Мундиаль! Праздник окончен...

"Лучший в истории" Чемпионат Мира по футболу завершен.Спасибо всем командам, подарившим нам отличную игру!Даже те, кто в обычной жизни не имеет отношения к футболу, включились в процесс.Вся моя семья, включая кота, вчера смотрела великолепный динамичный финальный матч.Ощущение праздника было весь этот месяц - и потрясающие яркие болельщики на улицах Российских городов, и вечно поющая Никольская улица в Москве, и переполненные фан-зоны - все слились в восторженном ликовании.Немного жаль хорватов - они провели достойный матч.И в заключение собственно тема моего блога - карты, которые я жду на этой неделе:несколько карт категории Business к ЧМ прошли пока мимо меня, но я их ищу:И вот еще видела пару картинок, но информации о выпуске не нашла. Если кто-то в курсе, буду признательна за информацию: