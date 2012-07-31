Часть 1. Лирическая (о самостоятельной мотивации)...случайно по ТВ из уст одного из героев Евгения Павловича Леонова услышал до боли знакомую, но до это неизвестную мне фразу, которая в оригинале Назыма Хикмета (как подсказал яндекс) звучит так: "СЧАСТЬЕ - это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой"...мне всегда было интересно, почему люди мучаются на работе, откуда появляются трудоголики и почему, собственно, я стал альтруистомпостепенно накапливая собственный опыт и получая информацию из наблюдений и анализа чужого опыта, я все таки нашел отправную точку лично своей любви к работе (как к процессу, само собой, а не как к фанатичному увлечению какой либо конкретной организацией-работодателем) - все началось с братьев Стругацкихсначала была Ультима Онлайн, потом Невервинтернайтс, вступление в гильдию [Stalkers] и вполне естественный интерес к понятию "Сталкер" как таковому, с последующим прочтением "Пикника на обочине" Стругацких и просмотром "Сталкера" Тарковского..."Пикник на обочине" увлек настолько, что я перечитал практически всё остальное... сами понимаете, что "Понедельник начинается в субботу" не мог как минимум не заинтересовать - было что-то недоступное, непонятное, но понять это без опыта "взрослой жизни" (т.е. той, в которой большую часть жизни занимает работа) в 20 лет не было...недавно перечитал снова... и вспомнил... я вспомнил что все последние лет 8 во мне таилась скрытая зависть с героям "Понедельника"... они вели себя неадекватно, получали удовольствие от того, что всех других мучает и угнетает - они могли себе позволить работать ради собственного удовольствия... и ведь именно эта неадекватность раздражала, но не потому, что "так нельзя, так запрещено", а потому что "я тоже так хочу!"...кто до сих пор не понимает - не важно, а для тех кто в теме, чтобы еще раз получить удовольствие от прочитанного, привожу отрывок из повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (скопировано, без всякого желания к коммерческому использованию, с www.lib.ru):Часть 2. Практическая (о понимании со стороны работодателя)...Это проще показать, чем объяснить... собственно прилагаю фото моего нового место работы... кто-то прям как знал, что для полного счастья мне нужны именно большой стол для двух мониторов, куча умных книжек, гитара в уголке для отдыха и бар с бассейном на крыше...