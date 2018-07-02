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Мундиаль! Россия вышла в 1/4 ЧМ2018!!!!

02.07.2018 19:00 8 1 935 просмотров
Друзья, разбавлю немного серьезные посты в блогах про рынки нефти и прочее.

Это просто фантастика, что наша сборная вышла в 1/4 финала Чемпионата Мира!!!! Впервые в истории футбола!!! Чудеса случаются!!!! smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura:

А я продолжаю в честь этого замечательного события публикацию карт, посвященных Чемпионату Мира.

В прошлый раз я показала вам карту ВТБ под кодовым названием "тест Роршаха". На днях, придя в офис получить перевыпущенную карту, которой планировала поменяться с коллегой по увлечению после закрытия счета, я обнаружила, что обмен откладывается. Как говорится, найдите 10 отличий! smile:D



P.S. Поздравляю вкладчиков СДМ-банка, разместивших вклад Чемпион, с увеличением процентной ставки на 0,25% smile:ura:

Комментарии 8

Behc  (Behc)
#
Правый вариант какой-то бракованный. smile:D
В ВТБ в пакете Привелегия-Мультикарта похожая карта FIFA есть с серебристым дизайном, намного симпатичнее смотрится.

Плюс карты к ЧМ/футбольную тематику выпустили: БРС, ТКС, Открытие, Альфа.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
В ВТБ в пакете Привилегия-Мультикарта похожая карта FIFA есть с серебристым дизайном, намного симпатичнее смотрится.

Да, я знаю, как раз на нее собиралась меняться, но обмен сорвался... Кстати очень странно, но ВТБ не всем клиентам с пакетом Привилегия выдает такие карты

Цитата
Плюс карты к ЧМ/футбольную тематику выпустили: БРС, ТКС, Открытие, Альфа

БРС, ТКС, Альфа уже лежат в коллекции smile:))) У Альфы пока бизнес не нашла для коллекции, очень похожая карта на дизайн ВТБ.
А вот Открытие пока не попадалось, поизучаю как их получить.
Behc  (Behc)
#
Екатерина Володина пишет:
Цитата
Кстати очень странно, но ВТБ не всем клиентам с пакетом Привилегия выдает такие карты
Они только в новом пакете Привелегия-мультикарта и нужно заказывать (или обращать внимание), что нужна именно карта FIFA. Аналогично и с приложением Тройка у них карты заказываются.
@mike  (@mike)
#
Цитата
Екатерина Володина пишет:
БРС... уже лежат в коллекции smile:)))
Эх! А я приготовил барсиковую фифашную карту в традиционный пакет с подарками. Visa Unembossed неименная. Получается зря?

ВТБшные голды из поста какие-то совсем позорные. Особенно та, где руку футболисту оторвали.

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Эх! А я приготовил барсиковую фифашную карту в традиционный пакет с подарками. Visa Unembossed неименная. Получается зря?
@.

Совсем не зря, у меня именная есть в коллекции, а вот неименной нет, а они существенно отличаются. smile:uncap:
@mike  (@mike)
#
Цитата
Екатерина Володина пишет:
Совсем не зря, у меня именная есть в коллекции, а вот неименной нет, а они существенно отличаются. smile:uncap:

Отлично, тогда вот такая вот (печатанная на перламутре) ALIOTH 12952 05/18 дожидается.



(Маскировать номер смысла не вижу, это предоплатка и на ней 0 сейчас)

@.
Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
@mike пишет:
Отлично, тогда вот такая вот ..... дожидается.
...
@.


Спасибо!!!!!
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