Теория или практика

Одно время я задавался вопросом о том, зачем нужны все эти тренинги и чему они вообще могут научить. Правда, сознаюсь, единственной моей претензией было то, что все они “буржуйские” (или менее качественные, а от того еще более тупые аналоги). Теперь у меня есть более конкретные объяснения.Идея возникла после того, как я увидел перечень тренингов, которые читают руководителям среднего и высшего звена различных организаций. Согласитесь, достаточно глупой выглядит ситуация, когда, например, руководителям “продающих подразделений” читают тренинг о продажах. Тут вопроса может быть только два: или “Зачем?”, или “А как этих людей взяли на эти должности, если их приходится дополнительно обучать?”.При этом что удивительно, и ведь на самом деле тренинг сам по себе предоставляет новую информацию. Спроси любого из участников, он честно скажет, что многие слова им были услышаны впервые. То есть, как минимум, свой кругозор он расширил, но стоит ли платить деньги за развитие навыков конкретных людей, которые наверняка помогут им лично в жизни, но вряд ли пригодится в непосредственной работе. Что-то я сомневаюсь, что этот альтруизм со стороны работодателя осознанный (ну разве что для галочки в резюме организации в разделе “соц.пакет”). А подтвердить что это не так я могу достаточно легко примерами обоснований материальных затрат на эти самые тренинги, в которых обязательным пунктом идет % повышения эффективности работы, вплоть до прироста % выполнения плана по конкретным показателям.Однако, возвращаясь к теме и отвечая параллельно на вопросы, чем же мне не нравятся современные тренинги, и как на работу берут продажников без навыка продаж. Могу смело утверждать – теория в российском бизнесе слишком далека от практики. Она (теория) правильная и дающая результат, но ей никто не пользуется, так как существуют методы, или точнее “каналы” (а то “связи”, среди прочего, вряд ли можно отнести к методам), по которым результат достигается и быстрее, и дешевле. Кстати, с одной стороны странно, а с другой, вполне логично, что как раз на эти темы тренинги не читают – все всё и так понимаютСобственно и на работу большинство руководителей берут не из-за навыков, а из-за доступа к соответствующим “каналам”.Еще момент. Слушал не так давно web-семинар одного известного тренера - он говорил про практику. Но в том то и дело, что говорил, а не показывал (тут не претензия, просто попытка в очередной раз показать нелепость ситуации). Теория всегда получается ровненькая и стройная, но кто из тренеров дает гарантию, что теория всегда сработает на практике? Да нет, конечно. Всегда найдутся объяснения, связанные, как минимум, с “особенностями бизнеса”, а то и с “конкретными исполнителями”. Мало ли причин, кстати, зачастую весьма обоснованных. С другой стороны, разве кто из тренеров говорит нанимателю “нет, давайте я сначала поработаю у вас месяцок, “проникнусь темой”, а потом уже проведу тренинг”? Это, опять же, не претензия к тренерам-“фрилансерам”, которые более чем достойны своих гонораров, это претензия к тем руководителям организаций, которые позволяют тренерам, пользуясь модным трендом, получать деньги, которые не дают самой организации никакой отдачи.Изменится ли ситуация – скорее всего не скоро, так как все в этой схеме “повязаны”. Те кто платит – никогда не скажет, что платил просто так. Тренера сами по себе люди подневольные – это их работа. А те кто сидел на тренинге у какого нить “раскрученного” тренера никогда не скажет, что он ничего не понял или что все сказанное глупость – все вокруг будут пальцем у виска крутить… Общественное мнение – вот что всегда в России будет работать даже лучше чем реклама…Ну и в качестве заключения… Я бы даже сказал, лирического окончания… Может быть проблема, не в тех кто тренирует, не в тех кто тренируется и не в тех, кто за все это платит, а проблема в другом... или в других? Тренинги наверняка обязательно бы сработали, если бы те, кого пытаются “дрессировать” навыками, полученными на тренинге (будь то сотрудники или клиенты) знали бы, что их дрессируют... Причем “дрессируют” не просто так, а по науке… И что не поддаться они просто не могут... (слово дрессировка тут использовано как “утешительно-обобщающее” для навыков продаж и умения строить коллектив – самых популярных нынче тренингов)Апофеозом этого всего будет история из реальной жизни о том, как один банк в Саратове (филиал "дочки" одного из крупнейших западных банков, представленных в РФ) устраивал тренинги для риелторов, которые должны были помогать в привлечении клиентов (история показательна тем, как западная теория перекладывается на российскую действительность). Я пришел даже не как конкурент, а из чистого любопытства – на людей посмотреть. Все было качественно организовано, фуршет на уровне, подарки порадовали, и если бы только на этом все и закончилось. Но нет, пришлось еще читать и сам тренинг, в сопровождение к которому была запущена презентация через проектор (будь она не ладная). Красивая такая презентация, грамотная, но для клиентов (то ли лень было отдельную для риелторов сделать, то ли еще что). А там черным по белому как одно из основных преимуществ для клиента: “Минимизация расходов заемщика за счет возможности проведения сделки напрямую без участия риелторов”. Занавес.