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РУ-банкинг Экспресс

13.06.2012 08:23 39 1 194 просмотра
в это хитроумное название я попытался вместить всё то поле на котором будет успердно трудиться новый банк - ВТБ Экспресс... о появлении данного чуда я узнал прочитав любопытную статью: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3753541

статья меня зацепила как обычно, чисто интуитивно... вот прочитал - и есть ощущение того, что событие данное не рядовое, а значит и есть повод порассуждать, чем это закончится (или в данном случае - как все начнется на пути к светлому будущему российского банкинга)...

теперь, собственно, что же произошло...
банк ВТБ выходит "в поля"... выходит он туда, где нет покровительственного корпората, где канал кросс-продаж помогает разве что в дополнение к чайнику продать кофеварку, и где планы не выполнишь продажей продуктов самому себе, так как на объемы больше влияет количество клиентов, а не их качество - а столько родственников при всем желании не наберешь smile;)
если уж искать место, где сталкиваются лбами лучшие банковские продавцы (кстати выражение "продавцы пылесов" тут уже очень даже уместно), так это subprime (как он обозначен в статье) сектор... тут вам и прямое сравнение в качестве и цене (а как еще, когда на 10 кв.местрах сидят 10 банков), тут вам и скорость рассмотрения (вплоть до того, кто из операционистов быстрее анкету по паспортным данным клиента заполнит), тут вам и конкурс инноваций (где-то партнерская схема уникальная, а где-то деньги на дом привезут)... собственно где конкуренция, там и качественный рост - достаточно вспомнить, что теже Русский Стандарт с Хоум Кредитом начали продвигать клиентоориентированные модели уже тогда, когда Сбер только определялся, кто он - слон или бегемот...
кстати про Сбер... новость давно была о том, что главный банк страны хочет купить Cetelem, но интереса она почему то тогда не вызвала... а вот теперь вспомнить достаточно актуально, так как активизация главного конкурента уж точно заставить поторопиться...
лично у меня сомнений нет, что если Сбер и ВТБ выйдут на рынок экспресс и товарных кредитов, то сделают это вместе - и это хорошо... иначе просто задавили бы массой (стоимостью ресурсов) и никакой пользы для клиентов не было бы... а так будет борьба... раньше она тоже была, но в данном сегменте было меньше ресурсов, чем потребностей... а теперь ресурсов будет больше...
теперь о том, к чему это приведет (imho)...
во-первых и Сбер и ВТБ уже не только на словах, но и на деле научатся качеству обслуживания клиентов (можно даже назвать это навыком "облизывания клиентов")... будет странно, если само собой это не перетечет в другие отделы внутри банков (авто, ипотека, мсб, корпор), что поднимет качество банковского клиентского обслуживания в целом по системе...
во-вторых, очень много будет зависеть от технологий... коленки, честно говоря, давно уже стерлись... у кого-то меньше (тех у кого слабая IT), у кого-то больше (у тех, у кого тоже слабая IT, но есть звание высоко технологичного, полученного за счет большего трения при совершении махинаций инновационного порядка на тех же самых коленках)... в банковский бизнес обязательно придут качественные (не опытные, а именно качественные) специалисты - на чемпионатах мира по программированию будут караулить не только Intel с Google, то и финансисты...
про нынешние системы скоринга я уже где-то писал... так что схемы "а мне когда то бабушка рассказывала" будут вытеснены настоящими интеллектуальными самообучающимися системами...
в-третьих, рано или позно разовые затраты на перевооружение закончатся и конкуренция вернется в ценовую категорию... маржа будет снижаться, эффективность труда будет расти, зарплаты банкиров перестанут будоражить мысли народонаселения... в бизнесе останутся только спецы или идеалисты...
в конце-концов все придет к логическому итогу - банки смирятся со своей обслуживающей ролью и как во всем цивилизованном мире навсегда останутся сферой услуг...
аминь smile:)

Комментарии 39

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
иначе просто задавили бы массой (стоимостью ресурсов) и никакой пользы для клиентов не было бы... а так будет борьба... раньше она тоже была, но в данном сегменте было меньше ресурсов, чем потребностей... а теперь ресурсов будет больше...

