Часть 1. Лирическая (о самостоятельной мотивации)...
случайно по ТВ из уст одного из героев Евгения Павловича Леонова услышал до боли знакомую, но до это неизвестную мне фразу, которая в оригинале Назыма Хикмета (как подсказал яндекс ) звучит так: "СЧАСТЬЕ - это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой"...
мне всегда было интересно, почему люди мучаются на работе, откуда появляются трудоголики и почему, собственно, я стал альтруистом постепенно накапливая собственный опыт и получая информацию из наблюдений и анализа чужого опыта, я все таки нашел отправную точку лично своей любви к работе (как к процессу, само собой, а не как к фанатичному увлечению какой либо конкретной организацией-работодателем) - все началось с братьев Стругацких
сначала была Ультима Онлайн, потом Невервинтернайтс, вступление в гильдию [Stalkers] и вполне естественный интерес к понятию "Сталкер" как таковому, с последующим прочтением "Пикника на обочине" Стругацких и просмотром "Сталкера" Тарковского...
"Пикник на обочине" увлек настолько, что я перечитал практически всё остальное... сами понимаете, что "Понедельник начинается в субботу" не мог как минимум не заинтересовать - было что-то недоступное, непонятное, но понять это без опыта "взрослой жизни" (т.е. той, в которой большую часть жизни занимает работа) в 20 лет не было...
недавно перечитал снова... и вспомнил... я вспомнил что все последние лет 8 во мне таилась скрытая зависть с героям "Понедельника"... они вели себя неадекватно, получали удовольствие от того, что всех других мучает и угнетает - они могли себе позволить работать ради собственного удовольствия... и ведь именно эта неадекватность раздражала, но не потому, что "так нельзя, так запрещено", а потому что "я тоже так хочу!"...
кто до сих пор не понимает - не важно, а для тех кто в теме, чтобы еще раз получить удовольствие от прочитанного, привожу отрывок из повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (скопировано, без всякого желания к коммерческому использованию, с www.lib.ru):
"...
Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что
у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что
сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли
люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова
какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно
дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней
легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом,
чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому
что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом
их было -- "Понедельник начинается в субботу". Да, они знали кое-какие
заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился
бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не
поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень
много знали, так много, что количество перешло у них наконец в качество,
и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они
работали в институте, который занимался прежде всего проблемами
человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них
никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они
приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании
неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек -- маг в душе, но он
становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и
больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем
развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая
гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил
обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более
короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в
обезьяну.
В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец,
развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях,
разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до
предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно
время пытались определить степень обезьяноподобия, то довольно быстро
выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.
В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял
неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был
беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику
предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а
иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его
ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток
предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной
травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может
бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек -- переходная
ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим
мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на
все рукой ("Живем один раз", "Надо брать от жизни все", "Все
человеческое мне не чуждо"), и тогда ему остается одно: как можно скорее
уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней
мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою
зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа
чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не
выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными
взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой
шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но
этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться
вернуть им человеческий облик...
Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны
у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые
знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю
силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро и в
этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают
удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто
они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле
-- строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на
одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального
человечества колючей проволокой...
..."
Часть 2. Практическая (о понимании со стороны работодателя)...
Это проще показать, чем объяснить... собственно прилагаю фото моего нового место работы... кто-то прям как знал, что для полного счастья мне нужны именно большой стол для двух мониторов, куча умных книжек, гитара в уголке для отдыха и бар с бассейном на крыше ...
Комментарии 7
работник сам выбирает - хочет он работать или не хочет, либо будет ли он создавать видимость работы...
а работодатель может только создать условия для тех, кто хочет работать...
PS
"Понедельник..." прочитал в 5м классе С тех пор в определенном смысле он стал для меня своеобразным эталоном в оценке отношений между людьми, оценки самих людей и их деятельности. Нечто максимально близкое к этому эталону - как среди людей с кем вместе работал, так и по отношению к самой работе - встретил на заре своей программистской карьеры в конце 80-х, работая в одном из КБ.
Надо сказать, что установке "Понедельничных" императивов весьма способствовала уверенность в том, что делаешь нужное дело для страны в целом, в любом случае для очень большого количества людей. Частнособственническое дело не может для наемного работника породить атмосферу "Понедельника" в принципе. Исключения здесь только подтверждают правило.
+ идея, о которой Вы пишете... все это, связанное в одном целом очень сложно найти, и еще не известно, чем придется пожертвовать, чтобы на эту работу устроиться...
у меня лично поиски заняли 3 года с жертвами в виде трудовой книжки, которую теперь, по сути, можно выкинуть, ну и н-ного количества денег, которые, впрочем, не так уж и жалко...