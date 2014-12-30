определенные

определенных

определенное

определенных

определенных

лоб не кончится

Никогда ничего не писал, но увиденная картина заставила меня задуматься о многом, в том числе о том, что делают с народом русским банки нахальные...Так, вчера в течение дня дважды пытался прорваться в МАСТ на Земляном Валу - все без толку. Сотрудники клиентов пачками в офисе закрывали, и деньги выдали как я понял не всем желающим. Но призадумался я о другом.У банков иногда очень непонятная логика расположения офисов. Но порой создается ощущение, чтоофисыбанков не случайно появляются ввремя вместах, например у офисовбанков-конкурентов. Да и каких конкурентов!?Так, на Земляном Валу под офисом МАСТа внезапно поселилась ЮГРА (уровнем ниже, в подвале). Как говорится, и место хлебное, и... МАСТ рядомДля запуганных клиентов, в панике раздумывающих, куда бы пристроить свои пожитки, которые еще нужно суметь забрать из МАСТа, реклама с процентами в 22 пункта от ЮГРЫ служила как капкан для медведя, было заметно как мечты особо размечтавшихся слюнными потоками спускались к входной двери ЮГРЫ, тем самым создавая непрочную скользкую корку льда, ступив на которою можно подскользнуться и серьезно ушибиться.Но разве кто-то задумывается о последствиях, - что вскоре, возможно, придется простаивать на том же самом месте только уровнем ниже, у той самой двери с обещаниями в 22% по вкладам, и точно также, как и сегодня у МАСТа, переживать и бояться за судьбу своих кровнозаработанных!?Да,побеждает!Если честно, поражает настойчивость и способность русского народа к стойкости от долбежки по лбу черенком грабель, по которым он сам практически намеренно ходит и других путей не ищет. Получается, что среднестатистический россиянин готов выдерживать грабельные натиски покаЗа этот год имхо у многих уже вошли в привычку простаивания в очередях возле дверей преддефолтных банков, гарантирующих горы золотые. Но, с другой стороны. какая есть альтернатива!?