В других розничных сегментах никто стоимостью ресурсов не задавлен, не задавят и в этом.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
причин тому много - и качество обслуживания, и физическая невозможность обслужить всех сразу, и "исключительный" скоринг...
но когда надо, может включаться стоимостной ресурс и банк захватывает желаемую им долю рынка... посмотрите что происходит с кредитными картами...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
посмотрите что происходит с кредитными картами...

И что такого с ними происходит?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
за 4 года они с "нуля" вышли в лидеры... через год-два займут свои "законные" 30-40%... без дешевых ресурсов этот процесс бы занял раза в два больше времени...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я связи с "дешевыми" ресурсами не уловил.
И 30-40% чего и от чего?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
сейчас у Сбера 17% рынка, у Русского Стандарта 16%...
сравните условия по продуктам и поймете за счет чего в первую очередь Сбер забрал эти 17%...
30-40% рынка кредитных карт, судя по всему, будет у Сбера через год-два...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
сравните условия по продуктам и поймете за счет чего в первую очередь Сбер забрал эти 17%...

Можно конечно спорить до хрипоты, но я считаю, что Сбер эту долю получил в первую очередь за счет распространения карт среди уже имеющихся клиентов. Стоимость ресурсов тут даже не на третьем месте.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
спорить с тем, что у Сбера самые дешевые ресурсы и он при желании всегда может использовать один только этот инструмент в конкурентной борьбе - тоже смысла нет smile;)
тем более эта аналитика не претендует на точность - важен сам посыл...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Сбера самые дешевые ресурсы и он при желании всегда может использовать один только этот инструмент в конкурентной борьбе - тоже смысла нет

Почему еще остались банки выдающие кредиты? smile:)
А уж про микрофинансы я вообще молчу, у их создателей стоимость ресурсов на порядки выше. smile;)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
потому же, почему до сих пор половина вкладов населения хранится в Сбербанке smile;)
повторюсь, мне мало интересны чьи то доли рынка и кто сколько в итоге кредитов навыдает... меня интересует все, что в моей заметки находится ниже "imho" и выше "аминь" - так вот по моему глубокому убеждению, к счастливому будущему мы придем значительно быстрее, если в сфере экспресс кредитования Сбер будет соперничать в том числе и с ВТБ Экспрессом (точнее наоборот, так как у Сбера вроде какие-то проблемы возникли с покупкой Cetelem)...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Не, конечно все так и будет. smile:)
Только сомнительно мне, что ко всему этому сподвигнет выход бегемотов на микрофинансовый уровень.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
на микрофинансовом уровне конкуренция больше и входной барьер по качеству обслуживания/технологиям выше - есть хотя бы объективные предпосылки для каких-то изменений...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
входной барьер по качеству обслуживания/технологиям выше

Это поэтому в этот сегмент сейчас могут попасть "все кому не лень"?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
в общем то да...
для того чтобы поднять уровень качества обслуживания - не нужно ничего кроме желания...
а технологии - можно купить (и сейчас уже совсем даже не дорого)...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Вы действительно считаете, что входной барьер по качеству обслуживания/технологиям в микрофинансах сейчас выше чем по любому другому банковскому кредитному продукту????
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
ипотека - да (какая то борьба ведется между банками, рефинансирующими кредиты через АИЖК, но они не в рынке из-за "комиссионных сборов" на выдаче кредита, а на основной рынок доступ зависит только от количества свободных ресурсов)...
автокредит - да (тут вообще продажи к клиенту никакого отношения не имеют, так как всё вращается вокруг автосалонов)...
потребкредиты - теже самые микрофинансы, только с меньшими требованиями к технологиям...

и то, и другое, и третье пробовал (aka развивал "с нуля"), что называется, на собственной шкуре...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
потребкредиты - теже самые микрофинансы, только с меньшими требованиями к технологиям...

