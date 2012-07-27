Cветлая память Стиву Джобсу, или Ода айтишнику...

а можно ли взять в пример Apple и попытаться построить точно такую же организацию, но в банковской сфере?вопрос возник чуть раньше, когда я только узнал, что такие мысли витают и парадигмы С.Джобса пытаются практиковать в банках... ничего кроме улыбки это не вызывало, конечно, и дело не в том, что С.Джобс никогда бы не позволил себе решать вопросы оптимизации трудовой деятельности наймом большего числа сотрудников или установкой более производительных серверов - ведь вся продукция Apple отточена в первую очередь на программно-техническом уровне (уж С.Джобс как айтишник точно знал, как можно за счет одной строчки в программном коде сэкономить так пару тысяч человеко-часов в месяц), интуитивно такое сравнение странно на подсознательном уровне - достаточно долго, правда, объяснить я этого не мог...ответ нашелся сам собой... вспомнился недавний фильм, рассказывающий о том, что С.Джобс сам ничего не произвел и вообще был достаточно жестким руководителем - как могла организация под его руководством стать тем, чем она стала? инновации, стремление идти против рынка - это конечно "фишка", но как сама структура не развалилась? почему сотрудники Apple шли на это???все очень просто... большинство сотрудников Apple - это айтишники... это счастливые люди, которые зарабатывают деньги тем, что им доставляет удовольствие - одним копаться с железом, другим создавать программы... я бы сравнил их с теми самыми Магами из "Понедельника" братьев Стругацких... кстати, это не какие то конкретные люди, работающие в Apple, это можно сказать про любого айтишника работающего уже в любой уважающей себя фирме...а теперь вспомним кто работает в банках50% банкиров в РФ просто ненавидят свою работу, либо готовы были бы променять ее без тени сомнения на работу продавца на рынке, если бы там платили столько же... из другой половины процентов 40-45% любят не столько свою работу, сколько себя на своей работе... и жизнь бы их была вообще сказкой, если бы кредитный инспектор мог бы дальше "вершить судьбы отдельных людей и целых организаций" одним своим словом, и не нужно было бы заниматься этими просрочками, резервами, отчетами и т.п... или продажник бы с удовольствием и дальше катался по партнерам, пил бы чаи, рассуждая в рабочее время о смысле жизни и других приятных вещах, если бы дамокловым мечом не висел этот злосчастный план.... кадровики бы могли больше оттачивать свое мастерство "естественного отбора", если бы не приходилось тратить время на какое-то там обучение...Вывод: ставить цели, которые ставила перед собой Apple - правильно, но достигать их в банках теми же методами, что достигал С.Джобс - не получится, так как не тот набор "исходных данных"... вот если довести уровень мотивации (причем желательно на идеологическом, а не на материальном уровне) банкиров хотя бы до уровня среднестатистического студента-программиста, пишущего свою первую программу, тогда может быть что-то и получится