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Легализация индивидуальности

14.06.2012 23:24 6 1 205 просмотров
Прошедшие праздники в очередной раз предоставили повод для размышлений, но не какими-то событиями во время или тем более последствиями, а банальной необходимостью два раза переключать свой будильник: первый раз – чтобы проснуться в субботу, а второй – чтобы не просыпаться в понедельник и вторник. Удивительно, как такая простая потребность увела меня в дебри размышлений, но вывела в итоге на достаточно интересные выводы. И так…
Что такое в данном случае будильник – это пример работающей без сбоев системы, которая каждый 5 дней звонит, после чего 2 дня молчит. Работает идеально, но требует регулярного “ручного” вмешательства, чтобы менять принцип работы в отдельные дни - праздники. Процедура не сложная, буквально минутная, единственное что требуется – не забыть. Когда праздников в году всего два-три – ты даже не обращаешь на это внимание, но когда их становится больше (как и любых других поводов поспать подольше или проснуться пораньше) – это начинает напрягать. Более того, когда данное уже рутинное действие становится регулярным – возрастает вероятность ошибки (например, забываешь переключить). Аналогия с действующими процессами в банках появились сами собой.
Существует система, которая идеально работает в конкретных условиях. Однако наступают моменты, когда системе приходится подстраиваться под определенные события: будь это клиент, который попросил вместо одного экземпляра договора сразу три, либо отчет, в котором вдруг появился новый столбец, который сбивает все настроенные диаграммы. Раз за разом эти нестандартные действия выполняются вручную и не вызывают особых проблем и издержек. Причем они становятся настолько привычными, что “вливаются” в систему. С каждым разом этой “ручной” работы становится все больше, процессы, почему то, замедляются, объемы бизнеса перестают расти. И никто не может понять в чем причина, ведь система то вот она – вроде как жива, и вроде как даже модернизирована за счет новых вливаний. А по факту то выясняется, что уже 50% из ранее полностью автоматизированной системы состоит из ручного труда.
Вот и приходится возвращаться к первоисточнику – "к самому первому празднику, из-за которого мне пришлось вручную переключать будильник". Ведь если бы я еще тогда не стал мириться вроде как с мелочью, но именно той, с которой начался лепиться “снежный ком”. Может быть именно тогда мне следовало потратить чуть больше времени (которое по факту окупилось бы через 5-6 праздников по совокупности времени, которое я тратил на ручной перевод) и написать простую программу для автоматического определения будильником праздничных дат. Соответственно, решай таким образом каждую проблему, я бы имел действительно модернизированную систему, которая бы не развалилась и не потребовала бы замены в один прекрасный момент.
Можно взять исторический пример, который является подтверждением того, что основой прогресса всегда служит не чье то желание улучшить мир, а чье то желание облегчить свое существование, сделать что-то, что позволит тебе самому после этого “не делать ничего” (либо добиваться всего с минимумом усилий). Ведь были раньше счёты, которые отлично выполняли свою функцию, но кто-то же изобрел калькулятор. И был это скорее всего как раз тот, кому было лень учиться считать на счетах smile:) В итоге чье то индивидуальное желание стало общепринятым явлением.
Есть еще пример с влиянием индивидуальности в клиентском обслуживании. Представьте, что клиент обслуживается в нескольких банках, и один ни с того ни с сего начал поздравлять клиента с днем рождения. Сам банк от этого не получит формальной выгоды, но у клиента сразу появится обида на остальных, которые не поздравили (клиент никак иначе себя не оценивает, кроме как человека, которого в этот день, раз уж поздравил один “партнер”, должны поздравить и другие). Владелец информацией (в данном случае о дате рождения) становится де-факто обязанным фигуранту информации (клиенту). В итоге все банки начинают ломать голову над тем, как же в их ровную систему встроить такую простою процедуру, как один телефонный звонок (а учитывая, что я знаю, как сейчас выглядят в основной массе все банковские системы - они не приспособлены для модернизации “на лету”, для кого-то внедрение этой “мелочи” будет приравнено к обновлению системы целиком). К примеру конечно можно и придраться за надуманностью, но уж больно он интересен с точки зрения: а) простоты (для реализации по одному клиенту нужны элементарные действия); б) масштабности (это относится к каждому без исключения клиенту); в) неприспособленности системы (95%, а то и 99% нынешних систем не позволяют внедрить это “на лету”).
Вот вам и вопрос – а можно ли поставить индивидуальность “на поток”? Ведь день рождения – это банальный пример, самый элементарный. А есть еще более интересные с маркетинговой точки зрения задачи, например: лежит у клиента на вкладе 500т.р. (накопилось) и мы знаем, что у него нет авто (в анкете указал при открытии вклада) – клиент вправе ожидать, что банк позвонит ему и предложит автокредит на недостающую сумму. Или пришел клиент брать справку о состоянии счета для поездки заграницу, а банк тут же делает ему льготные курсы по обмену валюты. Можно сказать, что сейчас это никто не делает, но когда начнет хоть один – придется делать всем. А вот какой ценой – это проблема уже сегодняшних дней.
Очередной пример. Создавая базу клиентов для нового проекта, я изначально делал ее открытой, чтобы можно было добавлять туда любой “индивидуальный” функционал. В итоге добавление функции мониторинга и уведомления о днях рождения клиентов у меня заняло не много не мало, а всего 3 (три) строчки кода. Почему я говорил о 99% систем, которые не смогут это сделать, не смотря на то, что это так просто? Дело в том, что текущие системы мало адаптивны. По многим причинам: где-то разработчики сознательно делали систему закрытой, где-то система перекочевала вслед за топ-сотрудниками из одного банка в другой (забыв при этом непосредственных исполнителей, способных модернизировать систему). Еще больше систем, которые создавались под конкретные нужды, в итоге этих систем становилось настолько много, что даже самая простая задача стала требовать “уникальных” навыков для реализации smile:)
Почему сейчас ничего не делается для исправления ситуации – да потому что "попытки и старания не оплачиваются". А любая автоматизация ручного труда – это процесс разработки, тестирования и отладки, которые не несут никакого результата. Любой сотрудник, даже если он знает, как улучшить процесс, чтобы перестать в будущем делать его “на коленках”, стоит перед выбором: либо потратить рабочее время на действия, которые не то что не принесут результата, а ты даже объяснить не сможешь, зачем ты это делал (точнее, твои объяснения не поймут), либо по старинке “плакать, колоться, но продолжать есть кактус”. Во многих компаниях даже в инструкциях прописано черным по белому: “Cтарания и попытки не оплачиваются. Точка.” А пока объяснишь, что отсутствие результата – это даже лучше, так как ты, по крайней мере, выявил целый пласт потенциальных действий, которые в будущем нет смысла выполнять, за это время на твое место найдут более исполнительного и менее мечтательного smile:) Хотя руководство, с другой стороны, тоже можно понять – как определить где были попытки, а где видимость попыток?
Хоть я и не люблю заграничный опыт, но в этот раз ничего лучше сам не придумаю – нужно “легализовать право на индивидуальность и инициативу”. Будь то 10% времени, которое сотрудники тратят на собственные проекты, будь то гранты на разработку новых продуктов – всё человечней, чем загонять сотрудника в рамки системы и душить в нем чисто человеческое желание проявлять индивидуальность…

