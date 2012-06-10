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Социальная ответственность поп-банкиров

10.06.2012 19:43 47 1 611 просмотров
Поводом для написания заметки стало найденное в твиттере известного российского бизнесмена сообщение:
"Считаю что в честь 50-летия Виктора Цоя, ул.Рубинштейна нужно переименовать в его честь.Там был рок клуб, а кто такой Рубинштейн, я не знаю." (с) Oleg Tinkov



Меня лично возмущает две вещи:
1. "Пропаганда революционных настроений". Желание поменять старое на новое по причине "мне не нравится" или еще хуже "я не понимаю/я не знаю" - вполне сравнимо с замашками новорусских "недореволюционеров". Личная некомпетентность г-на Тинькова, который не знает А.Г.Рубинштейна (я тоже не знал, но не поленился изучить доступные в Интернете материалы), одного из величайших, между прочим, российских музыкальных деятелей - его личная проблема.
2. То что Тиньков купил для собственной рекламы имя Виктора Цоя (хотя у меня большие сомнения, что песня "дальше действовать будем мы" была про тех представителей страны, которых представляет г-н Тиньков) не дает ему право использовать это имя для раскрутки собственного имиджа и привлечения в ряды своих сторонников людей, искренне любящих и почитающих Цоя и его творчество.

Комментарии 47

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Г-н Тинькофф может позволить себе иметь своё собственное мнение, даже если и не знает на самом деле кто такой Рубинштейн.

"Иметь своё мнение"- слишком большая обуза для многих, привыкших мыслить под одну гребёнку.
Своё мнение - это сотни (а иногда и тысячи) серых соглядатаев, критиканов и пустых болтунов, единственная цель которых не столько покусать и испачкать, сколько уравнять выскочку со всеми остальными.

Но я бы улицу не переименовывал - назвал бы какую-нибудь новую.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
перечитайте еще раз название заметки...
представьте себе, что было бы, если бы, например, "свое мнение" имели учителя истории, учителя математики...
в данном случае разницы совершенно никакой, так как Олег Тиньков позиционирует себя (и это сам регулярно подчеркивает) как пример для всех и молодежи в частности...
процитирую комментарий на данное сообщение моего знакомого, у которого, в отличии от меня, и уважения к г-ну Тинькову больше, и "привязанность" к оппозицинным настроениям сильнее: "Согласен, не первый случай. Уважаемый мной человек как профессионал, но ведет себя иногда как гопник с района)) (с) А.А.Шевченко"
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"учителя истории, учителя математики" тоже имеют своё право на мнение, но не по вопросам утверждённой методики обучения. Во всех остальных - сколько угодно.
Не каждый из их имеет возможность это право провозгласить. А Тинькофф может.
Чего и всем нам желаю.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
ничего не путаете? может быть речь идет не о методиках, а об утвержденных материалах, которые нельзя менять? иначе окажется, что учителя начнут рассказывать, что во второй мировой войне победили фашисты (что кстати и происходило не так давно на Украине)...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Если кто-то пытается менять местами, искажать или фальсифицировать факты - это не собственное мнение, а нечто совсем другое. Об этом не может быть и речи.

Я действительно говорю об утверждённых правилах, способах изложения, контроля и проч., которые как раз и называются методикой.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
так в чем в итоге по Вашему разница между методикой и материалом? к чему можно применять "собственное мнение", а к чему нет? а то скинули всё в одну кучу...
тот же Тиньков, пытаясь представить Рубинштейна как человека, который не достоин того, чтобы его именем называлась улица, искажает как раз таки исторические факты по собственному усмотрению (причем сознаваясь, что делает это не по объективным причинам, а просто потому что "не знает" (с) исторической действительности)...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Дублирую чужой пост из форума:
Цитата
Сэймперсун (также саемперсун, самепёрсун, Семён Пёрсунов, Сёма, Сёмочка, Сруль Моисеевич, Семён Семёныч и т. п., от англ. same person) — обозначение Анонимуса, который, пользуясь общепринятой на имиджбордах анонимностью, выдаёт себя за целую кучу народу. Новейший синоним — samefag.

Вы все еще хотите пробудить разум в "Семене Семеновиче"?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
раз человек что-то делает, значит это ему для чего то нужно smile:) Интернет на то и открытая площадка, чтобы тут любой нашел то что ищет: умный - правду, глупый - подтверждение своей глупости smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Про методику я достаточно внятно всё сказал. Раскрывать суть термина «факт» не считаю необходимым. Что для вас означает слово «материалы» выяснять не собираюсь.
С г-ном Тиньковым мы не знакомы и вряд ли когда будем. Защищать его не собираюсь. Может это пиар ход такой!

