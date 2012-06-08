Морфология “продающих” слов : "лояльность"

Еще одна популярная тема мая, которую я для себя отметил - поиск новых методов привлечения клиента, а также определение предела возможности использования "программ лояльности". Вот как раз к слову "лояльность" у меня уже давно возникли вполне определенные "претензии", которые я и попытался описать в данной заметке:
Сразу же выпишем определения лояльности из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%FF%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC ), они нам пригодятся:
Лоя́льность (фр. loyal — верный):
• Лояльность — верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная, внешняя).
• Лояльность — корректное, благонадежное отношение к кому-либо или чему-либо.
• Лояльность — безусловные: положительное отношение и эмоциональная привязанность, являющиеся определяющими факторами при принятии любых решений, касающихся объекта лояльности.
• Потребительская лояльность — приверженность покупателей торговой марке, мотивированная прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то же изделие, товар или пользоваться одной и той же услугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы.
По-моему это понятие настолько плотно проникло в банковский бизнес, что теперь не походит ни одного дня, чтобы кто-то из банков не заявил, что он стал еще более лоялен к клиентам… а некоторые даже умудряются включить это слово в название своих продуктов (http://www.sberex.ru/deposit/616 или http://www.creditcase.ru/otp-bank/kreditnie-karti/bank-vozrogdenie-kreditnaya-karta-klassik-loyalniy.html) – настолько оно кажется удачным… Собственно срабатывает правило – если ты веришь в то, что ты говоришь, то и люди тебе верят… соответственно клиенты тоже уверены, что под лояльностью кроется что-то “исключительно позитивное” для них…
Однако одно увиденное мной выражение, почему то меня смутило: “А вот создать условия для сотрудника, при которых ему будет комфортно работать с клиентом - повлечет большую лояльность при работе”… Наверное, дело в контексте, ведь получается, что лояльность не является первопричиной – она следствие факторов, которые должны сложиться у сотрудника и без которых появление лояльности не возможно. Тут необходимо обратить внимание на первое определение – точно также как и законы нельзя соблюдать наполовину, точно также и лояльность не может быть частичной. То есть пока сотруднику не будет комфортно – лояльности к клиентам не будет, хотя тот смысл, в котором это слово обычно употребляется, подразумевает, что сначала появляется лояльность (как принцип работы), а потом уже сотрудники подстраивают свои условия работы так, чтобы сохранить лояльность для клиентов при любых остальных внешних и внутренних факторах…
Первые ассоциации, которые возникают: лояльность = скидка = уступка = одолжение...
Проведем такой тест – подставим слова лояльность и схожие с ним по смыслу (как в прямом, так и в переносном виде) в один контекст с фразой “банк может себе позволить”:
- банк может себе позволить проявить лояльность к клиенту
- банк может себе позволить сделать одолжение клиенту
- банк может себе позволить проявить внимание к клиенту
- банк может себе позволить проявить вовлеченность в процессе решения проблем клиента
Очевидно, что два последние выражения выглядят корявыми… ну просто потому, что нельзя волноваться за что-то только из-за того, что хочется волноваться… это же должно быть состояние души… А вот “позволить себе проявить лояльность к клиенту” – даже слух не режет… В итоге получается:
- банк может себе позволить проявить лояльность к клиенту
- банк может себе позволить сделать одолжение клиенту
- банк может себе позволить проявить внимание к клиенту
- банк может себе позволить проявить вовлеченность в процессе решения проблем клиента
Выделенные выражения можно считать синонимичными. А вот тут то и кроется правда – ведь слово “одолжение” уже не такое уж и клиентоориентированное, как “лояльность”…
Вернемся к первым двум определениям… в первом даже есть отдельная оговорка о том, что “верность может быть, в том числе, и формальной”, а второе этого не отрицает, так как говорит скорее об отсутствии желания “делать что-то во вред”, чем даже, хотя бы, о банальном уважении…
Третье определение для меня не столько неожиданность (хотя больше ни в каких самостоятельных источниках я его не увидел), сколько закономерность – это слово давно используют не в том значение, которое оно отражает… а тут уж как про всем известного попа: “Лояльность?.. Ну значит лояльность чуть ли не до щенячьей верности и фанатичного преклонения”…
А вот четвертое определение уже дает понимание, что же такое лояльность – это выбор чего либо исключительно исходя из субъективной симпатии… Сами понимаете, что в таком контексте банк никак не может быть лояльным к клиенту, по той простой причине, что у него нет выбора… У клиента – есть, а у банка – нет…
Обратимся, наконец, к классику
А.Солженицын, Архипелаг ГУЛаг: “… -- Антисоветчина -- была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги -- нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше -- в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями как подобает советским гражданам!...”
Странновато, согласитесь, было бы интерпретировать слово лояльность в отношении режима, который готов тебя расстрелять, как высокую степень заботы об этом самом режиме… Кстати, тут уже лояльность горазо больше приравнивается к "вынужденному терпению чего либо", чем даже к одолжению...
При этом совсем убирать слово лояльность из банковского лексикона смысла нет, так как в ряде случаев его использование оправдано, например, когда банк идет на встречу клиенту и не взымает с него штрафы за просрочку, о которых, например, прописано в кредитном договоре. Вот тут точно проявляется лояльность… Но рекламировать свои продукты, уточняя, что их условия максимально лояльны к клиенту, по факту означает, что банк не продает свои услуги, а выставляет их в качестве эдакой золотой коровы, к которой, так и быть, клиенту разрешают прикоснуться…
Комментарии 9
в итоге, выпуская продукт, банковские маркетологи потом удивляются - а почему не была получена соответствующая отдача...
да и вообще порой складывается впечатление, что весь смысл банковской работы заключается в том, чтобы все было красиво "на бумажке" (в отчетах, в презентациях, в пресс-резилах), а на деле уж как нить само собой все случится...
Самое правильное толкование сохранилось в Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) (где её теперь найдёшь?), но не в её электронном варианте.
Лояльность - это корректное, благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.
В том числе:
- власти к своему народу,
- народа - к законам,
- клиентов - к компаниям,
- компаний - к клиентам,
...
Все остальные трактовки - от лукавого.
Кста: это я про ссылку
да и слово то нерусское, а перевести "loyal" как корректный/благожелательный - врятли у кого язык повернется
зы у меня ссылка нормально работает
Вот только беда: мы хотим чтобы в оперзале нам больше внимания уделяли, рассказывали больше, про интернет-банк, про кредиты ... А они (операционисты) умеют только показывать где расписаться и рассказывать что написать нужно...
Хотя часто и этого бывает достаточно.