Презумпция прогресса

Часть 1.Характеристика, наверное, пригодная для всего российского бизнеса, но на примере банков я хотя бы могу объяснить её суть “на пальцах”. Вот бывает так, что на календаре уже и весна, а на дворе всё снег лежит – и тут тоже самое. На бумажке вроде как прогресс есть, а на деле, или даже скорее по ощущениям, его нет. То что сейчас происходит в банках очень похоже на Китай конца прошлого столетия, где все макроэкономические показатели вытянули за счет банального увеличения рабочих рук. Нет, конечно, подпольных роддомов в банках не содержат, но завышенные зарплаты заманивают квалифицированные и не очень кадры со всех сфер экономики. С другой стороны, банк – это более управляемая структура и не увидеть вопиющее растранжиривание ресурсов достаточно сложно. Однако доказать, что прогресс отсутствует – невозможно. Так в чём фокус?А фокус в том, что русские люди, особенно когда они правильно замотивированы (в данном случае на получение “легких денег”), могут проявлять и фантазию, и удивительную работоспособность (пусть и на очень коротком промежутке времени). Иллюзию прогресса, на самом деле, создать достаточно просто, всего лишь нужно знать несколько банальных приемов, например:- заменив в отчете заголовки на “мудрёные” иностранные термины, сразу создается впечатление, что не только собственный профессионализм достиг небывалых высот, но и компания в целом вышла уже практически на международный уровень. Хотя к чему, спрашивается, вместо всех устраивавшего “крайний срок” писать “deadline” – ума не приложу.- всегда можно за неимением каких либо идей придумать, что они у тебя есть. Например, простой мониторинг условий конкурентов никто не мешает назвать чем-то вроде “структурного анализа” – и всё, смело пишем ходатайство о повышении собственной зарплаты в связи с увеличением нагрузки за счет появления в функционале новой, само собой инновационной, обязанности. Данный механизм можно использовать во многих случаев. Например, придуманный/созданный мной "метод продаж", в итоге сформировавшийся в качестве полноценного проекта (хотя чуть позже я понял, что можно было и не напрягаться, проверять его существование всё равно не стали – поверили на слово), позволил мне убедительно пройти не одно собеседование.- ну и самое эффективное – подтверждение всего и вся одной единственной цифрой. Понятное дело, что никто не хочет оказаться уличенным в обмане, но этого и не случится, если в твоем распоряжении есть хоть какая-то статистика, подтверждающая твои слова. Не важны ни объемы, ни сроки – важно наличие цифр, отличных от “нуля”. В этом случае, даже имея всего лишь один выданный кредит нянечке из детского сада, можно смело объявлять о запуске федеральной кампании по кредитованию сотрудников бюджетной сферы.Тут же можно отметить, что в целом практика не всегда должна сходиться с теорией. Собственно и на написание данного текста меня подтолкнул “живой пример”, когда читаешь статьи человека в различных уважаемых изданиях, соглашаешься со сделанными им выводами, пытаешься использовать это сам, а на деле, когда лично видишь как работает этот же человек, всё, почему то, ограничивается указанными выше методами создания иллюзии прогресса.Учитывая, что я постоянно “нападаю” на авторов статей, размещаемых на банковских порталах, ругая их за то, что помимо озвучивания проблемы неплохо было бы и варианты решения предложить, чтобы не быть голословным, предложу несколько достаточно эффективных, на мой взгляд, способов “уличения” недобросовестных сотрудников:1. Основой основ должна стать эффективная отчетность. Она, с одной стороны, не должна быть самоцелью, а с другой, должна охватывать максимальное количество данных. Достигается это еще проще, чем звучит - все операции, проводимые с помощью компьютера (а таких в банках 100%), могут быть автоматически “оцифрованы” и сохранены. Более того, процесс сохранения статистики, в правильном исполнении, ни коем образом не будет отвлекать от выполняемых задач. Иначе это выглядит, как будто бы если вы ездили весь день на машине, но бензин расходовался не в процессе поездки, а вы его вручную сливали вечером около гаража – собственно тоже самое сейчас происходит с отчетностью в банкахПри этом полученные цифры также необходимо использовать максимально эффективно. На