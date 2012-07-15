Предисловие.
Уже месяц пытаюсь написать последнюю часть про "прием на работу кадров". Хороший повод появился еще в начале июня, когда я прочитал вот эту новость (источник http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3871229) - "Известия": банки РФ отказывают в приеме на работу людям, имеющим административные правонарушения. Все время никак не было, но теперь то я наконец закрою эту тему. Все три части приведены в хронологическом порядке...
Часть 1 (11 февраля 2012 года)
Одно из направлений работы, напрямую связанное с производительностью труда, это формирование стандартов системы подбора кадров. Навязанные нам западные буржуйские нормы и правила, которые многие по ошибке считают веяниями, приводят в итоге вот к чему (источник: http://top.rbc.ru/wildworld/09/02/2012/637119.shtml): "Известный мошенник обманом возглавил французский аэропорт. Во Франции ранее неоднократно судимый мошенник смог обманным путем возглавить международный аэропорт города Лимож, пишет французская газета Le Figaro. Подделав документы, 43-летний Жан-Пьер Гайяр смог составить себе безупречное резюме. В нем значилось, что кандидат на должность является бывшим пилотом истребителя ВМС Франции, инженером с дипломом французской Национальной академии гражданской авиации, главой крупной компании, входящей в группу Vinci..."
И тут уже даже не надо вспоминать про "чудачества" сотрудников отделов кадров и службы безопасности, при приеме на работу новых кандидатов. А про "прослойку" друзей и родственников я однажды писал в ту еще пору кандидату в президенты М.Прохорову, когда он активно собирал тезисы для своей избирательной кампании (ответ конечно же не получил, но текст вопроса приложил в конце - по-моему он неплохо вписывается в контекст). Но работать то кому то нужно, и как быть в ситуации, когда вышеуказанные правила принимают не только работодатели, но и сами соискатели?
Я до сих пор помню, с каким удивлением на меня смотрели кандидаты на должность сотрудника отдела продаж, когда я на собеседовании просил их провести простые (и не очень) манипуляции с экселем, вордом и яндексом, тестировал их на скорость набора текста. Казалось бы зачем эти навыки обычному "продавцу"? Причины как минимум две:
1. В наше время практически любая работа включает в себя функции, связанные с компьютерами (уж отчеты по работе делает точно каждый первый) + для продажника важно уметь работать с базами потенциальных клиентов. При этом нужно понимать, что важно не столько знание конкретных программ, сколько понимать принципы работы компьютера, "чувствовать его", чтобы можно было внедрять новые технологии в работе без лишних задержек на создание инструкций FAQ'ов и тому подобной лишней писанины.
2. Элементарная экономия времени (при этом задержки происходят зачастую чисто интуитивно - сотрудник даже не пытается решить задачу, так как заранее уверен в том, что он ее не решит) + экономия нервных клеток (многие воспринимают работу с компьютером как обязательное зло, которое портит им жизнь, в связи с чем может возникать эмоциональное неудовлетворение работой в целом).
Само собой не я это придумал - это придумали, наверное, все таки, японцы. Те же задачки с лягушками, которые прыгают друг через друга, или переправа через реку козы, капусты, волка и других персонажей - все это тестирование не столько конкретных навыков, сколько возможностей сотрудника необходимыми навыками овладеть. Как другой пример, можно привести крупную IT компанию, которая вакансию на открывшуюся должность разместила в виде математической задачки на своем сайте, разгадав которую можно было попасть в запароленную зону, где вторая задачка уже расставляла по своим местам - кто "папка", а кто пусть учится и развивает свои навыки до необходимого уровня...
Часть 2 (16 мая 2012 года)
Читаю новость (источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3815231): “ВТБ 24 отказал в автокредите Андрею Сычеву, узнав, что он инвалид”. Далее по тексту: “Андрей Сычев, жестоко искалеченный в армии и оставшийся без ног, не смог получить кредит в банке ВТБ 24… Изначально кредит был одобрен, но, когда в банке увидели Сычева, в деньгах отказали”.
