Социальная ответственность поп-банкиров

Поводом для написания заметки стало найденное в твиттере известного российского бизнесмена сообщение:"Считаю что в честь 50-летия Виктора Цоя, ул.Рубинштейна нужно переименовать в его честь.Там был рок клуб, а кто такой Рубинштейн, я не знаю." (с) Oleg TinkovМеня лично возмущает две вещи:1. "Пропаганда революционных настроений". Желание поменять старое на новое по причине "мне не нравится" или еще хуже "я не понимаю/я не знаю" - вполне сравнимо с замашками новорусских "недореволюционеров". Личная некомпетентность г-на Тинькова, который не знает А.Г.Рубинштейна (я тоже не знал, но не поленился изучить доступные в Интернете материалы), одного из величайших, между прочим, российских музыкальных деятелей - его личная проблема.2. То что Тиньков купил для собственной рекламы имя Виктора Цоя (хотя у меня большие сомнения, что песня "дальше действовать будем мы" была про тех представителей страны, которых представляет г-н Тиньков) не дает ему право использовать это имя для раскрутки собственного имиджа и привлечения в ряды своих сторонников людей, искренне любящих и почитающих Цоя и его творчество.