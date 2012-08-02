Формула единства места и времени

Если что и позволит узнать все тайны вселенной, то это наблюдение за удивительной человеческой сущностью – душой. Можно веками составлять математические формулы, следить за перемещением звезд, просто философствовать, в конце концов. Однако одна минута, даже одно мгновение, проведенное с любым человеком, несет в себе больше информации.

Сегодняшний мой вывод состоит в том, что человек в каждую минуту времени находится там, где он не то что должен, а где он хочет находиться. Это своего рода изменяющаяся во времени константа, которую очень сложно отследить даже на минимальном отрезке времени, но в каждый конкретный момент он находится в стабильном равновесном положении. Судите сами…

Как часто мы слышим от людей мысли о том, чтобы они хотели поменять? И как часто что-то меняется на самом деле? В том то и дело, что если ничего не меняется, то это происходит только по тому, что сам человек этого не хочет. При этом любые оправдания – это не более чем извращенная форма получения удовольствия от себя любимого и своего места в этом мире.Можно на примерах:

я хотел бы занять спортом, но я слишком занят… а кто сказал, что занятие спортом это удовольствие? Тот кто не хочет бегать, плавать, кататься на велосипеде, просто не испытывает никакой неловкости по поводу собственной физической формы и соответствующего внешнего вида – это раз, а во вторых, книги, фильмы, музыка, если перекладывать на самый низший уровень оценки причин и следствия ощущений, называемых “удовольствием” – источник ни чуть не меньший…

я устал работать, хочу в отпуск… а никто ни кого и не заставляет ходить на работу – ты сюда приходишь самостоятельно и именно для того, чтобы заработать на тот самый отпуск…

меня никто не любит, меня гнетет одиночество… еще чего – ты получаешь от этого колоссальное удовольствие... ты любишь жаловаться, ты даже не хочешь чтобы тебя пожалели – тебе достаточно собственной жалости к самому себе… а еще позже ты и вовсе будешь питаться той злостью, которую в тебе вызывает весь окружающий мир…

я бы хотел поменять работу, но у меня семья, дети… я вас умоляю, пресловутая ответственность за все это заканчивается точно там же, где она начиналась – в неосознанном решении жениться/выйти замуж и нарожать детей, пытаясь измениться, меняя все вокруг, а не копаясь внутри самого себя… если ты брал ответственность на себя, то она была тебе нужна, и сейчас не остановит принимать решения, кардинально меняющие твою жизнь - ты чувствуешь в себе силы решать и за себя и за других… а если ответственность на тебя свалилась – значит ты изначально был слаб и прячешься за чужими спинами, так что сейчас вполне можешь продолжать думать только о себе: менять работу, разводиться, заводить новые семьи…

а на деле то, на самом деле, оказывается, что ты и не хочешь ничего менять – это тот самый случай, когда мечты о чем-то лучшем становятся приятней самого факта “сбычи мечт”… а источников удовольствия то на самом деле много – просто не все сознаются, что черпают из них для себя положительные эмоции: у кого то проблемы – и ты рад, что пошел по его стопам; в мире кризис – очень удачно, ведь тебе и терять то нечего; начнется война – а у тебя, опять же, семья, дети… да и разрушать чужие мечты и судьбы гораздо легче, чем что-то создавать…

а как же те, кто постоянно в движении, кто не доволен своей судьбой, кому просто наблюдать за течением тупо скучнее, чем в этом самом течении утонуть? а никак – они вымирают, как любое слабое звено в эволюции… за то что они нарушают порядок, пытаясь из константы превратиться в настоящую переменную, их не то что не любят, их сознательно изничтожают… не физически, нет – это никому не под силу… а вот заставить разочароваться в своих идеалах, принципах – ради бога… не словом, опять же, а собственным примером – чем больше ты доказываешь, что человеку доступны любые вершины, тем больше убеждаешься, что никто вокруг к этому и не собирается стремиться..

наверное это правильно – ведь с математической точки зрения именно константа идеальна, закончена, самодостаточна…