Похоже я не понимаю, что Вы подразумеваете под технологиями
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
технологии - это все, что позволяет ускорить процесс принятия решения и выдачи кредита, т.е. то, что непосредственно касается клиента... последующее хранение данных, работа с просрочкой и т.п. внутренние проблемы - это все уже не отновится к сути описанной проблемы...
так вот потребы вполне могут выдаваться и в ручном режиме (когда одобрение выносится за 2-3 дня, а выдача занимает до 3-х часов)... при этом многие до сих пор именно так и работают, а все потому, что клиенты в данном сегменте приходят за такими суммами, которые микрофинансисты им просто не дадут, либо это клиенты, которые хотят ставку от 14-16% и готовы ради нее ждать пару дней...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
потребы вполне могут выдаваться и в ручном режиме (когда одобрение выносится за 2-3 дня, а выдача занимает до 3-х часов)...
Это время уходит на верификацию предоставленных данных. Само решение, с точки зрения технологии,там принимается не медленнее чем в POS или микрофинансах (во всяком случае у значимых игроков рынка). В моем представлении это кредитная процедура, а не технология. Убрать "ручную" верификацию в кредитной процедуре, снизить минимальную сумму для выдачи в кредитной политике, вот Вам микрофинансы.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
вот именно что убрать "ручную" верификацию - это уже технология, когда клиент проверяется автоматически по группе разрозненных баз... +скоринг, который избавляет от необходимости проведения кредитных коммитетов (либо более упрощенных форм принятия решения)...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
вот именно что убрать "ручную" верификацию - это уже технология, когда клиент проверяется автоматически по группе разрозненных баз...

Так "ручная" верификация, как правило, происходит уже после автоматического сканирования разных баз.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А какой смысл звонить работодателю, если указанное в анкете предприятие является "генератором" липовых 2НДФЛ. smile;)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
нет никакого смсыла... я про то, что "автоматчиеское сканирование разных баз" - это некоторых тоже верх технологичности... а значит и это многие делают вручную, и именно поэтому они из разряда потребов они не идут в экспресс-кредиты...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я вижу иное, не технические проблемы, а чисто экономические. Доходность на капитал не сильно отличается что в потребах, что в экспресс, что в микрофинансах.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
вот так вот обычно и заканчивается прогресс - так и не начавшись smile;) имея перед глазами конкретные практически проблемы, решение которых очевидное, но больно уж нудное, многие топ-менеджеры стараются переключиться на что-то более абстрактное (например, на прогноз показателя "доходности на капитал")... к чему это приводит, мы видим на примере российского банкинга...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Доходность на капитал абстрактное? smile:D smile:D smile:D
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
для стратегического планирования - нет конечно, а вот в контексте решения практических задач - самое что ни на есть бессмысленное и даже вредное...
если у тебя в туалете бумага кончилась, то ты сначала посчитаешь как отразится покупка нового рулона на коэффициенте "доходность на капитал" или решишь вопрос так, чтобы такое больше никогда не повторялось?
так вот российским банкирам зачастую гораздо интересней сидеть без бумаги, но с возвышенными мыслями...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Туалетная бумага тут не при чем.
Решение практических задач должно вести к достижению стратегической цели.
Но я о другом, если рубль мне приносит 30% годовых в потребительском кредитовании и будет приносить столько же в микрофинансах, то в микрофинансы я полезу только когда упрусь в "потолок" спроса в потребах или приму решение о диверсификации. Еще они мне будут интересны, если я найду способ отжать там 31%
А технологии это вопрос технический smile;)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
вопрос прибыли для меня вторичен smile:)
меня больше интересует эффективность процессов и итоговая выгода для клиента...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Итоговая выгода для клиента, а что это такое?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
совокупность факторов: 1. минимальные затраты времени 2. максимальное качество обслуживания 3. минимальная стоимость продукта
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А как он узнает, что затраты времени минимальны, качество максимально и самое главное, что стоимость продукта минимальна?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
а он и не должен ничего знать, это банки должны стремиться к этому, чтобы того самого клиента не только привлечь, но и оставить у себя на постоянной основе...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
О как! Но ведь если клиент не знает, что полученная им "Итоговая выгода" максимальна, то почему он должен привлечься и остаться?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
информационное пространство вокруг клиента создаст необходимый стимул smile:)
Интернет (в плане обмена мнениями), "сарафанное радио", метод собственных проб и ошибок - все это рано или поздно превысит эффективность прямой рекламы и клиент самостоятельно определит, где ему выгоднее и удобней всего...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я конечно не маркетолог, но такой подход не для POS и уж тем более не для микровинансов.
В первом случае кредит вообще не нужен, а нужен чайник, во втором "дайте за ради христа на любых условиях"
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
а дело не конкренто в микрофинансах...
я же написал, что приход Сбера и ВТБ в микрофинансы заставит их не на бумаге, а на деле улучшить качество своего обслуживания и технологичность бизнеса, а это уже само собой перекинется и на другие направления бизнеса...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Доходность на капитал абстрактное? smile:D smile:D smile:D
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