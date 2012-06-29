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А Вам часто клиенты шлют такие SMS?

29.06.2012 10:45 2 1 284 просмотра
В продолжение ранее обсуждавшейся темы (http://www.banki.ru/blog/VanesStalkers/2851.php)...

Определенная восторженность от данного события вызвана тем, что это SMS-сообщение предназначалось для сотрудника, который работает с клиентом на этапе обслуживания кредита и предотвращения появления/возврата просроченной задолженности. То есть, если вспомнить последние события, то кого-то увольняют за предложения "убить своих жену и детей", а кому то клиенты благодарственные sms шлют. Почуствуйте разницу, как говорится...

А многие вообще имели удовольствие получать искреннюю благодарность от клиентов за свою работу? smile:)

Комментарии 2

Иван Миронов  (VanesStalkers)
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только моим сотрудникам ради этой смс действительно пришлось "из штанов выпрыгнуть", а не просто рассказать о том, чем наш интернет-банк лучше, чем у других банков smile;)
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