Теория или практика

Одно время я задавался вопросом о том, зачем нужны все эти тренинги и чему они вообще могут научить. Правда, сознаюсь, единственной моей претензией было то, что все они “буржуйские” (или менее качественные, а от того еще более тупые аналоги). Теперь у меня есть более конкретные объяснения.
Идея возникла после того, как я увидел перечень тренингов, которые читают руководителям среднего и высшего звена различных организаций. Согласитесь, достаточно глупой выглядит ситуация, когда, например, руководителям “продающих подразделений” читают тренинг о продажах. Тут вопроса может быть только два: или “Зачем?”, или “А как этих людей взяли на эти должности, если их приходится дополнительно обучать?”.
При этом что удивительно, и ведь на самом деле тренинг сам по себе предоставляет новую информацию. Спроси любого из участников, он честно скажет, что многие слова им были услышаны впервые. То есть, как минимум, свой кругозор он расширил, но стоит ли платить деньги за развитие навыков конкретных людей, которые наверняка помогут им лично в жизни, но вряд ли пригодится в непосредственной работе. Что-то я сомневаюсь, что этот альтруизм со стороны работодателя осознанный (ну разве что для галочки в резюме организации в разделе “соц.пакет”). А подтвердить что это не так я могу достаточно легко примерами обоснований материальных затрат на эти самые тренинги, в которых обязательным пунктом идет % повышения эффективности работы, вплоть до прироста % выполнения плана по конкретным показателям.
Однако, возвращаясь к теме и отвечая параллельно на вопросы, чем же мне не нравятся современные тренинги, и как на работу берут продажников без навыка продаж. Могу смело утверждать – теория в российском бизнесе слишком далека от практики. Она (теория) правильная и дающая результат, но ей никто не пользуется, так как существуют методы, или точнее “каналы” (а то “связи”, среди прочего, вряд ли можно отнести к методам), по которым результат достигается и быстрее, и дешевле. Кстати, с одной стороны странно, а с другой, вполне логично, что как раз на эти темы тренинги не читают – все всё и так понимают Собственно и на работу большинство руководителей берут не из-за навыков, а из-за доступа к соответствующим “каналам”.
Еще момент. Слушал не так давно web-семинар одного известного тренера - он говорил про практику. Но в том то и дело, что говорил, а не показывал (тут не претензия, просто попытка в очередной раз показать нелепость ситуации). Теория всегда получается ровненькая и стройная, но кто из тренеров дает гарантию, что теория всегда сработает на практике? Да нет, конечно. Всегда найдутся объяснения, связанные, как минимум, с “особенностями бизнеса”, а то и с “конкретными исполнителями”. Мало ли причин, кстати, зачастую весьма обоснованных. С другой стороны, разве кто из тренеров говорит нанимателю “нет, давайте я сначала поработаю у вас месяцок, “проникнусь темой”, а потом уже проведу тренинг”? Это, опять же, не претензия к тренерам-“фрилансерам”, которые более чем достойны своих гонораров, это претензия к тем руководителям организаций, которые позволяют тренерам, пользуясь модным трендом, получать деньги, которые не дают самой организации никакой отдачи.
Изменится ли ситуация – скорее всего не скоро, так как все в этой схеме “повязаны”. Те кто платит – никогда не скажет, что платил просто так. Тренера сами по себе люди подневольные – это их работа. А те кто сидел на тренинге у какого нить “раскрученного” тренера никогда не скажет, что он ничего не понял или что все сказанное глупость – все вокруг будут пальцем у виска крутить… Общественное мнение – вот что всегда в России будет работать даже лучше чем реклама…
Ну и в качестве заключения… Я бы даже сказал, лирического окончания… Может быть проблема, не в тех кто тренирует, не в тех кто тренируется и не в тех, кто за все это платит, а проблема в другом... или в других? Тренинги наверняка обязательно бы сработали, если бы те, кого пытаются “дрессировать” навыками, полученными на тренинге (будь то сотрудники или клиенты) знали бы, что их дрессируют... Причем “дрессируют” не просто так, а по науке… И что не поддаться они просто не могут... (слово дрессировка тут использовано как “утешительно-обобщающее” для навыков продаж и умения строить коллектив – самых популярных нынче тренингов)
Апофеозом этого всего будет история из реальной жизни о том, как один банк в Саратове (филиал "дочки" одного из крупнейших западных банков, представленных в РФ) устраивал тренинги для риелторов, которые должны были помогать в привлечении клиентов (история показательна тем, как западная теория перекладывается на российскую действительность). Я пришел даже не как конкурент, а из чистого любопытства – на людей посмотреть. Все было качественно организовано, фуршет на уровне, подарки порадовали, и если бы только на этом все и закончилось. Но нет, пришлось еще читать и сам тренинг, в сопровождение к которому была запущена презентация через проектор (будь она не ладная). Красивая такая презентация, грамотная, но для клиентов (то ли лень было отдельную для риелторов сделать, то ли еще что). А там черным по белому как одно из основных преимуществ для клиента: “Минимизация расходов заемщика за счет возможности проведения сделки напрямую без участия риелторов”. Занавес.
