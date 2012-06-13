РУ-банкинг Экспресс

в это хитроумное название я попытался вместить всё то поле на котором будет успердно трудиться новый банк - ВТБ Экспресс... о появлении данного чуда я узнал прочитав любопытную статью: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3753541
статья меня зацепила как обычно, чисто интуитивно... вот прочитал - и есть ощущение того, что событие данное не рядовое, а значит и есть повод порассуждать, чем это закончится (или в данном случае - как все начнется на пути к светлому будущему российского банкинга)...
теперь, собственно, что же произошло...
банк ВТБ выходит "в поля"... выходит он туда, где нет покровительственного корпората, где канал кросс-продаж помогает разве что в дополнение к чайнику продать кофеварку, и где планы не выполнишь продажей продуктов самому себе, так как на объемы больше влияет количество клиентов, а не их качество - а столько родственников при всем желании не наберешь
если уж искать место, где сталкиваются лбами лучшие банковские продавцы (кстати выражение "продавцы пылесов" тут уже очень даже уместно), так это subprime (как он обозначен в статье) сектор... тут вам и прямое сравнение в качестве и цене (а как еще, когда на 10 кв.местрах сидят 10 банков), тут вам и скорость рассмотрения (вплоть до того, кто из операционистов быстрее анкету по паспортным данным клиента заполнит), тут вам и конкурс инноваций (где-то партнерская схема уникальная, а где-то деньги на дом привезут)... собственно где конкуренция, там и качественный рост - достаточно вспомнить, что теже Русский Стандарт с Хоум Кредитом начали продвигать клиентоориентированные модели уже тогда, когда Сбер только определялся, кто он - слон или бегемот...
кстати про Сбер... новость давно была о том, что главный банк страны хочет купить Cetelem, но интереса она почему то тогда не вызвала... а вот теперь вспомнить достаточно актуально, так как активизация главного конкурента уж точно заставить поторопиться...
лично у меня сомнений нет, что если Сбер и ВТБ выйдут на рынок экспресс и товарных кредитов, то сделают это вместе - и это хорошо... иначе просто задавили бы массой (стоимостью ресурсов) и никакой пользы для клиентов не было бы... а так будет борьба... раньше она тоже была, но в данном сегменте было меньше ресурсов, чем потребностей... а теперь ресурсов будет больше...
теперь о том, к чему это приведет (imho)...
во-первых и Сбер и ВТБ уже не только на словах, но и на деле научатся качеству обслуживания клиентов (можно даже назвать это навыком "облизывания клиентов")... будет странно, если само собой это не перетечет в другие отделы внутри банков (авто, ипотека, мсб, корпор), что поднимет качество банковского клиентского обслуживания в целом по системе...
во-вторых, очень много будет зависеть от технологий... коленки, честно говоря, давно уже стерлись... у кого-то меньше (тех у кого слабая IT), у кого-то больше (у тех, у кого тоже слабая IT, но есть звание высоко технологичного, полученного за счет большего трения при совершении махинаций инновационного порядка на тех же самых коленках)... в банковский бизнес обязательно придут качественные (не опытные, а именно качественные) специалисты - на чемпионатах мира по программированию будут караулить не только Intel с Google, то и финансисты...
про нынешние системы скоринга я уже где-то писал... так что схемы "а мне когда то бабушка рассказывала" будут вытеснены настоящими интеллектуальными самообучающимися системами...
в-третьих, рано или позно разовые затраты на перевооружение закончатся и конкуренция вернется в ценовую категорию... маржа будет снижаться, эффективность труда будет расти, зарплаты банкиров перестанут будоражить мысли народонаселения... в бизнесе останутся только спецы или идеалисты...
в конце-концов все придет к логическому итогу - банки смирятся со своей обслуживающей ролью и как во всем цивилизованном мире навсегда останутся сферой услуг...
аминь
Комментарии 39
В других розничных сегментах никто стоимостью ресурсов не задавлен, не задавят и в этом.
