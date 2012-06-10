Социальная ответственность поп-банкиров

Поводом для написания заметки стало найденное в твиттере известного российского бизнесмена сообщение:
"Считаю что в честь 50-летия Виктора Цоя, ул.Рубинштейна нужно переименовать в его честь.Там был рок клуб, а кто такой Рубинштейн, я не знаю." (с) Oleg Tinkov
Меня лично возмущает две вещи:
1. "Пропаганда революционных настроений". Желание поменять старое на новое по причине "мне не нравится" или еще хуже "я не понимаю/я не знаю" - вполне сравнимо с замашками новорусских "недореволюционеров". Личная некомпетентность г-на Тинькова, который не знает А.Г.Рубинштейна (я тоже не знал, но не поленился изучить доступные в Интернете материалы), одного из величайших, между прочим, российских музыкальных деятелей - его личная проблема.
2. То что Тиньков купил для собственной рекламы имя Виктора Цоя (хотя у меня большие сомнения, что песня "дальше действовать будем мы" была про тех представителей страны, которых представляет г-н Тиньков) не дает ему право использовать это имя для раскрутки собственного имиджа и привлечения в ряды своих сторонников людей, искренне любящих и почитающих Цоя и его творчество.
Комментарии 47
"Иметь своё мнение"- слишком большая обуза для многих, привыкших мыслить под одну гребёнку.
Своё мнение - это сотни (а иногда и тысячи) серых соглядатаев, критиканов и пустых болтунов, единственная цель которых не столько покусать и испачкать, сколько уравнять выскочку со всеми остальными.
Но я бы улицу не переименовывал - назвал бы какую-нибудь новую.
представьте себе, что было бы, если бы, например, "свое мнение" имели учителя истории, учителя математики...
в данном случае разницы совершенно никакой, так как Олег Тиньков позиционирует себя (и это сам регулярно подчеркивает) как пример для всех и молодежи в частности...
процитирую комментарий на данное сообщение моего знакомого, у которого, в отличии от меня, и уважения к г-ну Тинькову больше, и "привязанность" к оппозицинным настроениям сильнее: "Согласен, не первый случай. Уважаемый мной человек как профессионал, но ведет себя иногда как гопник с района)) (с) А.А.Шевченко"
Не каждый из их имеет возможность это право провозгласить. А Тинькофф может.
Чего и всем нам желаю.
Я действительно говорю об утверждённых правилах, способах изложения, контроля и проч., которые как раз и называются методикой.
тот же Тиньков, пытаясь представить Рубинштейна как человека, который не достоин того, чтобы его именем называлась улица, искажает как раз таки исторические факты по собственному усмотрению (причем сознаваясь, что делает это не по объективным причинам, а просто потому что "не знает" (с) исторической действительности)...
Вы все еще хотите пробудить разум в "Семене Семеновиче"?
С г-ном Тиньковым мы не знакомы и вряд ли когда будем. Защищать его не собираюсь. Может это пиар ход такой!
Но караван идёт, а собаки лают.
Я это понимаю. Отдавая должное каравану, никогда не встану на сторону собак, хоть «улицу сам бы не переименовывал, а назвал бы какую-нибудь новую».
так вот я и спрашиваю, раз уж материалы (они же факты) не входят в методику, то допустимо их изменение или нет? от Вас по данному вопросу как минимум два противоположных ответа последовало (11.06.2012 22:03 Во всех остальных - сколько угодно. и 11.06.2012 22:21 Об этом не может быть и речи.), вот я и пытаюсь понять, какой правильный...
Или, как говорит ваш духовный приятель - не кормите тролля.
В том, что вы только что написали нет ни одного МОЕГО слова.
И ни одной моей мысли...
Даты моих сообщений вещь ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, но суть и содержание самих сообщений они никак не изменят.
Выпишите их (сообщения) отдельно и можете поворачивать хоть с ног на голову, хоть шиворот-навыворот - вашего толкования моих слов там нет. ТОЧКА.
Хех, это что-то новенькое - автор блога зафлудился! Браво!!! Бис!!!
Ну мы пошли ...
Ну-с, проверим сие спорное утверждение.
И.Я. Лернер дает следующее определение метода обучения: метод обучения как способ достижения цели обучения представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению социального опыта.
Штанга! Попробуйте еще раз.
