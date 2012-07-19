IT-эффективность: 12 млн.посещений в месяц за 15$

Читал в свое время статью: "Главный интернет-сайт КНДР обошелся стране в 15 долларов" http://top.rbc.ru/wildworld/20/04/2012/647254.shtml
Сразу вспомнил совещание 2-х или 3-х летней давности, где все банковские IT-шники Саратова собирались обсуждать модернизацию сайта банки.саратова.ру... итогом совещания стала смета на обновления сайта, стоимостью порядка 60 тыс.руб. (2 000$ - и это при посещаемости порядка 10 тыс.чел. в месяц)... Все желающие могут посмотреть на этот сайт ( http://banki.saratova.ru/ ) - он целиком сейчас не стоит столько денег... а тогда речь шла исключительно о смене дизайна...
Причем смета была написана явно не профессионалом, но явно для банкиров К сожалению, сейчас не смог найти в своих архивах оригинал того "опуса", но если в двух словах, то в списке было 5-6 пунктов, каждый из которых соответствовал чему-то подобному: изменение шрифта с обычного на курсивный - 5 тыс.руб., перенос таблички с банковским словарем из левой колонки в основное меню - 3 тыс.руб. и т.п.
Уже тогда я страдал чувством обостренной справедливости, в связи с чем честно и по пунктам рассказал тогдашнему своему работодателю почему деньги за "это" платить нельзя. Однако, с одной стороны на 30 банков это было всего по 2 тыс.руб. "на брата" (что все равно больше 15$ ), а с другой, сайт то был не простой, а "при поддержке...", так что не платить было просто страшновато...
Однако речь не об этом... возвращаясь к сайту КНДР...
Стоило найтись всего лишь одному честному человеку по имени Ил Чо Сун (который, наверное, как раз за свою предельную честности и является почетным гражданином своей страны) и мир узнал страшную правду Оказывается, люди заходят на интернет ресурсы не за дорогостоящими приблудами, которыми эти сайты напичканы (а люди то их зачастую и не замечают), а за тем, с чего Интернет и начинался - за информацией... грамотная навигация, качественный дизайн, уникальный контент - вот Вам и 12 млн. клиентов всего за 15$...
я уже где-то писал о том, как можно без больших затрат организовать внутренний информационный портал для организации... можно еще рассказать о том, как с помощью Excel организовать динамические отчеты и базы клиентов... но все это не важно по сравнению с идеей!
идея, само собой, простая... пора уже прекращать работать ради работы, платить ради стоимости, делать ради доказательства что ты полезен... каждая вещь и каждый продукт имеют свое назначение и то что не относится к методам достижение цели - не должно быть частью продукта... даже если она очень красиво смотрится и вдохновляюще звучит - приоритетом должен быть конечный результат... иначе просто признайтесь, что платите деньги за то, что любите, что Вас "облизывают" и уговаривают - но не просите в этом случае отдать Вам покупку, этим Вы только напрягаете продавца... желаемое то Вы все равно уже получили
Комментарии 4
Чтобы содержать сайт с подобной посещаемостью нужно потраться как минимум на технику, на которой этот сайт будет "жить", и ее обслуживание, что явно потребует гораздо больше 15 долларов...
речь идет не о разнице даже в 2-3, 10 раз... речь идет о значительно больших порядках...