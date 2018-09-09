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#Москва871! С Днем Рождения, любимый город!

09.09.2018 22:19 7 3 611 просмотров
В День Рождения столицы решила показать вам обзор карт с видами и символами Москвы.
Что первое приходит на ум, при упоминании о Москве, любому человеку? конечно Кремль и Красная Площадь с Собором Василия Блаженного.





А Московские высотки? я сейчас про 7 сталинских высоток, а не про то, что строится везде, где есть хоть какой-нибудь клочок земли...
от взгляда на эту красоту дух захватывает...
А вы знали, что на картах Газпромбанка фотографии перевернуты?
Вот это МИД со стороны Новинского бульвара. НО МИД должен быть слева! фотографию просто перевернули зеркально...


А здесь моя любимая Котельническая высотка



я очень люблю карты с изображениями Москвы и видами старой Москвы



Про то, что к этой карте я очень нежно отношусь, Вы уже знаете:


Ну и в довесок одна из первых карт МКБ из моей коллекции с символами Москвы


С Праздником, москвичи!

UPD: как обещала, карта Банка Москвы с куполами Собора Василия Блаженного. Мне очень нравится, что здесь он не разноцветный, а эффект объема достигается только оттенками. ICEiNET, еще раз СПАСИБО!

Комментарии 7

Екатерина Володина  (VEI)
#
Цитата
Валентин Лукин пишет:
Красивый город, и карты красивые

Цитата
Вячеслав Лихачев пишет:
Очень красивая подборка.


Спасибо, друзья! я очень старалась!
Андрей  (grfand)
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Супер подборка!
Екатерина Володина  (VEI)
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Цитата
Андрей пишет:
Супер подборка!

Спасибо! Если Вам нравится, можете поставить лайк, мне будет приятно smile:)))

Кстати, вспомнила сейчас про ооооочень интересные карты в тему от Банка Москвы и ВТБ, о которых узнала благодаря ICEiNet. Благодаря ему же, одна даже есть в коллекции, на днях покажу! smile:uncap:
Екатерина Володина  (VEI)
#
Добавила фото карты Банка Москвы. В галерее дизайнов есть фото карт ВТБ на эту тему




И БМ и ВТБ очень ищу такие карты...
Андрей  (ICEiNet)
#
Ищущий да обрящет!
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