Москва871! С Днем Рождения, любимый город!

В День Рождения столицы решила показать вам обзор карт с видами и символами Москвы.
Что первое приходит на ум, при упоминании о Москве, любому человеку? конечно Кремль и Красная Площадь с Собором Василия Блаженного.
А Московские высотки? я сейчас про 7 сталинских высоток, а не про то, что строится везде, где есть хоть какой-нибудь клочок земли...
от взгляда на эту красоту дух захватывает...
А вы знали, что на картах Газпромбанка фотографии перевернуты?
Вот это МИД со стороны Новинского бульвара. НО МИД должен быть слева! фотографию просто перевернули зеркально...
А здесь моя любимая Котельническая высотка
я очень люблю карты с изображениями Москвы и видами старой Москвы
Про то, что к этой карте я очень нежно отношусь, Вы уже знаете:
Ну и в довесок одна из первых карт МКБ из моей коллекции с символами Москвы
С Праздником, москвичи!
UPD: как обещала, карта Банка Москвы с куполами Собора Василия Блаженного. Мне очень нравится, что здесь он не разноцветный, а эффект объема достигается только оттенками. ICEiNET, еще раз СПАСИБО!
Комментарии 7
Красивый город, и карты красивые
Очень красивая подборка.
Спасибо, друзья! я очень старалась!
Супер подборка!
Спасибо! Если Вам нравится, можете поставить лайк, мне будет приятно ))
Кстати, вспомнила сейчас про ооооочень интересные карты в тему от Банка Москвы и ВТБ, о которых узнала благодаря ICEiNet. Благодаря ему же, одна даже есть в коллекции, на днях покажу!
И БМ и ВТБ очень ищу такие карты...