекции, а вот неименной нет, а они существенно отличаются.
Совсем не зря, у меня именная есть в коллекции, а вот неименной нет, а они существенно отличаются.
Отлично, тогда вот такая вот (печатанная на перламутре) ALIOTH 12952 05/18 дожидается.
(Маскировать номер смысла не вижу, это предоплатка и на ней 0 сейчас)
@.
Отлично, тогда вот такая вот ..... дожидается.
...
@.
Спасибо!!!!!