Первая мысль, которая появилась: это же на сколько должно притупиться чувство страха у людей, что они не боятся огласки и лично себя поставляют под гневное мнение общества. Сколько в новостях крутили историю с инвалидами, которых не пустили в самолёт - это же круглым идиотом надо быть, чтобы не понять элементарных причинно-следственных связей и последствий данного конкретного поступка. Хотя может быть и по-другому, что страх, только уже перед собственным СБ, и был причиной такого поведения сотрудников ВТБ24…
Или я переоцениваю банкиров, считая что они хоть иногда интересуются новостями общественной жизни собственной страны? Впрочем это их личная проблема – им с этим жить и работать… или уже не работать…
Ведь не даром я своих сотрудников всегда посвящал в возможности СМИ, особенно электронных, и регулярно им зачитывал подобные комментарии (а на предыдущем месте у меня даже вырезки с различными отзывами клиентов висели в отдельном месте на стене ). А может быть всех сотрудников банков заставить в принудительном порядке смотреть хотя бы еженедельные итоговые новости и тогда они думать начнут, что творят? А может быть вообще на работу не брать тех, кто подобными “мелочами” даже не интересуется? Каждый решает по своему, а лично я в свой проект тестирования соискателей уже внес пометку об обязательном вопросе: “А что из вчерашних новостей в экономической/политической/социальной жизни страны Вас больше всего заинтересовало?”…
К слову о кадрах ... История не то что повторяется, а просто вылезает наружу очередной факт, подтверждающий несовершенство сегодняшних систем трудоустройства персонала. Читаем, “Гендиректор Yahoo! уволился, оскандалившись с резюме” (источник: http://top.rbc.ru/economics/14/05/2012/650141.shtml): “Как оказалось, экс-руководитель PayPal при трудоустройстве указал ложные данные о наличии у него ученой степени в области компьютерной техники и программирования… он получил только степень бакалавра в области экономики. Этот факт ставит под сомнение не только репутацию директора как честного человека, но и его компетентность в технических вопросах”.
Какие еще нужны подтверждения того, что сегодня абсолютно на любом месте в абсолютно любой организации может сидеть совершенно не тот человек, которым он пытается казаться? Да и фиг бы с ним, сидит он и сидит на своем месте, готовится, как говорил С.Джобс, “стать самым богатым покойником на кладбище”, но ведь Yahoo это еще и 14 тыс. сотрудников и их семей. Не зря же в этой же статье отмечают, что “в последнее время доходы компании Yahoo! значительно уменьшились”. Не хочеть/не можешь работать – не работай, но и другим, кто хочет и умеет, мешать не надо…
Часть 3 (15 июля 2012 года)
Возможно это касается не только банков, но специфика именно банковской работы предусматривает, что сотрудники СБ - это нечто вроде "священной коровы". Они на самом деле выполняют достаточно важную работу, но так уж получилось, что менталитет людей, приходящих на соответствующие должности в банки, очень подходит под "статусность" должности. Они, по сути, единственные люди в организации, которые могут проявить вседозволенность в отношении клиентов (зачастую они не далеко уходят от коллекторов, специфика работы которых вылилась уже не в один скандал), а как это близко по духу к тем "органам", откуда эти люди обычно приходят, не правда ли Так вот это "особое положение" приводит к тому, что СБшники начинают себя чувствовать "хозяевами", что и является одной из причин появления описанных в новости фактов.
Может быть это громко сказано, но банковские СБшники реально и уже давно создали собственную сеть, которой они пользуются в личных целях. С одной стороны, это хорошо с профессиональной точки зрения, когда можно информацию о любом соискателе узнать из первых уст, однако, возвращаясь к мысли о "своеобразном" менталитете, иметь такие возможности и не пользоваться ими - грех Я наверняка не единственный человек, которому приходилось слышать от СБшников по месту работы фразы, убеждающие в том, что лучше бы мне освободить занимаемое место по добру по здорову, а не то меня уволят по статье. А даже если я добьюсь увольнения по соглашению сторон, они сделают все, чтобы новый работодатель заблаговременно узнал обо мне все, чтобы отказаться от приема "такого" сотрудника.
Самое печальное в том, что они не обманывают - они действительно могут это сделать, и люди, которых не брали на работу по "необъяснимым причинам" после заключения СБ, это прекрасно знают. Причем речь может идти не о том, что лично тебя кто-то "очернил", а просто сотрудник СБ принял решение, что ему выгодней "взять" кого-то и друзей/родственников его коллеги в службе СБ другого банка, с которым они, понятное дело, потом "по бартеру" договорятся и привилегиях для кого то их своих знакомых. Административки и прочие мелочи - лишь повод "обосновать" отказ отделу кадров, так как у тех собственные планы "на объем привлеченных сотрудников"...
