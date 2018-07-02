Мундиаль! Россия вышла в 1/4 ЧМ2018!!!!

Друзья, разбавлю немного серьезные посты в блогах про рынки нефти и прочее.Это просто фантастика, что наша сборная вышла в 1/4 финала Чемпионата Мира!!!! Впервые в истории футбола!!! Чудеса случаются!!!!А я продолжаю в честь этого замечательного события публикацию карт, посвященных Чемпионату Мира.В прошлый раз я показала вам карту ВТБ под кодовым названием "тест Роршаха". На днях, придя в офис получить перевыпущенную карту, которой планировала поменяться с коллегой по увлечению после закрытия счета, я обнаружила, что обмен откладывается. Как говорится, найдите 10 отличий!P.S. Поздравляю вкладчиков СДМ-банка, разместивших вклад Чемпион, с увеличением процентной ставки на 0,25%