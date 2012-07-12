IT-монополия

я не раз писал о жадности банкиров, но уже успел понять, что в этой стране научились зарабатывать все, в том числе и IT-шникив данном случае речь идет о крупных IT-компаниях, которые специализируются на разработке банковского ПО...ни для кого не является откровением негласная договоренность разработчиков программного обеспечения и разработчиков "железа", в рамках которой первые сознательно усложняют код своих программ с тем, чтобы на предложение вторых всегда был спрос... в банках все тоже самое, но с меньшим размахом - банки молча переплачивать за разработки IT-программ, предпочитая лишние расходы закладывать в стоимость своих продуктов... правда ситуация вскоре в корне поменяется и причиной тому станет инициатива Сбербанка с его собственной IT-компанией (вот уж, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло - не был бы "слон" столь неповоротливым, не пришлось бы столько платить IT-шникам за обслуживание своей бюрократии, не "задушила" бы "жаба")...это была присказка... а сказка в том, что счастливый случай заставил меня один раз открыть в MS Word'e HTML-документ... моему изумлению не было предела, когда я осознал куда катится этот мир к чему вскоре приведет IT-революция... глобализация в IT понимание в идеале будет выглядеть так: придя на работу у сотрудника открывается одна единственная программа, которая в едином интерфейсе пишет письма, играет музыку на заднем плане, а также вносит в планировщик задач вечерний "скрепляющий коллектив" корпоративный боулинг, который только что был заказан по клубной скидке в одном из выбранной по результатам online-опроса среди сотрудников развлекательном центре... а в выходные сидя, за любимой ммо-игрой, на разборе после ПвП-осады игроки из гильдии просят помочь в реале с кредитом, а на следующий день в этой же игре появляется виртуальное представительство банка...но это лирика на уровне фантазий... а по факту, имеющееся стандартное ПО даже на базовых комплектациях рабочих станций становится настолько функциональным, что вскоре надобность в навороченные IT-системах просто отпадет... уже сейчас мне удалось всего лишь с помощью MS Word'a и Internet Explorer'a организовать полноценную систему навигации, включающую в себя базу организаций, сотрудничающих в рамках одного проекта, с помощью которой осуществляется регулирование клиентопотоком по (внимание, важно!) нескольким тысячам запросов на приобретение конкретного коммерческого продукта.. жутко звучит, а на практике это выглядит как пара десятков html-документов, размещенных на сетевом диске, редактирование которых осуществляется с помощью MS Wordк слову, даже веб-сервер не понадобился для всего этого...и самое главное - функциональность этой лаптевой, по другому не могу назвать, системы... нет, не не уступает... но полностью соответствует поставленной задаче: 1. без потери времени на администрирование 2. без ограничений по совместному доступу 3. без повышенных рисков на поломку/потерю работоспособности 4. без каких либо затрат на разработку и техническое перевооружение (разработка с "0" реально заняла пару часов.. но опять же, мне жутко повезло, что, оказывается, MS Word умеет то, что раньше умел разве что дримвивер)...ну и еще немного лирики...став однажды участником полуфинала чемпионата мира по программированию среди университетов, все задачи я для себя однозначно разделил на два вида - односложные (когда для решения задачи достаточно операторов ветвления и циклов) и многосложные (когда используется рекурсия и другие "высокоуровневые" методы программирования)...так вот в банках я еще не встречал ни одной задачи, которая не была бы односложной (или была бы приведена к односложной)... а это значит: 1. она может быть решена базовыми средствами 2. она не требует привлечения сторонних разработчиков... более того, учитывая что программирование на уровне односложных задач по сути не сложнее, чем таблица умножения, научиться этому может каждый сотрудник... соответственно если глобализация и будет - она будет на уровне повышения общего уровня владения компьютерами, так что для любого сотрудника бухгалтерии или отдела кадров будет само собой разумеющимся написать макрос в Excel'е на поиск нужных ему данных с последующим редактированием, после чего созданный файл будет транслироваться в режиме общего пользования на едином портале организации...