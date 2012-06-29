А Вам часто клиенты шлют такие SMS?

В продолжение ранее обсуждавшейся темы (http://www.banki.ru/blog/VanesStalkers/2851.php)...
Определенная восторженность от данного события вызвана тем, что это SMS-сообщение предназначалось для сотрудника, который работает с клиентом на этапе обслуживания кредита и предотвращения появления/возврата просроченной задолженности. То есть, если вспомнить последние события, то кого-то увольняют за предложения "убить своих жену и детей", а кому то клиенты благодарственные sms шлют. Почуствуйте разницу, как говорится...
А многие вообще имели удовольствие получать искреннюю благодарность от клиентов за свою работу?
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http://www.banki.ru/blog/korovin/2922.php