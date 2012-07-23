сущность человеческого мозга конечно уникальна, и те кто научились ей управлять - становятся величайшими людьми, оказывающими важнейшее влияние на всю человеческую историю..мы очень часто слышим об этом... нам даже приводят как реальные примеры (Александр Македонский, Леонардо да Винчи, да что уж далеко ходить Григорий Перельман), так и создают вымышленных героев (сейчас вот смотрю первого Шерлока Холмса с Дауни младшим, или его же герой Тони Старк), зачастую - на основе все тех же реальных людей (совсем недавно смотрел ПираМММиду, где восхищался не столько конкретным человеком, сколько его умением строить логические заключения, а также смелости подстраивать под сделанные выводы собственную жизнь)...каждый мечтает стать таким же, собственно в чем и ошибка - надо мечтать не стать кем то, а мечтать научиться думать так же как любой из "великих"... и к мечтам это по сути уже не имеет никакого отношения... примеров в реальной жизни - море... достаточно представить себе ученого, например, работающего в том же Сколково - и не просто представить, а попытаться понять о чем этот ученый думает, делая свою работу... девять человек из десяти не смогут это сделать - просто мысли любого ученого (или представителя творческой профессии, тут не важно) настолько сложны и непонятны для нашей обыденной жизни, что это начинает пугать... а ведь кому то работа экономистов и юристов кажется сложной - это все иллюзия, ведь сложная она только потому, что человек, ее выполняющий, лучше бы отдыхал где нить в Турции, или тупо лежал на диване смотрел телевизор...возвращаясь к ученым - как так получилось, что сейчас они с легкостью могут держать в голове те мысли (а точнее факты, условия, исходные данные, логические уравнения и т.п.), которые других спустя 5-10 лет знакомства начинают пугать... почему "спустя"? да потому что эти 5-10 лет назад мы учились в одних школах и университетах... но кто то посвятил себя жизни общедоступной, а кто-то выбрал путь познания мира... т.е. кто-то сознательно избавил свой мозг от необходимости думать, приняв общепринятые правила, которые стали контролировать его поступки, а кто-то стал развивать свой мозг, поставив себя в жесткие условия необходимости ежеминутно решать самому себе же поставленные задачи...вывод банален - чем больше думаешь, тем лучше получаетсятолько не надо под процессом "думанья" понимать решение вопроса: а что сегодня на ужин? а на что мне потратить свою премию? а сколько я должен купить розочек, чтобы сегодня же затащить ее в постель? - задачи каждый раз должны быть уникальны, либо задача должна предусматривать наличие уникального, до этого никем не придуманного ответа... идеальный пример и того и другого - шахматы...кстати, отрешенность ученых, творцов и прочих "великих людей" также объясняется достаточно просто - держать в голове банальности становится скучно... а эмоции пропадают только потому, что они мешают думать...собственно к чему я это всео тестировании кандидатов на работу я уже писал... теперь речь идет о тестировании уже имеющихся работников на наличие такого полезного навыка, как способность думатьесли точнее, то речь идет о способности развивать этот свой навык...и вроде как зачем это проверять - каждый доказывает свои способности на своем рабочем месте... но ведь многие идут на работу за деньги, в связи с чем готовы сидеть даже на той должности, которая не сможет раскрыть их способности? а ведь это в интересах работодателя использовать своих сотрудников там, где они могли бы быть наиболее полезны - но как, если организация даже не знает о наличии этих самых способностейразных тестов много - информации о них в сети еще больше... но стандартные методы меня мало интересуют, в связи с чем с недавних пор меня занимает мысль об использовании компьютерных игр в качестве инструмента... инструмента обучения или инструмента проверки знаний...людей, пристрастных к компьютерным играм, с каждым годом становится все больше и больше как среди рядовых сотрудников, так и среди руководителей разного рода звеньев - а качество этих пристрастий может многое сказать о личности сотрудника... поклонники стратегий изначально ставят себя в более выгодное положение, так как эти люди получают удовольствие от необходимости думать... квесты, рпг - это тоже показательно... даже шутеры, если речь идет о профессиональных игроках - могут распознать в человеке высокий уровень интеллекта...кстати, плюс у компьютерных игр, такой же как у шахмат - они постоянно ставят перед мозгом новые задачи и не дает ему заплесневеть (что случилось с мозгом молодежи в 90х и начале 00х, когда появилось множество развлечений - занимающих время, но не дающих "пищи для ума")... у поколения, воспитанного на компьютерных играх, как бы это не было странно, imho, шансов большеотсюда логичный вопрос - почему ни в одной организации я до сих пор не встретил, чтобы отделы по работе с персоналом организовывали турниры среди сотрудников по компьютерным играм (стратегиям в первую очередь) или хотя бы тем же шахматам?зы уж не стал писать про "сплочение коллектива" и т.п. дополнительные плюшки - это само собой разумеющееся