Но караван идёт, а собаки лают.
Я это понимаю. Отдавая должное каравану, никогда не встану на сторону собак, хоть «улицу сам бы не переименовывал, а назвал бы какую-нибудь новую».
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
в том то и дело, что сказали... сказали что правила и способы изложения - это и есть методика... а чуть раньше сказали, что учителя по своему усмотрению могут менять всё кроме методики...
так вот я и спрашиваю, раз уж материалы (они же факты) не входят в методику, то допустимо их изменение или нет? от Вас по данному вопросу как минимум два противоположных ответа последовало (11.06.2012 22:03 Во всех остальных - сколько угодно. и 11.06.2012 22:21 Об этом не может быть и речи.), вот я и пытаюсь понять, какой правильный...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не наводите тень на плетень!
Или, как говорит ваш духовный приятель - не кормите тролля.

В том, что вы только что написали нет ни одного МОЕГО слова.
И ни одной моей мысли...
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
я специально даты Ваших сообщений привел, чтобы не возникло недопонимания...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы, уважаемый, настолько зафлудились, что не только потеряли свою генеральную линию, но и реальность происходящего.

Даты моих сообщений вещь ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, но суть и содержание самих сообщений они никак не изменят.
Выпишите их (сообщения) отдельно и можете поворачивать хоть с ног на голову, хоть шиворот-навыворот - вашего толкования моих слов там нет. ТОЧКА.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
в общем то я всего лишь разместил сообщение в своем блоге, а комментировать его (aka "флудить") начали Вы... тем более не понимаю смысла написанного, если оно означает не то что по факту написано и то что видят все окружающие, а то что Вы думали, когда писали, но почему то не смогли доходчиво переложить это на конкретные слова...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Вы, уважаемый, настолько зафлудились,
smile:rofl: smile:ura:
Хех, это что-то новенькое - автор блога зафлудился! Браво!!! Бис!!! smile:-X smile:fool:
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
караван идёт, а собаки лают

Ну мы пошли ... smile:oops:
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Про методику я достаточно внятно всё сказал.Я говорю об утверждённых правилах, способах изложения, контроля и проч., которые как раз и называются методикой.

Ну-с, проверим сие спорное утверждение.
Цитата
Обучение как взаимодействие обучающего и обучающихся обусловлено как его целью - обеспечить усвоение младшим поколением накопленного обществом социального опыта, воплощенного в содержании образования, так и целями развития индивидуальности и социализации личности.
И.Я. Лернер дает следующее определение метода обучения: метод обучения как способ достижения цели обучения представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению социального опыта.

Штанга! Попробуйте еще раз.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Г-н Тинькофф может позволить себе иметь своё собственное мнение, даже если и не знает на самом деле кто такой Рубинштейн.
smile:yep:
А позвольте полюбопытствовать - с какой суммы на счету дозволено иметь СВОЕ мнение? А Вы лично имеете эту сумму? А как же с главным принципом демократии - каждый имеет право на собственное мнение? За какую сумму покупается и продается это право?
А так да, иметь свое мнение каждый имеет право где угодно, как угодно и сколько угодно.
Цитата
Ведь каждый, право, имеет право
На все, что слева и все, что справа
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А кто такой Тиньков?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И это надо знать?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
нет конечно... но так получилось, что многие мои друзья почему то сильно увлеклись и г-ном Тиньковым личном и что еще хуже - его мыслями, среди которых мелькают и такие: "Бреммер, Рубини: Россию пора игнорировать http://vedomosti.ru/~ayZ via @Vedomosti я не знаю кто эти парни, но они чертовски правы) (с) Oleg Tinkov"
переубеждать на словах - не получается, приходится искать факты...
зы ну и просто как фаната Цоя меня откровенно раздражают попытки использования его имени для самопиара...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Увлечение чужими мыслями до добра не доводит! К тому много примеров.
ЗЫ кстати, Тиньков в депутаты не записался?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
до недавних выборов он открещивался от политики, но после того, как прошло IPO фейсбука и он понял, что есть в мире бизнесмены и покруче, г-н Тиньков явно нащупал в себе определенные комплексы и теперь ищет себя на поприще "революционера", всячески "сочуствуя" оппозиции:
"Чисто мракобесы.Убрали Собчак отовсюду,отозвали лицензию у опозиционера Гудкова,арестовывают протестантов и наезжают на Запад. #агония чтоль (с) Oleg Tinkov"
"Наняли бы меня, я бы им красиво всё накрутил и разрулил. Я это имел ввиду) а у них долбоёбы всем рулят, хахахаха (с) Oleg Tinkov"
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А сумму найма не озвучил?)))
ЗЫ увлечение ненормативной лексикой, так же как и твиттером - моветон
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
я так понимаю он готов за чисто символическую сумму - "не корысти ради, а токмо во спасение страны от мракобесов" smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Насколько "символическая"?)))
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
ну так чтобы Цукенберга переплюнуть в списке Форбс, не меньше smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тогда "похвальное" стремление!)))
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
главное чтоб психику молодежи не разрушал... про то и тема...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Согласен!
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
арестовывают протестантов
smile:help:
Нда-с, вот так и начинаются "войны за веру"! Лучше бы он нанял толкового и главное - грамотного журналиста для писанины в твиттерах. Спутать протестантов с протестующими ... Пожалуй, его американским друзьям это будет непонятно. Интересно, он топ-менеджеров лично в банк отбирает?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
что называется "свежим взглядом"... а я на это внимание то и не обратил smile:)
не думаю, что кто-то за него пишет... судя по его лекциям студентам (ссылки на видео которых он выкладывал в собственном ЖЖ), подобные фразы - это "всё его, родное"... чем он, кстати, наверняка очень гордится...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Да уж лучше бы писали за него. У Черномырдина хоть забавно получалось ... smile:D
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
И это надо знать?

