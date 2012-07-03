Побывав в родном Саратове на праздники (еще майские) мне довелось пообщаться с друзьями – бывшими коллегами, работающими в различных банках. Всего за 3 дня я узнал новости из 5-ти различных банков… Что интересно, ни в одном разговоре я не услышал не то что чего-то восторженного, восхваливающего именно свой банк, не было даже банальных “а у нас, в отличии от всех остальных…” – всё больше какие-то бытовые моменты: кто-то где-то поженился, кто-то куда-то перешёл, кому-то где-то премию недоплатили. И ведь дело не в конкретных людях, которые бы не занимали их должности, будь они совершенно равнодушны к своей работе. Просто банки в РФ сейчас не создают образ тех организаций, которыми хотелось бы хвалиться. Ни образа не создают, ни поводов не дают… Вот и приходится слышать всё больше рассказы о судьбе “себя любимого” в конкретном месте, а не о "важнейшей роли своего банка в жизни общества и тех перспективах, которые несут внедряемые банком инновационные проекты" (первое, к слову, не менее интересно, но вопрос не в этом).Почему то от ITшников, "медиков" (продающих мед.товары), геологов, да много кого, ты можешь услышать: “А вот наша организация сейчас начнет делать то-то то-то… а вот тут мы внедрили такое, что и японцам не снилось…”, - а почему у банкиров этого нет? Или взять, например, пусть и вымышленный, но для меня идеал организации – НИИ ЧАВО Стругацких. Да, люди там не были помешаны на самом Институте (да и не это нужно), но они были фанатики своего дела – они могли часами рассказывать о тех проектах, которыми занимаются. А что можно услышать от банкира? Очередную историю о сбое в IT или некомпетентности сотрудника, сорвавшего важную сделку, или пересказ служебной записки “о рынке банковских услуг в регионе”, ранее направленной куратору в головном банке и красочно описывающей причины невыполнения плана?Опять же, проблема не в том, что нет желания начать интересоваться судьбой родного банка, просто не хочется выглядеть глупо, пересказывая одно и то же при каждой встрече на протяжении последних 3-5 лет. Смысла нет – ничего не меняется, и именно поэтому “бытовые” истории и становятся центральными темами любой банковской вечеринки. Может быть среди ТОП-ов все по-другому, но есть ощущение, что в их случае это больше “фантазии на тему”, ведь реальных, т.е. “находящихся в стадии реализации”, поводов то нет...Собственно это должно быть достаточно важным симптомом для руководителей и хозяев именно российских банков. К сожалению, они еще не доросли до уровня, как например RBS, идя мимо которого посещают мысли, что вот тут бы я поработал тупо ради записи в трудовой книжке: “Специалист Royal Bank of Scotland ” – просто это действительно круто и звучит, и выглядит. Значит нужно искать другие пути мотивации сотрудников. Кому то придется еще и понять, что наличие в структуре банка департамента по мотивации, не означает автоматического вовлечения в едином порыве всех сотрудников в миссию организации. А кто-то наконец таки откроет для себя, что отдел выплаты з/п вообще никакого отношения к мотивации не имеетОднако есть и плюсы: наличие проблем свидетельствует о том, что их можно решить, тем самым улучшив условия работы в банках. Было бы гораздо печальней, если бы проблемы были не столь очевидны, а интереса к работе все равно бы не возникало…