Комментарии 6

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Хотел сразу поставить «Нравится», но воздержался. Пока.
Смысл поста понятен, во многом я его разделяю. Но спорных моментов достаточно много.
Например вопрос о «чисто человеческом желании проявлять индивидуальность» всё равно «упрётся» в то, что «командует бизнес» . А по этому поводу консенсус не получился еще прошлый раз.
«Легализовать право на индивидуальность и инициативу» можно только в рамках потребностей бизнеса, то есть по указанию Заказчика. В противном случае никто за вашу индивидуальность платить не будет.

И здесь у вас несколько вариантов действий.
1. Самостоятельно или с помощью внешних помощников убедить Заказчика в том, что ваши изыскания смогут реализовать «вот это», после чего получится вот «эдакий эффект». И на основании Высочайшего решения изменить себе задачи.
2. Уйти на «вольные хлеба» (куда-нибудь в сторону селиконовой или сколковской долины) и там попытаться оформить свою «индивидуальность и инициативу» в форме готового решения. Чтобы потом вручить её тому же Заказчику (или не тому), но уже не за зарплату.
3. Продолжать (цитата от Ивана Миронова) «сидеть и не парится, получая свои халявные (по сути) зарплаты за то, что они делают, мало того что быстро и легко, так еще и получая от этого удовольствие». Конец цитаты.

Наверное, можно придумать ещё что-то. Возможны даже некоторые вариации. Но эти три - основные. Мне кажется…
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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в данном случая нет никаких разделений на бизнес/IT/аналитику и других... речь идет о том, что проблема невозможности проявить инициативу/индивидуальность существует во всех сферах деятельности организации и в "бизнесе" в первую очередь... только не забывайте, что в бизнес структуры входят не только "мыслители", которых обычно не больше 10%, но и рядовые исполнители - вот именно они обычно и грязнут в "ручной работе" без возможности оптимизации и улучшения собственной работы...

далее по пунктам:
1. попытки "убедить" аналогичны "сделать самому" - т.е. также не оплачиваются... при этом сделать самому зачастую быстрее, так как можно обойтись без обоснований эффективности, тех.заданий, проектов реализации, плана работ и тому подобной "бюрократии"...
2. куда уйдет бухгалтер, работающий 20 лет на одном месте или нянечка из детского сада, которая и работает то там только потому, что в городе больше рабочих мест нет?
3. это не ведет к прогрессы - мне мало интересно smile:)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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я всего лишь внес уточнение, что статья не привязана к конкретной сфере деятельности - она актуальна и для IT, и для "бизнеса", и для других направлений, в которых мне посчастливилось поработать...
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
например: лежит у клиента на вкладе 500т.р. (накопилось) и мы знаем, что у него нет авто (в анкете указал при открытии вклада)

Про анкету и авто при открытии вклада, оригинально ))), но клиенту явно не понравиться заполнять подобные анкеты. Какую ещё информацию просите от кредитора?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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смотря как это преподнести... пока клиент ждёт договора, у него есть 2-3 (а то и 10-15 минут), которые он тратит либо на чтение буклетов, либо на игры в телефоне... всегда можно обрисовать ситуацию с анкетой, как "нечто в интересах клиента" - так чтобы и не особо навязчиво, и полезно...
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