А позвольте полюбопытствовать - с какой суммы на счету дозволено иметь СВОЕ мнение? А Вы лично имеете эту сумму? А как же с главным принципом демократии - каждый имеет право на собственное мнение? За какую сумму покупается и продается это право?
А так да, иметь свое мнение каждый имеет право где угодно, как угодно и сколько угодно.
На все, что слева и все, что справа
переубеждать на словах - не получается, приходится искать факты...
зы ну и просто как фаната Цоя меня откровенно раздражают попытки использования его имени для самопиара...
ЗЫ кстати, Тиньков в депутаты не записался?
"Чисто мракобесы.Убрали Собчак отовсюду,отозвали лицензию у опозиционера Гудкова,арестовывают протестантов и наезжают на Запад. #агония чтоль (с) Oleg Tinkov"
"Наняли бы меня, я бы им красиво всё накрутил и разрулил. Я это имел ввиду) а у них долбоёбы всем рулят, хахахаха (с) Oleg Tinkov"
ЗЫ увлечение ненормативной лексикой, так же как и твиттером - моветон
Нда-с, вот так и начинаются "войны за веру"! Лучше бы он нанял толкового и главное - грамотного журналиста для писанины в твиттерах. Спутать протестантов с протестующими ... Пожалуй, его американским друзьям это будет непонятно. Интересно, он топ-менеджеров лично в банк отбирает?
не думаю, что кто-то за него пишет... судя по его лекциям студентам (ссылки на видео которых он выкладывал в собственном ЖЖ), подобные фразы - это "всё его, родное"... чем он, кстати, наверняка очень гордится...
Произносится с большим сомнением в голосе.
Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив,
Мы хотим жить, мы живучи, как кошки.
И вот мы пришли заявить о своих правах: "Да!"
Слышишь шелест плащей - это мы...
Дальше действовать будем мы!
Мы родились в тесных квартирах новых районов,
Мы потеряли невинность в боях за любовь.
Нам уже стали тесны одежды,
Сшитые вами для нас одежды,
И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше...
Дальше действовать будем мы!
Я не фанат Цоя, какие-то его вещи мне нравятся, какие-то - нет. Какие-то его поступки я понимаю, каким-то не вижу оправдания. Но я против того, чтобы память о человеке продавалась и покупалась, чтобы его словам придавался искажающий их смысл оттенок. Тем более, когда слова из песни рок-музыканта используются в коммерческих целях ... Моветон. Нет, хуже - поношение его памяти.
Никакой связи смысла песни с рекламным применением одной фразы не вижу.
Да уж скорее такое использование имени Виктора Цоя скорее приведет к отторжению, чем к привлечению.
И комментарий бывшего президента РФ (теперь премьера). "Ну Вы знаете они добились чего хотели. Теперь они популярны".
То что предлагает господин Тиньков скорее всего не случится. Вроде как улицы за деньги у нас не переименовывают. Да и кто такой Рубинштейн он наверное уже знает (в Википедии посмотрел).
Но своего он добился. Об нем в очередной раз говорят.
А пользоваться его банковскими продуктами не хочется. Ничего конкурентного в них не увидел. Я подумал сначала, что если банк не имеющий отделений не имеет и издержек, а значит и ставки по кредитам должны быть маленькие. Ан нет... ставки просто АТОМНЫЕ. И интерес к этому учреждению господина Тинькова сразу пропал.
а вот что он со своей известностью делает - это уже другой вопрос... собственно мне и не нравится конкретно то, как он пытается использовать свое имеющееся влияние на умы отдельных групп населения...
зы по поводу ставок согласен... но так уж получилось, что в России пока что еще не начали выбирает из-за стоимости продукта... много раз обжигавшись на "бесплатном сыре" многие все таки уже ищут в первую очередь качество и удобство... хотя рано или поздно именно стоимость ресурсов вытеснит ТКС с рынка (мы это как раз обсуждаем в параллельной теме )...
Про песню: Реально купил и даже не понял что купил, хотя сейчас именно модно быть "революционером", песня рок-музыканта, который заявляет о том, что "низы придут и все изменят" не логично вписывается в стратегию "богатого рубаха-парня банкира", у которого в кабинете 4 метровые картины стоимостью в несколько сотен тысяч баксов и который открывает шампанское за 1000$ чтобы отпраздновать милионную карту...
Может быть скромнее нужно и можно быть?