Комментарии 25
а значит необходимо решать вопрос с воспитанием тренеров "внутри себя"...
Но тут тогда играет фактор - размера организации!
Как быть "маленьким"?
основное что меня удивляет - это то, что ни один из работодателей ничего подобного от тренеров не требует... платят деньги за пару часов болтовни - а там гуляй на все четыре стороны...
и не то чтобы тренеры этой ответственности боялись - они наверняка и эту задачу готовы будут выполнить, но почему никому это не надо?
Конкретика отсутствует.
Кого ругаем? Кого хвалим? Не понятно.
«Так тренинги не нужны?»
«Нужны. Но не такие»
Виноват кто?
Кто тренирует – не виноват. Кто тренируется – не виноват. Кто платит – не виноват.
А кто виноват? Тот кто «ходит и дрессирует»? Это кто? Как их распознать?
Более-менее понятен последний абзац – так не нужно делать. А остальное? О чём?
Вы не сталкивались с тем, что руководителей подразделений продаж отправляют на тренинг по продажам или топ-менеджеров отправляют на тренинг по мотивации персонала? значит Ваша организация умеет эффективно использовать имеющиеся денежные и трудовые ресурсы
Вот это - правильно! А вот это - извините.
Тема то очень актуальная. Но раскрыть её вы не смогли. Даже не обозначили.
"Конкретика отсутствует." - конкретика о чем?
"Кого ругаем? Кого хвалим? Не понятно." - каждый выводы делает сам... я же, как и в большинстве своих постов, делаю акцент на то, что слишком много вещей в российском бизнесе (и банкинге в частности) делается не потому что это эффективно, а потому что "так принято"...
"Нужны. Но не такие" - чуть выше мне задали подобный вопрос и я на него достаточно конкретно ответил
"Виноват кто?" - тот кто мыслит навязанными ему шаблонами, основываясь на общественном мнении, а не на собственном понимании эффективности совершаемых им действия (либо это руководитель, который платит, либо участник тренинга, который молча поддакивает, либо тренер, который делает свою работу ради денег, либо конечный клиент, которому все вокруг настолько безразлично, что готов повестись даже на чьи-то "отточенные навыки")
"Тот кто «ходит и дрессирует»? Это кто?" - слово "дрессирует" в данном контексте появляется не тогда, когда кто-то начинает дрессировать, а тогда, когда кто-то соглашается, чтобы его дрессировали
"Как их распознать?" - это все те, кто сначала выполняют указание, а уже только потом спрашивают, зачем они это делали
"А остальное? О чём?" - чтобы у людей появились мысли
Это конкретный пример, я не спорю что тренинги в большинстве проводятся для "продавцов". Но Вы не уловили суть, этими тренингами отбираются люди, т.е. которые не думают и делают, что им велено не понимая сути самой работы, которые не видят конечного результата (я там столько продам или я столько привлеку и за это получу "пирожок" (согласитесь ведь большинство продавцов в банке далеки от кредитования) и обычно это люди без опыта). Вам например это чуждо, а вот другому пожалуйста и Вас со временем отсеют. И в итоге все бонусы получают на верхушке пусть то банк или "Торговое представительство" А постоянная текучка обеспечивает минимальную оплату труда.
Но в Вашем случае стоит только гадать где? и как? Только могу сказать что каждый случай частный и требует индивидуального подхода. Если говорить вообщем если человек со стороны имеющий практический опыт и новые методы в однородном бизнесе почему не пригласить. Вопрос в другом как раньше я обозначил если это носит чисто формальный характер то соглашусь с Вами.
эти люди, кстати, сами вполне могли стать тренерами внутри своей организации (на полставки, если хотите), но почему то предпочитают нанимать кого-то со стороны...