но когда надо, может включаться стоимостной ресурс и банк захватывает желаемую им долю рынка... посмотрите что происходит с кредитными картами...
И что такого с ними происходит?
И 30-40% чего и от чего?
сравните условия по продуктам и поймете за счет чего в первую очередь Сбер забрал эти 17%...
30-40% рынка кредитных карт, судя по всему, будет у Сбера через год-два...
Можно конечно спорить до хрипоты, но я считаю, что Сбер эту долю получил в первую очередь за счет распространения карт среди уже имеющихся клиентов. Стоимость ресурсов тут даже не на третьем месте.
тем более эта аналитика не претендует на точность - важен сам посыл...
Почему еще остались банки выдающие кредиты?
А уж про микрофинансы я вообще молчу, у их создателей стоимость ресурсов на порядки выше.
повторюсь, мне мало интересны чьи то доли рынка и кто сколько в итоге кредитов навыдает... меня интересует все, что в моей заметки находится ниже "imho" и выше "аминь" - так вот по моему глубокому убеждению, к счастливому будущему мы придем значительно быстрее, если в сфере экспресс кредитования Сбер будет соперничать в том числе и с ВТБ Экспрессом (точнее наоборот, так как у Сбера вроде какие-то проблемы возникли с покупкой Cetelem)...
Только сомнительно мне, что ко всему этому сподвигнет выход бегемотов на микрофинансовый уровень.
Это поэтому в этот сегмент сейчас могут попасть "все кому не лень"?
для того чтобы поднять уровень качества обслуживания - не нужно ничего кроме желания...
а технологии - можно купить (и сейчас уже совсем даже не дорого)...
автокредит - да (тут вообще продажи к клиенту никакого отношения не имеют, так как всё вращается вокруг автосалонов)...
потребкредиты - теже самые микрофинансы, только с меньшими требованиями к технологиям...
и то, и другое, и третье пробовал (aka развивал "с нуля"), что называется, на собственной шкуре...
Похоже я не понимаю, что Вы подразумеваете под технологиями
так вот потребы вполне могут выдаваться и в ручном режиме (когда одобрение выносится за 2-3 дня, а выдача занимает до 3-х часов)... при этом многие до сих пор именно так и работают, а все потому, что клиенты в данном сегменте приходят за такими суммами, которые микрофинансисты им просто не дадут, либо это клиенты, которые хотят ставку от 14-16% и готовы ради нее ждать пару дней...
Так "ручная" верификация, как правило, происходит уже после автоматического сканирования разных баз.
если у тебя в туалете бумага кончилась, то ты сначала посчитаешь как отразится покупка нового рулона на коэффициенте "доходность на капитал" или решишь вопрос так, чтобы такое больше никогда не повторялось?
так вот российским банкирам зачастую гораздо интересней сидеть без бумаги, но с возвышенными мыслями...
Решение практических задач должно вести к достижению стратегической цели.
Но я о другом, если рубль мне приносит 30% годовых в потребительском кредитовании и будет приносить столько же в микрофинансах, то в микрофинансы я полезу только когда упрусь в "потолок" спроса в потребах или приму решение о диверсификации. Еще они мне будут интересны, если я найду способ отжать там 31%
А технологии это вопрос технический
меня больше интересует эффективность процессов и итоговая выгода для клиента...
Интернет (в плане обмена мнениями), "сарафанное радио", метод собственных проб и ошибок - все это рано или поздно превысит эффективность прямой рекламы и клиент самостоятельно определит, где ему выгоднее и удобней всего...
В первом случае кредит вообще не нужен, а нужен чайник, во втором "дайте за ради христа на любых условиях"
я же написал, что приход Сбера и ВТБ в микрофинансы заставит их не на бумаге, а на деле улучшить качество своего обслуживания и технологичность бизнеса, а это уже само собой перекинется и на другие направления бизнеса...