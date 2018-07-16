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Мундиаль! Праздник окончен...

16.07.2018 12:02 2 4 190 просмотров
"Лучший в истории" Чемпионат Мира по футболу завершен.
Спасибо всем командам, подарившим нам отличную игру!
Даже те, кто в обычной жизни не имеет отношения к футболу, включились в процесс.
Вся моя семья, включая кота, вчера смотрела великолепный динамичный финальный матч.
Ощущение праздника было весь этот месяц - и потрясающие яркие болельщики на улицах Российских городов, и вечно поющая Никольская улица в Москве, и переполненные фан-зоны - все слились в восторженном ликовании.
Немного жаль хорватов - они провели достойный матч.
И в заключение собственно тема моего блога - карты, которые я жду на этой неделе:


несколько карт категории Business к ЧМ прошли пока мимо меня, но я их ищу:



И вот еще видела пару картинок, но информации о выпуске не нашла. Если кто-то в курсе, буду признательна за информацию:

Комментарии 2

Екатерина Володина  (VEI)
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Кстати, если я упустила какой-либо из дизайнов карт к ЧМ 2018 в четырех последних постах, буду очень признательна вам за информацию! Чтобы искать, надо знать что ищешь!
Behc  (Behc)
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Такое ощущение, что футболисты на карты Альфы, ВТБ и Сбербанка прибежали прямо из Визы. smile:)
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