С другой стороны, когда всплывают истории, описанные в первых двух частях, появляются вопросы - а как при приеме на работу этих людей вообще проверяли? А никак... Была дана команда сверху - принять... СБшник достал шаблон положительного заключения, заполнил, подписал и работайте сколько угодно... Кстати, вот это самое "сверху" со стороны руководства - самый главный корень зла. Если человеку хоть раз показали, что его работа не важна и без его мнения смогут обходиться - он и сам перестанет свою работу уважать, воспринимая ее лишь как средство для извлечения собственной выгоды...
Обещанное письмо кандидату в президенты М.Прохорову (оригинал тут: md-prokhorov.livejournal.com/87906.html?thread=29356386#t29356386):
Уважаемый Михаил Дмитриевич, с большим интересом ознакомился с тезисами Вашей предвыборной компании, но, честно говоря, сразу зациклился на одном важном слове, которое считаю краеугольным для развития именно России: “основной ресурс развития страны — частная инициатива граждан…”
Не удивлен, что Вы, как грамотный менеджер, этому уделяете особое внимание, но одно дело - управлять компанией и на собственном примере доказывать сотрудникам важность проявления инициативы, и совсем другое – объяснить тоже самое много миллионной стране, которая с первых лет трудоустройства на работу знает принцип: “инициатива тр***ет инициатора”...
Не нужно объяснять, что выполнение основной экономической задачи - всемерное повышение эффективности и снижение издержек в национальной экономике через поддержку конкуренции, напрямую зависит от эффективности использования указанного Вами “основного ресурса”.
Я, наверное, многое на себя беру, пытаясь сказать за все сферы экономики, но ошибиться не боюсь, так как банковский бизнес, в котором я работаю уже более 5 лет (как в банках с частным капиталом, так и в банках с гос.участием), вполне можно считать лакмусовой бумажкой. Судите сами: 1. Тут одни из самых высоких доходов; 2. Тут, в отличие от добывающих и перерабатывающих производств (где тоже высокие доходы), наименьшее значение имеют специальные навыки (специальное образование) и квалификация сотрудников; 3. (вытекает из 1 и 2) Сюда стараются попасть наиболее амбициозные кадры.
А проблема собственно в том, что инициатива душится на корню там, куда люди приходят зарабатывать деньги. Ни один здравомыслящий человек (себя я к таковым не отношу, потому что мне не надо заботиться ни о семье, ни о детях, которых у меня просто-напросто нет… а были бы – наверное вел бы себя также) никогда не уступит свое место более умному, более инициативному, более мотивированному… Ни один начальник никогда не признает, что он не достоин занимаемого места и его нужно уступить… И самое плохое в том, что этот самый начальник, будет все делать для того, чтобы обезопасить себя от любого “более…”, а самое простое что? – создать вокруг себя “прослойку” друзей, родственников, который в случае чего и в роли “пушечного мяса” сгодятся, и лезть через головы не будут…
Удручают последствия: за годы сидения в ожидании очереди на повышение люди теряют всяческую мотивацию и способность к инициативе. К тому времени, когда очередной начальник встает на свое место, он уже измучен теми актами, к которым его приводили собственные же инициативы, и единственное его желание – тупо сесть на свое место и зарабатывать деньги… ну и создать для себя новую “прослойку”, чтобы жилось спокойней…
Почему именно для России? Не потому что народ плохой, а потому что народ запуганный… Люди боятся за свое будущее, они не верят в справедливость, они искренне считают что самое важное в жизни – заработать много денег, а не начать наконец-таки получать от всего, происходящего вокруг, удовольствие… Соответственно люди выбирают самые простые и самые действенные для этого способы, а в них уж никак не входит поощрение чужой инициативы…
Уважаемый Михаил Дмитриевич, знаете ли Вы, как бороться с людскими пороками? Как научить русский народ снова поверить в справедливость? Не окажется ли так, что все Ваши намерения (да и не только Ваши, всех кандидатов, которые уж наверняка зла то стране не желают) упрутся в обычные человеческие комплексы – высокомерие, самолюбие и тщеславие?
Комментарии 0