каждую цифру можно посмотреть не только спереди, но и сверху, и сбоку, и в сравнении, да как угодно. Если всё автоматизировано (а всё должно быть автоматизировано, так чтобы составителем отчетности вдруг не оказался исполнитель задачи, по которой собирают статистику – слишком большой соблазн “поправить циферки”), то хоть 2 отчета, то хоть 22, будут формироваться, при нынешних характеристиках технических средств, одни и те же 1-2 секунды. Главное добиться того, чтобы материала для анализа было настолько много, чтобы сами цифры были первичней того, как они в итоге будут называться.2. Любой проект можно разложить на составляющие, соответственно он должен иметь конкретные параметры, определяющие затраты на его реализацию (человеко-часы, денежное выражение, проценты и время загрузки технических средств и т.п.). Во-первых, это позволит сравнить новый проект с аналогичными уже имеющимися и понять перспективы его внедрения. Во-вторых, конкретные параметры проекта являются подтверждением его существования. Придумать цифры для “мифического” проекта так, чтобы они не выглядели “взятыми с потолка”, практически невозможно.3. Для новых проектов нельзя ограничиваться простой “линейной” статистикой. На этапе внедрения, по сути, нужны те же самые данные, что используются на этапе оптимизации проекта, т.е. и анализ по эффективности использования ресурсов, и расчет предела использования имеющихся человеко-часов, и прогноз на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. Кстати именно прогнозы на длительные периоды позволяют увидеть реальную “масштабность” проекта – цифры будут либо очень большие, либо очень маленькие, так что оценить будет не сложноА вот уже когда процесс запущен и оптимизирован, для его оценки будет достаточно одного показателя.4. Для приведения теории в соответствии с практикой можно воспользоваться методом перекрещивания процессов и распределения ответственности. Например, существует отдел продаж, который параллельно с привлечением собирает статистику по клиентам. Данная статистика, в свою очередь, является первичной для процессов отдела рекламы, который несет итоговую ответственность за качество и объем информации. В итоге, первые (отдел рекламы) не смогут сознательно завысить свою отчетность, так как она будет повторно использована в работе отделом, который напрямую заинтересован в её объективности. И в данном случае, это далеко не то же самое, когда отчетность подконтрольного отдела проверяет куратор, у которого и возможности то зачастую нет её проверить, кроме как “опытным взглядом”.При этом “скрещивать” процессы необходимо именно на бумаге на основании имеющихся нормативных документов, описывающих процессы (теории). Как только это перекладывается на практику, все недочеты выявляются сами собой. Чисто физически нельзя состыковать два процесса, выполняемые разными исполнителями, которые, в свою очередь, могут прогнозировать действия друг друга исключительно “по бумажке”. А договорить им между собой будет явно сложнее, чем урегулировать соответствие между той самой теорией и практикойЧасть 2.Не так давно получил в руки любопытный документ, который можно охарактеризовать как "Список достижений всех подразделений внутри организации". Интересен он тем, что составляется не раз в год или даже в квартал, а раз в месяц - то есть чисто физически не получается "накопить" необходимое количество "красивых" достижений, чтобы ими можно было похвалиться. Но ведь пустой лист же тоже не пришлешь, вот и приходится "высасывать из пальца" все, что хоть как-то подтверждает собственную прогрессивность и инновационность. Прилагаю краткий перечень реальных "достижений":- направление СМС-сообщения всем действующим клиентам…- утвержден порядок…- усовершенствована система дисциплинарных взысканий…- создан порядок…- создан файл…- созданы и отправлены визитные карточки…- своевременность звонков клиентам выровнялась…- сотрудники посетили семинар…- разработана и утверждена политика…- разработан текст для плакатов…- выявлено несколько случаев мошенничества…- проведено обучение сотрудников…- проведена оптимизация работы…- отлажена система подготовки отчетов…- план выполнен на 55%- произведена оптимизация штата…- сотрудница отдела стала серебренным призером в конкурсе инноваций…Вот так вот и прогрессируем... грустно