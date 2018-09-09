Москва871! С Днем Рождения, любимый город!

В День Рождения столицы решила показать вам обзор карт с видами и символами Москвы.Что первое приходит на ум, при упоминании о Москве, любому человеку? конечно Кремль и Красная Площадь с Собором Василия Блаженного.А Московские высотки? я сейчас про 7 сталинских высоток, а не про то, что строится везде, где есть хоть какой-нибудь клочок земли...от взгляда на эту красоту дух захватывает...А вы знали, что на картах Газпромбанка фотографии перевернуты?Вот это МИД со стороны Новинского бульвара. НО МИД должен быть слева! фотографию просто перевернули зеркально...А здесь моя любимая Котельническая высоткая очень люблю карты с изображениями Москвы и видами старой МосквыПро то, что к этой карте я очень нежно отношусь, Вы уже знаете:Ну и в довесок одна из первых карт МКБ из моей коллекции с символами МосквыС Праздником, москвичи!UPD: как обещала, карта Банка Москвы с куполами Собора Василия Блаженного. Мне очень нравится, что здесь он не разноцветный, а эффект объема достигается только оттенками., еще раз СПАСИБО!