smile:D Произносится с большим сомнением в голосе.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вспомнил, кто это - спамер! Мне в почту от него какой-то спам приходит!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Лично с Тиньковым не знаком, за его ростом и развитием не слежу, но кое-какие его шаги заценил. Считаю его "белой вороной" с весьма заманчивыми перспективами.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Виктор Цой. "Дальше действовать будем мы!"

Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив,
Мы хотим жить, мы живучи, как кошки.
И вот мы пришли заявить о своих правах: "Да!"
Слышишь шелест плащей - это мы...

Дальше действовать будем мы!

Мы родились в тесных квартирах новых районов,
Мы потеряли невинность в боях за любовь.
Нам уже стали тесны одежды,
Сшитые вами для нас одежды,
И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше...

Дальше действовать будем мы!

Я не фанат Цоя, какие-то его вещи мне нравятся, какие-то - нет. Какие-то его поступки я понимаю, каким-то не вижу оправдания. Но я против того, чтобы память о человеке продавалась и покупалась, чтобы его словам придавался искажающий их смысл оттенок. Тем более, когда слова из песни рок-музыканта используются в коммерческих целях ... Моветон. Нет, хуже - поношение его памяти.
Никакой связи смысла песни с рекламным применением одной фразы не вижу.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
...не дает ему право использовать это имя для раскрутки собственного имиджа и привлечения в ряды своих сторонников людей, искренне любящих и почитающих Цоя и его творчество.

Да уж скорее такое использование имени Виктора Цоя скорее приведет к отторжению, чем к привлечению.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вы знаете, мне это сообщение в твиттере напоминает историю с группой Pussy Riot.
И комментарий бывшего президента РФ (теперь премьера). "Ну Вы знаете они добились чего хотели. Теперь они популярны".
То что предлагает господин Тиньков скорее всего не случится. Вроде как улицы за деньги у нас не переименовывают. Да и кто такой Рубинштейн он наверное уже знает (в Википедии посмотрел).
Но своего он добился. Об нем в очередной раз говорят.
А пользоваться его банковскими продуктами не хочется. Ничего конкурентного в них не увидел. Я подумал сначала, что если банк не имеющий отделений не имеет и издержек, а значит и ставки по кредитам должны быть маленькие. Ан нет... ставки просто АТОМНЫЕ. И интерес к этому учреждению господина Тинькова сразу пропал.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
понимаете, тут дело то в другом... сравнивать Тинькова и Pussy Riot не совсем корректно, так как первый уже сам по себе достаточно "раскрученный бренд"... и клиентов в него в банке много, и книги он пишет, и лекции в ВУЗах читает...
а вот что он со своей известностью делает - это уже другой вопрос... собственно мне и не нравится конкретно то, как он пытается использовать свое имеющееся влияние на умы отдельных групп населения...

зы по поводу ставок согласен... но так уж получилось, что в России пока что еще не начали выбирает из-за стоимости продукта... много раз обжигавшись на "бесплатном сыре" многие все таки уже ищут в первую очередь качество и удобство... хотя рано или поздно именно стоимость ресурсов вытеснит ТКС с рынка (мы это как раз обсуждаем в параллельной теме smile:) )...
Павел Серебряков  (auster)
#
А мне нравится ответ Konstantin на сообщение г-на Тинькова, на вашем скрине к теме в самом начале))) Про Грефа smile:)

Про песню: Реально купил и даже не понял что купил, хотя сейчас именно модно быть "революционером", песня рок-музыканта, который заявляет о том, что "низы придут и все изменят" не логично вписывается в стратегию "богатого рубаха-парня банкира", у которого в кабинете 4 метровые картины стоимостью в несколько сотен тысяч баксов и который открывает шампанское за 1000$ чтобы отпраздновать милионную карту...

Может быть скромнее нужно и можно быть? smile:)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
мне тоже комментарий понравился smile:) я специально его случайно зацепил smile;)
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